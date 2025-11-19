Amazon schmeißt 4K-TV, Kaffeemaschine und noch mehr raus (19.11.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Wie schön, dass du dich in unsere Amazon-Deals des Tages verirrt hast. Im virtuellen Schaufenster stehen heute ein 4K-TV, ein E-Scooter und eine Kaffeemaschine zu richtig guten Preisen. Was es sonst noch zu holen gibt, erfährst du hier.
Deals vom Mittwoch
Die Amazon-Deals vom MittwochBildquelle: inside digital
  • Teilen

Ob als Weihnachtsgeschenk oder einfach zum Selberbehalten – unsere Amazon-Deals des Tages von heute treffen garantiert auch deinen Geschmack.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

  • Philips Sonicare 5500 elektrische Zahnbürste, Schallzahnbürste mit zwei Putzmodi und Andruckkontrolle, für 64,99 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Beats Solo 4 Kopfhörer mit bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit, mit personalisiertem 3D-Audio, für 113 Euro statt 229,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • De’Longhi Magnifica Evo Kaffeemaschine, mit Milchaufschäumer und Bedienung per Touch, für 399,99 Euro statt 499,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Unterbauleuchte für die Küche, LED Lampe mit Akku, Befestigung per Magnet bzw. Klebepad, für 9,48 Euro statt 16,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ergonomische Maus von Anker 2.4G, kabellose Verbindung per USB-Empfänger, 10 Meter Reichweite, für 15,99 Euro statt 27,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Amazon-Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig. Weitere coole Deals warten schon jetzt hier auf dich.

Zu den Deals vom Donnerstag
Zu den Deals vom Dienstag

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Black Friday diese Powerstation lädt schnell, läuft stark – und ist jetzt fast 400 Euro günstiger
Stromspeicher
Diese Powerstation lädt schnell, läuft stark – und ist jetzt fast 400 Euro günstiger am Black Friday
Mova Black Friday Rabatte
Saugroboter
Amazon schmeißt Saugroboter raus! Bis zu 550 Euro Black-Friday-Rabatt möglich
Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro stehen auf einer Steinplatte. Zu sehen ist die Rückseite der Smartphones und ein MediaMarkt-Logo sowie -Angebot.
Schnäppchen
Nicht nur schön anzusehen: Diese Android-Smartphones gibt's schon ab 250 Euro!
Akkustaubsauger
MediaMarkt reduziert Dyson-Akkusauger massiv: Hier sparst du jetzt 300 Euro
Media Markt
Smartwatch gibt's kostenlos dazu: Dieses Pixel-Bundle ist richtig stark
Fernseher & Smart TV
Amazon zündet Preis-Kracher: 55-Zoll-4K-TV für 299 Euro
Schnäppchen
Netflix-Abo 6 Monate geschenkt?! Black Friday soll's möglich machen
Strom und Energie
Ab Donnerstag: Balkonkraftwerk-Set schon für unter 300 Euro!
Smart Home
Smarte Glühbirnen mit 60 Prozent Rabatt: Hier holst du dir dieses & weitere Knaller-Angebote