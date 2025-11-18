Wenn du nach einer Powerstation suchst, ist der Black Friday eine perfekte Gelegenheit, um ordentlich zuzuschlagen. Nicht nur, dass sich die Anbieter gerade mit Rabatten gegenseitig übertrumpfen. Auch zugehörige Solarmodule kannst du in den Wintermonaten günstiger kaufen als zu jeder anderen Jahreszeit. Die Bluetti Elite 100 V2 ist dabei ein besonderes Schnäppchen für alle, die ein flexibles Modell suchen, bei dem du trotz kompakter Größe nicht zu viele Abstriche hinnehmen musst.

Bluetti Elite 100 V2 – kompaktes Kraftpaket mit Anschlussvielfalt

Die Bluetti Elite 100 V2 ist eine kompakte Powerstation, die dir dennoch die wichtigsten Funktionen in einem Gerät liefert. Mit lediglich 11,5 Kilogramm und integriertem Tragegriff ist sie deutlich leichter zu transportieren als viele der schwereren und größeren Konkurrenzmodelle. Natürlich ist die Speicherkapazität dabei etwas begrenzter, sie liegt bei 1.024 Wattstunden. Doch das Modell kann dafür mit bis zu 1.000 Watt Solarleistung direkt laden. Solange du sie also als Reisebegleiter in sonnigen Zeiten des Jahres verwenden möchtest, ist das kein echter Nachteil. Es dauert lediglich um die 70 Minuten, sie vollständig mit Solarmodulen nachzuladen.

Auch im Notfall nützlich: Die Bluetti Elite 100 V2 liefert ausreichend Energie bei Stromausfällen

Mit 1.800 Watt Ausgangsleistung kannst du viele Elektrogeräte erfolgreich daran anschließen. Im Power-Lifting-Modus schafft sie sogar 2.700 Watt, um kurzzeitig mehr Energie zu liefern. Um viele Geräte anschließen zu können, liefert sie dir trotz kompakter Größe insgesamt neun Anschlüsse – darunter zwei AC‑Ausgänge sowie jeweils zwei USB-C- und USB-A-Ausgänge, zwei DC5521-Anschlüsse und einen Zigarettenanzünder-Anschluss. Laut Hersteller soll sie eine Lebensdauer von 10 Jahren besitzen, auf die du entsprechend 5 Jahre Garantie erhältst. Sie mag somit nicht die günstige Investition sein – kann sich jedoch gerade über die Jahre bezahlt machen. Insbesondere, wenn du dir dafür teuren Strom auf Campingplätzen einsparst – und wenn du jetzt vom Black-Friday-Angebot Gebrauch machst.

Black-Friday-Preis von unter 500 Euro

Wie eingangs bereits erwähnt, reduziert Bluetti die Elite 100 V2 jetzt nämlich recht deutlich im Preis: Statt 799 zahlst du jetzt nur noch 499 Euro für das Gerät. Nutzt du dann noch unseren Code BLUETTIID, sinkt der Preis um weitere 5 Prozent.

Über die Schaltfläche auf der Bluetti-Produktseite bekommst du mehr Informationen und kannst von einem zusätzlichen Rabatt profitieren.

Wer in Deutschland wohnt, profitiert im Übrigen doppelt. Denn noch immer ist der 0-Prozent-Mehrwertsteuersatz für Käufer mit einem Wohnsitz in Deutschland möglich. Statt 499 Euro zahlst du somit lediglich 419 Euro für die Powerstation.

Unseren Rabattcode BLUETTIID mit 5-Prozent-Extra-Rabatt kannst du übrigens bei zahlreichen Black-Friday-Angeboten von Bluetti nutzen. Drei weitere Produkte, die auf jeden Fall einen genaueren Blick wert sind, haben wir dir hier zum Abschluss noch aufgelistet:

