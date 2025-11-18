Smarte Glühbirnen mit 60 Prozent Rabatt: Hier holst du dir dieses & weitere Knaller-Angebote

Du willst dein Zuhause smart in bunten Farben beleuchten, eigenen Strom produzieren oder ein perfektes Steak zubereiten? Dann sind diese Black-Week-Angebote wie für dich gemacht. Bis zu 60 Prozent Rabatt sind hier drin.
Smarte Glühbirnen, tink, Wohnzimmer
Smarte Glühbirnen mit 60 Prozent Rabatt Hier gibt’s jetzt schon Black-Friday-PreiseBildquelle: tink / inside digital
Wer noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht oder sich selbst vom anstehenden Weihnachtsgeld etwas gönnen möchte, sollte beim Smart-Home-Shop tink einmal vorbeischauen. Hier sind einige coole Produkte bereits jetzt im Black Friday Presale reduziert. Die besten Deals schauen wir uns einmal genauer an.

Smarte Glühbirnen und Balkonkraftwerk im Black-Week-Angebot

Eines unserer Highlights ist ein 4er-Set smarter Glühbirnen, mit dem du dir festliche Stimmung ins Haus holst. Ob gemütliches Ambiente an einem Adventsabend oder Partystimmung an Silvester – hiermit lassen sich 16 Millionen verschiedene Farbtöne einstellen. Die tink Basics White & Color Glühbirnen kannst du einfach in gängige E27-Fassungen drehen und so aus der Decken- oder Stehlampe eine smarte Leuchte machen. Per App lassen sich Farbwechsel, zeitlich gesteuerte Szenarien und Co. bequem einstellen und dank Matter-Kompatibilität kannst du sie auch mit anderen smarten Systemen verknüpfen. Dank 60 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 32,95 Euro für das 4er-Set.

tink Basics White & Color Glühbirnen
tink Basics White & Color Glühbirnen 4er-Set Ab 32,95 €
Das 4er-Set der tink Basics White & Color Glühbirnen bringt für nur 32,95 Euro dank Matter-Kompatibilität und App-Steuerung flexibel einstellbare 16-Millionen-Farben-Stimmung in jede gängige E27-Lampe.
Zum Angebot!

Deinen eigenen Strom produzieren und speichern kannst du zudem mit dem Set aus einer EcoFlow Delta 3 Plus Powerstation (Speicher) und einem 400 W Solar-Panel. Das Panel ist faltbar und kann somit auch mit zum Camping oder auf ein anderes Outdoor-Abenteuer mitgenommen werden. Es liefert bis zu 1.024 Wh Kapazität im Standardbetrieb und kann auf bis zu 5 kWh erweitert werden. Die Powerstation hingegen bietet 1.800 W Dauerleistung. Praktisch: Per App kannst du den Verbrauch, Ladestand und weitere Daten ganz leicht beobachten. Im Black Week Angebot kostet das Set jetzt nur noch 1.049,95 Euro. Du sparst somit fast 450 Euro.

EcoFlow Delta 3 Plus Powerstation + 400 W Solar-Panel
EcoFlow Delta 3 Plus Powerstation + 400 W Solar-Panel Ab 1.049,95 €
Das Set aus EcoFlow Delta 3 Plus Powerstation und faltbarem 400-W-Solarpanel ermöglicht mobile Stromerzeugung und -speicherung mit bis zu 1.800 W Leistung und Kontrolle per App.
Zum Angebot!

Meater Pro Fleischthermometer deutlich günstiger

Ein cooles Geschenk für Koch- und Grillfans ist zudem das smarte Fleischthermometer Meater Pro / 2 Plus. Hiermit lässt sich kabellos die Temperatur vom Steak auf dem Grill oder dem Braten im Ofen messen. Verbunden wird das Thermometer per Bluetooth mit deinem Handy. Anschließend kannst du dich bis zu 75 Meter entfernen und hast dennoch jederzeit die Temperatur des Grillguts im Blick. Auf Wunsch kannst du auch Benachrichtigungen einstellen, sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Dadurch wird der Festtagsbraten nie wieder zäh. Dank 28 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 99 statt rund 140 Euro für das Küchengadget.

Meater Pro / 2 Plus - Smartes Fleischthermometer
Meater Pro / 2 Plus – Smartes Fleischthermometer Ab 99,00 €

Das kabellose Fleischthermometer Meater Pro / 2 Plus misst per Bluetooth zuverlässig die Temperatur von Grill- und Ofengerichten in bis zu 75 m Entfernung, sendet auf Wunsch Benachrichtigungen und ist dank Rabatt derzeit deutlich günstiger.

Zum Angebot!

Übrigens: Auch viele weitere coole Angebote rund um das Thema Smart Home findest du gerade im Black-Friday-Presale bei tink. Schau doch einfach mal vorbei!

-> Zum Black-Friday-Presale

