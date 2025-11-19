Krasses Preis-Leistungs-Verhältnis: 3 Kopfhörer-Kracher mit Bose-Sound zum Black Friday

Baseus hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Geheimtipp entwickelt. Das Unternehmen bietet Powerbanks, Ladegeräte und Kopfhörer zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Black Friday purzeln hier natürlich ebenfalls die Kosten bei vielen Produkten und so kannst du dir einige echte Schnäppchen ergattern. Vor allem die In-Ear– und Over-Ear-Kopfhörer der Inspire-Serie sind bei Amazon jetzt besonders spannend.

Kopfhörer bis zu 50 Euro günstiger: Diese Modelle lohnen sich

Baseus arbeitet mit dem Top-Hersteller Bose zusammen und bietet in allen angebotenen Inspire-Varianten den sogenannten „Sound by Bose“. Bedeutet, dass du nicht nur hervorragend ausbalancierte Mitten und Höhen erwarten darfst, sondern vor allem Bass-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Schauen wir uns also an, welche Kopfhörer du am Black Friday auf keinen Fall verpassen solltest.

Baseus Inspire XC1 – Perfekt für Sportler

Die Baseus Inspire XC1 Open-Ear-Kopfhörer eignen sich vor allem für das tägliche Workout. Sie werden mit Klemmen an den Ohren befestigt und sitzen somit sicher – auch wenn du mal etwas schneller unterwegs bist. Sie bieten Hi-Res Audio, eine maximale Akkulaufzeit von 40 Stunden und sind nach IP66 vollständig gegen Staub und starke Wasserstrahlen geschützt. Auch Anrufe sind dank integrierter Mikrofone kein Problem. Für die passende Audioqualität sorgen hybride 2-Wege-Treiber, die vor allem bei definierten Mitten glänzen. Regulär werden für die Baseus Inspire XC1 satte 149,99 Euro fällig. Zum Black Friday gibt’s die Open-Ears allerdings schon für 99,99 Euro.

Baseus Inspire XC1 Ab 99,99 € Die Baseus Inspire XC1 bieten Sound by Bose der über Hybrid-Dual-Treiber erzeugt wird und Hi-Res Audio inklusive Dolby und LDAC. Sie sitzen besonders bequem und leicht als offene Clip-On-Earbuds – ideal für lange Nutzung und Sport. Mit bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit, IP66-Schutz und App-EQ sind sie praktisch und alltagstauglich. Zum Black Friday sind die Open-Ears um 50 Euro reduziert. Zum Angebot

Baseus Insipre XH1 – Over-Ear-Kopfhörer mit Dolby Audio

Damit auch alle auf ihre Kosten kommen, bietet Baseus ebenfalls seine Over-Ear-Variante aus der Inspire-Serie jetzt günstiger an. Hier erwarten dich Dolby Audio, Hi-Res Audio, bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit und adaptives ANC bis zu -48 dB. Beim Design setzt das Unternehmen auf leicht abgeschrägte Ohrmuscheln, die in Kunstleder gehüllt sind, um sie auch bequem an wärmeren Tagen tragen zu können. Der Sound wurde ebenfalls durch Experten abgestimmt und bietet eine kraftvolle Klangqualität.

Der reguläre Preis von 169,99 Euro wird jetzt um 24 Prozent reduziert. Dadurch zahlst du nur noch 129,99 Euro für die Inspire XH1.

Baseus Inspire XH1 Ab 129,99 € Die Baseus Inspire XH1 sind Over-Ear-Kopfhörer mit starkem Bose-tuned Sound, LDAC und Dolby Audio für hochauflösenden Klang. Sie bieten adaptives ANC mit Transparenzmodus, eine Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden ohne ANC und komfortables Tragen dank guter Polsterung. Zusätzlich verfügen sie über Bluetooth 6.1, Multipoint-Verbindung und eine App mit 8-Band-Equalizer zur individuellen Klanganpassung. Jetzt sind die XH1 satte 40 Euro günstiger. Zum Angebot

Baseus Inspire XP1 – Gute Geräuschunterdrückung und lange Akkulaufzeit

Sind In-Ear-Kopfhörer eher nach deinem Geschmack, hat Baseus auch hier etwas auf Lager. Mit den Inspire XP1 bekommst du ebenfalls einen Top-Klang geliefert, der sogar Dolby Audio unterstützt. Hörst du gerne basslastige Musik, sind die In-Ears perfekt für dich. Mit einer aktiven Geräuschunterdrückung von bis zu -50 dB kannst du zudem Umgebungsgeräusche ausschalten und dich voll auf deine Musik oder Hörbücher konzentrieren. Eine Akkulaufzeit von bis zu 45 Stunden, ein 6-Mikrofon-Array und Bluetooth 6.1 runden das Gesamtpaket ab.

Im Lieferumfang der Baseus XP1 sind zusätzliche Ohrstöpsel enthalten.

Aktuell zahlst du für die Baseus Inspire XP1 nur noch 109,99 Euro, was einem satten Rabatt von 27 Prozent entspricht.