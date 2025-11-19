Amazon verkauft ein Gadget, das eigentlich längst jeder im Haus haben sollte, erstaunlich günstig

Vielleicht hast du es schon einmal erlebt oder möchtest es nie erleben: Man verlässt nur kurz den Raum, und wenn man zurückkommt, hat sich durch eine brennende Kerze oder eine heiße Herdplatte plötzlich ein kleines Feuer entwickelt. Oft bemerkt man das gar nicht sofort – selbst mit einem Rauchmelder. Vor allem, wenn man nicht zu Hause ist, kann aus einem kleinen Funken schnell ein großer Wohnungsbrand entstehen. Bei Amazon gibt es jetzt smarte Rauchmelder, die dich frühzeitig warnen – auch, wenn du unterwegs bist.

Viel besser als herkömmliche Rauchmelder

Aktuell bekommst du bei Amazon 30 Prozent Rabatt auf ein Sechserpack der X-Sense Smart Rauchmelder FS61, um deine ganze Wohnung auszustatten. Wenn einer der Rauchmelder Rauch erkennt, geben alle vernetzten Rauchmelder im Haus sowie die Basisstation ein lautes Signal ab. So hörst du den Alarm auch in einem anderen Raum – selbst bei geschlossenen Türen oder lauter Musik. Alle Bewohner werden gleichzeitig alarmiert und können schnell reagieren.

X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation Ab 97,99 € Sechserpack der X-Sense Smart Rauchmelder FS61 inklusive SBS50 Basisstation im Black-Friday-Angebot ab dem 20. November. Per lautem Signal sowie einer Benachrichtigung via Smartphone wirst du blitzschnell über Rauchentwicklung informiert – auch, wenn du gerade gar nicht zuhause bist. Zu Amazon!Zum Hersteller!

Da du zusätzlich eine Benachrichtigung auf dein Smartphone erhältst, kannst du sogar handeln, wenn du gerade nicht zu Hause bist – etwa die Feuerwehr rufen oder schnell den Nachbarn Bescheid geben. Praktisch ist außerdem, dass du die Rauchmelder per App bequem testen oder stumm schalten kannst, ohne auf eine Leiter steigen zu müssen. Die Rauchmelder sind zudem vom TÜV Rheinland zertifiziert und bieten somit geprüfte Sicherheit. Dank 30 Prozent Rabatt zahlst du bei Amazon jetzt nur 97,99 Euro. Alternativ kannst du den FS61 direkt beim Hersteller für 98,55 Euro bestellen, inklusive 20 Prozent Preisnachlass und weiteren 12 Prozent als Newsletter-Rabatt.

Alternative mit cleverem Sprachalarm

Es gibt weiterhin ein Modell von X-Sense, das XS0B-MR61, welches zusätzlich über eine Sprachausgabe verfügt. Wenn einer der sechs Rauchmelder im Set Rauch erkennt, ertönt ein Sprachalarm auf Deutsch mit einer Ansage wie: „Warnung! Rauch im Esszimmer. Evakuieren Sie!“. Dadurch wird dir und deinen Familienmitgliedern direkt mitgeteilt, in welchem Zimmer Rauch entdeckt wurde. So kannst du sofort reagieren und gezielt in das betroffene Zimmer laufen, um das Feuer zu löschen.

X-Sense Smarter Rauchmelder XS0B-MR61 Ab 125,99 € Sechs Rauchmelder im Set, die dich zusätzlich auch per Sprachalarm auf Deutsch über den genauen Raum, in dem Rauch entdeckt wurde, informieren. Ab dem 20. November greift das Black-Friday-Angebot. Zu Amazon!Zum Hersteller!

Der Sprachalarm ist besonders hilfreich, wenn Kinder allein zu Hause sind, da sie durch die Ansage sofort wissen, was zu tun ist. Auch bei diesem Modell erhältst du zusätzlich eine Benachrichtigung auf dein Smartphone, und alle Rauchmelder geben einen lauten Ton von sich. Du kannst die App zusätzlich für mehrere Familienmitglieder freigeben, sodass jeder eine Warnung erhalten beziehungsweise das Gerät stummschalten kann, wenn die Gefahr gebannt ist.

Auch diese Rauchmelder sind natürlich vom TÜV Rheinland zertifiziert. Bei Amazon bekommst du sie derzeit mit 21 Prozent Rabatt und zahlst nur 125,99 Euro.

Der Hersteller bietet derzeit außerdem noch diese weiteren interessanten smarten Gadgets für den Haushalt preiswert an:

Gerade in der brandgefährlichen Winter-Jahreszeit ist Brandschutz ein wichtiges Thema – und smarter als mit den Lösungen von X-Sense geht es kaum. Die Angebote starten am 20. November – wer jetzt schon vorbereitet ist, spart nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Reaktionszeit.

