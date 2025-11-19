240 Euro von Vodafone zurückbekommen? Diese Kunden kommen dran

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bestimmte Vodafone-Kunden können sich vom Netzbetreiber jetzt satte 240 Euro zurückholen. Welche Voraussetzungen es dafür gibt, ob du dazugehörst und generell alle Infos hierzu liefert dir unser Artikel.
Vodafone-Logo auf einem Schild im Herbst, daneben der Hinweis, dass es für bestimmte Kunden jetzt Geld zurück gibt
Jetzt gibt's Geld zurück bei Vodafone – aber nur für bestimmte KundenBildquelle: Thorsten Neuhetzki / inside digital
  • Teilen

Tatsächlich: Vodafone verschenkt wirklich 240 Euro – aber natürlich nicht an jeden. Für bestimmte Personen ist die neue Aktion aber ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Wie klingen 240 Euro als großzügiges Geschenk? Richtig gut, oder? Genau diese Summe verschenkt aktuell Vodafone – allerdings nur an bestimmte Kunden. Ob du dazugehören kannst und was es damit auf sich hat, zeigen wir hier.

Die wichtigste Info direkt zum Start: Ja, es gibt bei Vodafone jetzt wirklich 240 Euro geschenkt. Allerdings ist das Geld an eine bestimmte Voraussetzung geknüpft. Wie diese lautet? Das erklären wir dir in diesem Artikel.

Nur diese Kunden kommen ans Geld

Rücken wir raus mit der Sprache: Um dir die 240 Euro von Vodafone zu sichern, musst du jetzt den GigaZuhause CableMax 1000 Tarif abschließen. Du musst demnach Neukunde von Vodafone werden und den leistungsstärksten Kabel-Internet-Tarif des Betreibers buchen. Die 240 Euro gibt es dann als Cashback nach Ablauf der ersten sechs Monate Vertragslaufzeit.

Das macht die Aktion sicher nicht für jeden interessant. Wer aber ohnehin einen neuen Internet-Tarif gesucht hat und dabei keine Kompromisse in Sachen Downloadgeschwindigkeit eingehen möchte, ist beim GigaZuhause CableMax 1000 und der neuen Cashback-Aktion von Vodafone genau richtig.

Das bietet dir der GigaZuhause CableMax 1000

Mit dem GigaZuhause CableMax 1000 holst du dir nämlich wirklich den besten Kabel-Internet-Tarif von Vodafone, mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s. Dadurch eignet er sich etwa ideal für Haushalte, in denen mehrere Personen leben. Doch auch alle Gamer und Leute, die im Homeoffice öfter große Dateien herunterladen müssen, profitieren von der hohen Downloadgeschwindigkeit.

Das alles steckt im GigaZuhause CableMax 1000:

  • Kabel-Internet von Vodafone
  • Bis zu 1.000 Mbit/s im Download, bis zu 50 Mbit/s im Upload
  • Telefon-Flat ins deutsche Festnetz und Mobilfunknetz
  • Wechselvorteil: Bis zu 12 Monate keinen Tarifpreis zahlen, wenn man noch bei einem anderen Anbieter ist
  • 24 Monate Mindestlaufzeit

Und das sind die Kosten:

  • Monatliche Kosten von 49,99 Euro
  • Einmalig 49,99 Euro Anschlusspreis
  • Jetzt mit 240-Euro-Cashback!
Jetzt sichern!

Weitere Black Week Aktionen von Vodafone

Die Cashback-Aktion ist übrigens Teil der großen Black Week Angebote von Vodafone. So haut der Netzbetreiber unter anderem auch verschiedene Smartphone-Bundles zu Sonderpreisen raus. Alle Black-Angebote findest du hier.

Ein Angebot, das man dabei nicht verpassen sollte, ist der neue Gratis-Tarif, den Vodafone kurzzeitig an den Start gebracht hat. Denn tatsächlich: Derzeit kannst du dir einen 30 GB starken 5G-Tarif völlig unverbindlich für 3 Monate sichern und dabei keinen Cent zahlen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Baseus Inspire XC1, XP1 und XH1 auf einem beleuchteten Podest.
Black Friday
Krasses Preis-Leistungs-Verhältnis: 3 Kopfhörer-Kracher mit Bose-Sound zum Black Friday
Amazon Logo
Smart Home
Amazon verkauft ein Gadget, das eigentlich längst jeder im Haus haben sollte, erstaunlich günstig
Rokid Black Friday Sale Titelbild
Black Friday
Bis zu 60 % Rabatt am Black Friday: Rokid AR-Brillen sind jetzt so GÜNSTIG
Tarife
Der günstigste, echte Unlimited-Tarif Deutschlands – sogar im Telekom-Netz
O2
O₂ verkauft iPhone 17 Pro Max mit AirPods günstig – dieses geschenkte Extra macht den Deal noch besser
Amazon
Amazon schmeißt 4K-TV, Kaffeemaschine und noch mehr raus (19.11.)
Stromspeicher
Diese Powerstation lädt schnell, läuft stark – und ist jetzt fast 400 Euro günstiger am Black Friday
Saugroboter
Amazon schmeißt Saugroboter raus! Bis zu 550 Euro Black-Friday-Rabatt möglich
Schnäppchen
Nicht nur schön anzusehen: Diese Android-Smartphones gibt's schon ab 250 Euro!