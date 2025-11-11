Möglich macht das eine neue CallYa-Aktion von Vodafone. Falls euch das nichts sagt: Hierbei handelt es sich um Prepaid-Tarife, du zahlst also nicht monatlich eine feste Gebühr, sondern kannst alle vier Wochen selbst entscheiden, ob du neues Guthaben auf die Karte laden und den Vertrag so weiterlaufen lassen möchtest. Und genau einen solchen gibt’s jetzt unverbindlich für drei Monate gratis. Zumindest, wenn du eine Voraussetzung erfüllst.

So kommst auch du an den Gratis-Tarif

Die neue Vodafone-Aktion dreht sich um den CallYa S, einen der kleineren Tarife unter den Prepaid-Optionen des Netzbetreibers. Warum dieser jetzt aber gar nicht mehr so klein ist, zeigen wir dir weiter unten (Spoiler: Es gibt doppeltes Datenvolumen!). Jetzt schauen wir erst einmal, wie du überhaupt kostenlos an den Tarif kommst.

Möglich macht das ein besonderer Spartrick. Momentan gewährt Vodafone dir nämlich einen Bonus in Höhe von 30 Euro. Da dich der Tarif eigentlich 9,99 Euro pro Monat kostet, kannst du so tatsächlich ganze 3 Monate gratissurfen und telefonieren. Für den Bonus gibt es allerdings eine Voraussetzung: Du musst deine alte Rufnummer mitnehmen. Wer sich daran nicht stört, greift sich den 30-Euro-Rufnummernmitnahme-Bonus ab und nutzt den Vodafone-Tarif volle 3 Monate (beziehungsweise insgesamt 12 Wochen) komplett kostenlos. Der Versand der SIM ist nämlich ebenfalls gratis und eine Anschlussgebühr gibt es nicht.

Neben dem erhöhten Wechselbonus verpasst Vodafone seinem CallYa S aber ebenfalls noch ein Datenupgrade. Statt ursprünglich 15 bekommst du jetzt nämlich 30 GB Datenvolumen, die du alle vier Wochen versurfen kannst. Hinzu kommen noch eine Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands, 200 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze sowie kostenloses EU-Roaming. Auch WiFi-Calling, also die Möglichkeit, bei schlechtem Netzempfang über ein WLAN-Netz zu telefonieren, ist inklusive. Und wer dem Tarif (und dadurch Vodafone) die Treue hält, bekommt alle vier Wochen 1 GB gratis on top.

Die neue CallYa-Aktion von Vodafone ist für alle, die einen vorübergehenden Tarif suchen oder das Vodafone-Netz kostenfrei wie unverbindlich testen wollen, eine echt geniale Option.