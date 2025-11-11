Den Steuerberater sparen: Mit dieser Software für 29,99 Euro wird die Steuererklärung 2025 kein Problem!

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
3 Minuten
Jedes Jahr aufs Neue wird die Steuererklärung fällig. Nur die wenigsten greifen auf Steuerberater zu, sondern legen selbst Hand an. Dabei besteht jedoch die Gefahr, etwas zu vergessen, was dem Finanzamt in der Regel nicht so gefällt. Mit dieser Softwaren wird`s jedoch kinderleicht.
50-Euro-Geldschein in der Hand einer Frau vor einem Sparschwein als Symbolbild für ein neues Tagesgeld-Angebot der comdirect.
Etwas, das in der Schule (leider) nicht beigebracht wird, betrifft eine Routine, die jeder Arbeitnehmer einmal im Jahr über sich ergehen lassen muss: die Steuererklärung. Steuerberater sind in der Regel recht kostspielig, allerdings entstehen so auch häufig Fehler und dir geht entweder eine satte Rückzahlung durch die Lappen oder du musst (im schlimmsten Fall) sogar noch Geld nachzahlen. Möchtest du hier auf Nummer sicher gehen, hat MediaMarkt jetzt das perfekte Angebot auf Lager. Die WISO Steuersoftware für die kommende Steuererklärung gibt`s gerade für 29,99 Euro.

Für rund 30 Euro: Steuer-Tool deutlich reduziert

Bevor wir uns die Vorteile der WISO Steuersoftware noch mal etwas genauer anschauen, bleiben wir erst einmal beim Preis. Der kann sich aktuell nämlich echt sehen lassen. MediaMarkt verpasst WISO Steuer 2026 – also der Software für das Steuerjahr 2025 – einen Rabatt in Höhe von 33 Prozent. Dadurch stehen für den Download nur noch 29,99 Euro auf dem Preisschild. Du bekommst dafür den Lizenzcode für die Software, welche du dir direkt aus dem Internet herunterladen kannst. Kein Warten auf eine Box oder Ähnliches – und daher natürlich auch keine Versandkosten.

Hiermit wird die Steuererklärung kinderleicht

Doch was genau bietet dir WISO 2026 und warum lohnt sich das Tool? Ganz einfach gesagt: Die Software ist DIE Unterstützung für deine Einkommensteuer-Erklärung 2025. Angefangen mit hunderten Steuertipps, über 150 Videos rund um die Steuererklärung sowie einem Steuer-Ratgeber als PDF wird Steuer-Neulingen und Profis gleichermaßen geholfen. Übrigens: Genutzt werden kann das Steuer-Tool nach dem Download sowohl am Windows-PC als auch am Mac. Selbst Apps für Smartphones und Tablets sind vorhanden.

Weiter geht’s dann mit allen wichtigen Formularen, samt Einkunftsarten. Besonders praktisch dabei: Nach jeder getroffenen Eingabe wird die Erstattung/Nachzahlung direkt berechnet und angezeigt. So weißt du bereits während der Erstellung, was möglich ist. Verschiedene Rechner helfen außerdem dabei, die richtigen Angaben zu treffen. Ganz neu dabei ist auf Wunsch ebenso ein interaktiver Chatbot, welcher dir mittels KI aufkommende Fragen beantworten kann.

WISO Steuererklärungs-Tool
Schön übersichtlich und mit praktischen Erklärungen samt Videos wird die Steuererklärung zum Kinderspiel

Zu guter Letzt kann die Software deine Steuererklärung fürs Jahr 2025 entweder als amtlich anerkannten Ausdruck oder per Internet (ELSTER) bereitstellen. Letzteres macht den ganzen Prozess noch einfacher, schneller und papierlos. Auch Selbstständigen wird mit WISO 2026 übrigens geholfen, unter anderem mit der Einnahmen-Überschuss-Rechnung, der Lohnsteuer-Anmeldung sowie der Umsatz- und Gewerbesteuer-Erklärung. Erbengemeinschaften und BGB-Gesellschaften können zudem die Feststellungserklärung erstellen. Insgesamt lassen sich hiermit bis zu fünf Steuererklärungen für das Steuerjahr 2025 abgeben.

Wie du merkst: WISO 2025 kann einiges, soll dabei aber niemals überfordernd sein und insgesamt eine möglichst unkomplizierte Erstellung der Steuererklärung ermöglichen. Für aktuell nur noch 29,99 Euro ist das Tool also auf jeden Fall eine Investition wert.

WISO 2026 bei MediaMarkt kaufen

Und was sagst du?

