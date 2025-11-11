Perfekt als Weihnachtsgeschenk: MediaMarkt verschenkt Tonie-Figur

Tonieboxen und -figuren werden bei Familien mit Kindern im Dezember sicherlich unter vielen Weihnachtsbäumen liegen. Passend dazu haut MediaMarkt jetzt schon ein richtig gutes Angebot raus: Beim Kauf einer Toniebox 2 gibt's jetzt eine Figur nach Wahl geschenkt.
Eine MediaMarkt-Filiale mit Weihnachtsdekoration im Hintergrund. Daneben Tonie-Figuren, welche es aktuell geschenkt gibt.
MediaMarkt verschenkt jetzt eine Tonie-Figur
Egal, ob fürs eigene Kind, Enkel, Neffen oder den Nachwuchs guter Freunde: Eine Toniebox samt Figur wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gut ankommen. MediaMarkt macht einem den Weihnachtsgeschenke-Kauf jetzt noch einfacher: Wer hier eine Toniebox 2 im Starterset (Play-Set) kauft – hier ist bereits eine Paw Patrol Figur inklusive – bekommt eine zweite Figur nach Wahl geschenkt dazu. Einziger Haken: Die Aktion läuft nicht mehr lange.

Tonie-Figur geschenkt bei MediaMarkt? So geht’s

Die Aktion ist einfach: Klick dich hier zur Aktionsseite durch, such dir eine der Tonieboxen 2 aus und pack sie in den Warenkorb. Rein mit Blick auf den Preis können wir dir die Version in Himmelblau empfehlen, da diese zusätzlich um 14 Prozent im Preis gesenkt wurde. Die anderen Varianten gibt’s zum UVP von 139,99 Euro.

Als Nächstes suchst du dir weiter unten auf der Seite eine der Tonie-Figuren aus. Hier gibt’s wirklich für jede Altersklasse und Vorliebe die passende Figur – insgesamt stehen nämlich über 200 unterschiedliche zur Auswahl. Vom kleinen 1×1 über die Ninja Turtles bis hin zu Disney-Prinzessinnen – hier findest du bestimmt etwas.

Sobald du sowohl die Box als auch die Figur im Warenkorb hast, kannst du den Einkauf abschließen. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen. Wichtig: Die Aktion läuft nur noch bis zum 13. November (9 Uhr). Viel Zeit zum Zuschlagen bleibt also nicht mehr.

Tonie-Figur geschenkt bei MediaMarkt

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

