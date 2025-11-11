Schlechtes WLAN-Signal? MediaMarkt verkauft die perfekte Lösung im Doppelpack!

Die WLAN-Router von Fritz! (ehemals AVM) zählen zweifelsohne zu den beliebtesten Geräten ihrer Art in Deutschland. Millionen Haushalte haben eine Fritz!Box im Einsatz. Dennoch sind auch diese Geräte nicht vor einem schwachen Signal geschützt, dass durch Wände oder ganze Etagen dringen muss. Die passenden WLAN-Verstärker (oder Repeater) gibt`s jetzt bei MediaMarkt im Doppelpack-Angebot – und das zu einem unglaublich guten Kurs.
AVM Fritz!Mesh Set: Das steht auf der Rechnung
Das Set besteht, wie bereits erwähnt, aus zwei leistungsstarken Repeatern, über die wir dir weiter unten noch etwas mehr erzählen. Zunächst werfen wir mal einen Blick auf den Preis. Vom UVP über 149 Euro streicht MediaMarkt kurzerhand 20 Prozent, für dich hängt damit ein Preisschild von nur noch 119 Euro an dem Doppelpack.
Im Preisvergleich macht MediaMarkt damit eine wirklich gute Figur, andere Händler verlangen teilweise sogar über 160 Euro für das Set. Wer unter schlechtem WLAN leidet, greift beim Versandhändler also ein ziemlich gutes Angebot ab. Im Preisverlauf sieht es sogar so aus, als ob wir hier von einem neuen Tiefstpreis sprechen können. Das bedeutet, dass du noch nie günstiger an das Set gekommen bist. Wie es deiner Internetverbindung genau unter die Arme greift, klären wir jetzt.
Und das bekommst du für dein Geld
Die beiden Fritz! Repeater 1200 AX sorgen in Kombination für eine stabile Internetabdeckung in deinem Zuhause. Die Installation erfolgt dabei denkbar einfach, du musst sie lediglich in eine Steckdose stecken, über die MyFRITZ!App einrichten und schon kannst du los surfen. Einmal angebracht sorgen die Repeater für blitzschnelles Wi-Fi 6 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.000 Mbit/s. Das Set eignet sich optimal für Wohnungen mit bis zu fünf Zimmern. Damit steht dem Fernsehabend oder Videocalls im Homeoffice nichts mehr im Wege.
Du kaufst keinen WLAN-Router, sondern musst die Verstärker mit deinem bestehenden Netzwerk verbinden. Da es sich hierbei um Mesh-Repeater handelt, integrieren sie sich nahtlos. Deine Geräte verbinden sich automatisch immer mit dem stärksten Signal und du musst nicht manuell ein anderes Netz auswählen, wenn du aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer gehst. Das Set funktioniert mit allen gängigen Geräten, das heißt, du brauchst nicht zwingend eine Fritz!Box.
Möchtest du deine instabile Internetverbindung verbessern, bist du hier richtig. Wichtig zu wissen ist aber, dass die Repeater auch ihre Grenzen haben. Sie vergrößern die Reichweite deines bestehenden Netzwerks und machen es stabiler, sodass du die volle Geschwindigkeit, die deine DSL-Leitung liefert, ausnutzen kannst. Eine von Haus aus geringe Übertragungsrate können sie aber nicht aufpolieren.
