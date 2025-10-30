Solarpanels, Speicher und weiteres Extra: Dieses Solar-Komplettpaket bietet alles!

Genauer gesagt bekommst du hier eine echte Komplettlösung von Anker geboten. Neben dem Anker Power Dock erhältst du nämlich auch noch einen Solarspeicher und die passenden Solarmodule zum Vorzugspreis angeboten. Der Solar-Experte Powerness haut verschiedene Komplettsets jetzt günstiger raus. Was diese leisten und wie du sogar bis zu 200 Euro zusätzlich sparst, erfährst du in den folgenden Abschnitten.

Das Komplettset im Check

Zuerst einmal schauen wir uns jedoch an, was die einzelnen Bestandteile des Komplettsets ausmachen.

Solarmodule von JA Solar – Ausreichend Ertrag dank Bifazialität

Das Herzstück eines jeden Balkonkraftwerks sind natürlich die Solarmodule. Mit ihnen steht und fällt dein Ertrag. Bei den angebotenen Sets bekommst du Glas-Glas-Module der Firma „JA Solar“, die mit jeweils 500-Watt-Leistung aufwarten können. Aufgrund der Bifazialität können die Panels auch das Licht auf der Rückseite nutzen, was zu einem Mehrertrag von bis zu 10 Prozent führt. Wichtig ist natürlich, dass die Module die maximale Eingangsleistung des Wechselrichters überschreiten, um einen möglichst hohen Ertrag zu gewährleisten. In allen Angeboten von Powerness ist dies jedoch gegeben.

Anker Solarbank 3 Pro – Mit Speicher zum Energiegewinner

Weiter geht es mit der Anker Solarbank 3 Pro. Diese bietet eine Kapazität von rund 2,7 kWh. Dabei beträgt die maximale Eingangsleistung 3.600 Watt und die Ausgangsleistung 1.200 Watt. Über den integrierten Wechselrichter sind jedoch nur 800 Watt im AC-Ausgang möglich, wenn das Endgerät an das Hausnetz gekoppelt ist. Die gesetzliche Grenze kannst du allerdings umgehen, wenn du einen Speicher nutzt. Die Anker Solarbank 3 Pro ermöglicht es dir zum Beispiel, den Strom über zusätzliche Anschlüsse direkt aus den Akkus in den Endverbraucher zu speisen. Sobald der Strom allerdings dann wieder ins Hausnetz fließt, greift die Mindestgrenze wieder.

Der Hauptgrund für die Anschaffung eines solchen Speichers liegt allerdings in der Möglichkeit, keinen Strom mehr zu „verlieren“. Angenommen, du platzierst eine Mini-Solaranlage auf deinem Balkon. Zur Mittagszeit knallt die Sonne auf die Module und der Wechselrichter leitet den Strom an vorher festgelegte Geräte weiter. Ist dieser überschritten, wird natürlich keine weitere Energie aufgenommen. Schaltest du jetzt allerdings einen Speicher dazwischen, geht diese Energie nicht mehr verloren, sondern bleibt auch in der Nacht für dich nutzbar – simpel, aber genial. Ein weiterer Vorteil liegt in der Skalierbarkeit der Solarbank 3 Pro. Denn du kannst bis zu fünf Zusatzakkus anklemmen, wodurch die Gesamtkapazität auf satte 16,1 kWh steigt.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Anker Solarbank 3 Pro haben wir dir nachfolgend noch einmal aufgelistet:

Speicherkapazität: 2.688 Wh (2,7 kWh)​

2.688 Wh (2,7 kWh)​ Maximale Eingangsleistung (PV): 3.600 W (4 MPPT-Tracker)​

3.600 W (4 MPPT-Tracker)​ Ausgangsleistung: Bis zu 1.200 W​​​

Bis zu 1.200 W​​​ Erweiterbarkeit: Bis zu 5 Zusatzakkus je 2.688 Wh (max. Gesamtkapazität ca. 16,1 kWh)​​

Bis zu 5 Zusatzakkus je 2.688 Wh (max. Gesamtkapazität ca. 16,1 kWh)​​ Schutzart: IP65​​

IP65​​ Garantie: 10 Jahre Herstellergarantie, Lebensdauer ca. 15 Jahre​

Anker Power Dock – Die clevere Steuereinheit

Das Power Dock von Anker dient als zentrale Steuereinheit und kann bis zu vier Anker-Solarbank-Module miteinander verbinden, wodurch sich die Gesamtspeicherkapazität auf satte 64,5 kWh erhöhen lässt. Damit kannst du dein bestehendes System problemlos erweitern. Über ein Smart Meter wird der Energiefluss präzise geregelt, während das Power Dock den PV-Zugang, die Speichersteuerung und den AC-Ausgang koordiniert. Besonders praktisch ist, dass sich sogar ältere Solarbank-Modelle, wie die Solarbank Pro 2, nahtlos einbinden lassen.

Die Features des Anker Power Docks im Überblick

Auch für Besitzer von Elektroautos ist eine solche Steuereinheit eine sinnvolle Anschaffung, da sie über einen CEE-Stecker verfügt, mit dem du dein Fahrzeug direkt mit selbst erzeugtem Solarstrom laden kannst. Für die Erstinstallation ist allerdings eine Elektrofachkraft erforderlich – anschließend funktioniert alles bequem im Plug-and-Play-Prinzip. Im Folgenden findest du die wichtigsten technischen Daten noch einmal übersichtlich zusammengefasst:

Bis zu 4 Solarbank-Ports (je maximal 3.600 W)​

Maximal 4,8 kW AC-Ausgangsleistung​

Unterstützung für Solarbank 2 Pro/3 Pro und zukünftige Modelle​

Speicherkapazität von maximal ca. 64,5 kWh (bei vier Solarbank 3 Pro mit Erweiterungsbatterien)​

Zwei EV-Ladeanschlüsse: 7,4 kW (einphasig), 11/22 kW (dreiphasig)​

So sparst du bei Powerness bis zu 200 Euro zusätzlich

Powerness bietet nicht nur den Online-Versand, sondern auch die Möglichkeit, die gewünschten Produkte direkt vor Ort zu besichtigen. Ein großer Vorteil besteht dadurch in der persönlichen Beratung, falls du dir bei der Auswahl des passenden Geräts unsicher bist. Der Händler ist deutschlandweit vertreten und unterhält Lager an folgenden Standorten:

Hamburg

Berlin

Meerbusch (NRW)

Riegelsberg (Saarland)

Weinheim (Südhessen)

Tuningen (Baden-Württemberg)

München (Bayern)

Um richtig zu sparen, lohnt es sich, eine Tagestour zu einem der Standorte zu planen. So vermeidest du Versandkosten, die bis zu 200 Euro betragen können. Dank zahlreicher Kooperationen mit Herstellern wie JA Solar, Deye, Hoymiles, Growatt und weiteren steht dir außerdem eine große Auswahl zur Verfügung, die du dir vor Ort direkt ansehen kannst.

Die Angebote bei Powerness im Überblick

Bei Powerness kannst du dir dein persönliches Balkonkraftwerk ganz nach deinen Vorstellungen zusammenstellen. Besonders hervorzuheben sind jedoch zwei aktuelle Angebote: Zum einen das Set bestehend aus dem Anker Power Dock, einer Anker Solarbank 3 Pro und vier Solarmodulen ab 1.349 Euro. Zum anderen gibt es ein Paket, das neben dem Power Dock gleich zwei Solarbank-Einheiten und acht Solarpanels umfasst – erhältlich ab 2.429 Euro.

Die Angebote von Powerness im Überblick

Die Preise gelten jedoch als Mitnahmepreise und steigen auf 1.539 bzw. 2.649 Euro, wenn du dir die Sets zuschicken lässt. Über einen Klick auf einen der folgenden Links, kommt Ihr direkt zu den Angeboten.