Saugroboter mit 57 Prozent Rabatt: Amazon-Deals am Dienstag (11.11.)

Zum 11. November hat Amazon wieder jede Menge Schnäppchen auf Lager. Wie wäre es denn mit einem Saug- und Wischroboter, der ganze 57 Prozent günstiger ist? Oder doch lieber stylische Over-Ear-Kopfhörer?
Am heutigen Dienstag (11.11.) haben wir wieder zehn spannende Angebote vom Versandriesen Amazon für dich herausgesucht. Was du dir schnappen kannst, erfährst du hier.

Dienstags-Angebote bei Amazon: Das ist unsere Auswahl

  • Viererpack smarte WLAN‑Steckdosen, kompatibel mit Alexa und Google Home, messen den Stromverbrauch, für 29,96 Euro statt 42,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • toptrek Fahrradlicht-Set für vorn und hinten, aufladbar per USB-Kabel, zugelassen von der StVZO, für 16,40 Euro statt 23,99. Hier geht’s zum Angebot.
  • Beurer IL 35 Infrarotlampe, wohltuendes und wärmendes Infrarotlicht mit 3-stufigem Timer und fünf Neigungswinkeln, für 44,99 Euro statt 85,49 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Knka Luftentfeuchter, für kleine Räume mit bis zu 17 m, mit Tag- und Nachtmodus, für 42,48 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ugreen USB-C-Adapter mit 10 Gbps Übertragungsrate, USB-C zu USB-A, drei Stück für 5,68 Euro statt 8,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Smart Ring Pro von Fitorb, zum Tracking von Fitness, Gesundheit und Schlaf, für 76,42 Euro statt 99,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Philips Airfryer 1000 Series flexible Basket Heißluftfritteuse, mit 7,1 Liter Fassungsvermögen und 10 Kochfunktionen, für 99,99 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Shark PowerDetect 2-in-1 Saugroboter mit Wischfunktion, bis zu 60 Tage ohne manuelle Reinigung dank Absaugstation, für 299,99 Euro statt 699,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

    Sehr gute Auswahl.

