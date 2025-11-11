Der günstigste Tarif seiner Art: Was dir hier für unter 5 Euro geboten wird, ist beachtlich.

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
Ein großes Datenpolster, eine Allnet-Flat und das alles für unter 5 Euro? Genau das bietet dir dieses neue Tarif-Angebot anlässlich des Black Friday Monats. Besser geht's im ganzen Netz nicht - und das beweisen wir dir sogar.
Frau schaut schockiert auf ihr Smartphone, daneben der Hinweis auf ein aktuelles Black Friday Tarifangebot, bei dem es für unter 5 Euro reichlich GB gibt
Keiner ist günstiger: SO viel GB gibt's hier jetzt für unter 5 EuroBildquelle: Roman Samborskyi / Shutterstock.com / inside digital
Rund um den Black Friday im November lohnt es sich nicht nur, bei Amazon und Co. nach Technik-Schnäppchen Ausschau zu halten. Denn auch Mobilfunkanbieter schrauben in diesem Zeitraum ihre Preise teilweise enorm nach unten. So auch bei diesem neuen Black-Week-Angebot: 35 GB kosten dich hier nur noch 5,99 Euro. On top winkt dir auch noch ein 40-Euro-Wechselbonus, und wenn man den mit den Monatskosten verrechnet, zahlst du effektiv sogar keine 5 Euro mehr.

Für unter 5 Euro: Das alles steckt im Tarif-Schnapper

  • 35 GB im 5G-Netz von Vodafone (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • WiFi Calling
  • Keine Anschlussgebühr
  • 24 Monate Mindestlaufzeit
  • Eigentlich 5,99 Euro pro Monat
    → verrechnet mit dem 40-Euro-Wechselbonus = 4,32 Euro pro Monat!
35 GB für unter 5 Euro? Das hat es damit auf sich

Es geht hierbei um den sparSIM S Tarif bei sparhandy. Beim ersten Blick auf die Grundkosten liegt man mit 5,99 Euro noch leicht über der versprochenen 5-Euro-Grenze. Aktuell winkt aber zusätzlich ein Wechselbonus in Höhe von 40 Euro bei der Rufnummernmitnahme. Verrechnet man diesen über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten mit der Grundgebühr, zahlst du effektiv nur 4,32 Euro im Monat für den 35-GB-Tarif! Und das ist ein Preis, bei dem kein anderer Anbieter im Netz mithalten kann.

Wie du siehst, gibt’s derzeit keinen anderen Anbieter, der einen vergleichbaren Tarif mit mindestens 30 GB günstiger anbieten kann. Hinzu kommt, dass es beim sparSIM S derzeit ebenfalls keinerlei Anschlussgebühr gibt. Ein rundum gelungenes Tarif-Schnäppchen also.

Eine Sache muss man aber trotzdem beachten: Das Preisversprechen gilt nur für die ersten 24 Monate, anschließend steigen die Grundkosten wieder auf 6,99 Euro. Das macht den Tarif keinesfalls schlecht – ein absolutes Schnäppchen ist er dann aber nicht mehr. Der Vorteil: Wer jetzt im November ein Tarif-Schnäppchen wie dieses abschließt, wird in 2 Jahren garantiert wieder einen neuen Black-Week-Deal zu Top-Konditionen abgreifen können. Es lohnt sich generell also ungemein, im November einen Mobilfunk-Deal wahrzunehmen.

