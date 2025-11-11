200 Euro günstiger: So sicherst du dir ein Marken-Tablet schon jetzt mit Black-Friday-Rabatt

Für die richtig guten Schnäppchen musst du gar nicht erst bis zum Black Friday warten. Bei Huawei kommst du nämlich schon jetzt dank eines kleinen Tricks an ausgewählte Produkte zu Aktionspreisen. Hier sind die Details.
Frau sitzt auf einem Sofa mit einem Huawei Tablet
Huawei Tablet mit 200 Euro RabattBildquelle: Huawei
Huawei startet bereits jetzt mit den Black-Friday-Angeboten. Um sie dir zu schnappen, musst du einen kleinen Umweg gehen, der sich allerdings wirklich lohnt. Mit wenigen Klicks kannst du dir nämlich Rabatte von bis zu 200 Euro sichern. Mit von der Angebots-Partie sind unter anderem auch die beliebten MatePads, die du nicht nur vergünstigt, sondern sogar mit Gratis-Extras abgreifen kannst.

MatePads im Preissturz: So günstig sind die Tablets jetzt

Während der Early-Bird-Black-Friday-Rabatte bekommst du drei der MatePads von Huawei mit ordentlichen Rabatten. Wie genau du dir die Rabatte sicherst, erklären wir dir am Ende des Artikels. Erst einmal nehmen wir die Tablets etwas genauer unter die Lupe.

Für das MatePad 11.5 stehen jetzt statt 259 nur noch 229 Euro auf der Rechnung. Das Tablet mit seinem 11.5 Zoll großen Display ist wie geschaffen zum Serienstreamen oder Arbeiten.

Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5 jetzt im Angebot (Affiliate-Link*)

Dank 120-Hz-Bildwiederholfrequenz werden all deine Inhalte schön flüssig und ohne Ruckler dargestellt. Der Akku mit 7.700 mAh ermöglicht dir bis zu 10 Stunden Videowiedergabe am Stück und bringt dich damit easy durch jeden Arbeitstag. Für 229 Euro bekommst du es jetzt inklusive M-Pencil und zwei Tastaturen, sodass du es auch zum Erstellen von Dokumenten oder für handschriftliche Notizen verwenden kannst.

Noch einen drauf legt Huawei mit dem MatePad Pro 13.2. Dieses glänzt mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher. Das OLED-Display löst mit 2.880 x 1.920 Pixeln auf, was für gestochenscharfe Inhalte sorgt. Selfies knipst du mit der 8-MP-Frontkamera, für alle weiteren Schnappschüsse steht dir die Rückkamera mit 50 MP zur Verfügung.

In Kombination mit dem im Lieferumfang enthaltenen M-Pencil und der passenden Tastatur liefert es eine mächtige Leistung, die einem Notebook nicht wirklich nachsteht. Mit einem Gesamtgewicht von nur 580 Gramm ist es aber deutlich leichter und dementsprechend auch einfacher zu transportieren. Mit Early-Bird-Rabatt bekommst du es jetzt für 799 statt 999 Euro, du sparst dir also satte 200 Euro.

Eine weitere spannende Option, vor allem für kreative Köpfe, die gerne zeichnen und Skizzen anfertigen, ist das Huawei MatePad 12 X. Das PaperMatte-Display erweckt den Eindruck, als würdest du auf echtem Papier arbeiten. Auch hier gibt’s den M-Pencil gratis dazu und der Preis fällt auf 449 Euro.

So sicherst du dir den Early-Bird-Rabatt

Um den vergünstigten Preis bereits vor dem Black Friday zu ergattern, musst du dich für den Newsletter von Huawei registrieren. Dann bekommst du einen entsprechenden Rabattcode zugeschickt, den du beim Checkout eingeben kannst. Aber Achtung: Der Code gilt nur für ausgewählte Artikel (wie die oben vorgestellten Tablets). Mit dem Code AHWBF2025 kannst du auf alle anderen Artikel acht Prozent Discount sichern. Kombinieren lassen sich die Rabatte allerdings nicht.

Wer sich für den Newsletter anmeldet, kann bei den Black-Deals von Huawei zusätzlich sparen (Affiliate-Link*)

Neben den Tablets gibt’s noch diese Angebote von Huawei:

→ Hier kommst du zu allen Black-Deals von Huawei!

