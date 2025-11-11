Vodafone zahlt kurzzeitig 240 Euro zurück: Diese Kunden profitieren

Wie klingen 240 Euro als großzügiges Geschenk? Richtig gut, oder? Genau diese Summe verschenkt aktuell Vodafone - allerdings nur an bestimmte Kunden. Ob du dazugehören kannst und was es damit auf sich hat, zeigen wir hier.
Vodafone-Logo auf einem Schild im Herbst, daneben der Hinweis, dass es für bestimmte Kunden jetzt Geld zurück gibt
Jetzt gibt's Geld zurück bei Vodafone – aber nur für bestimmte Kunden
Die wichtigste Info direkt zum Start: Ja, es gibt bei Vodafone jetzt wirklich 240 Euro geschenkt. Allerdings ist das Geld an eine bestimmte Voraussetzung geknüpft. Wie diese lautet? Das erklären wir dir in diesem Artikel.

Nur diese Kunden kommen ans Geld

Rücken wir raus mit der Sprache: Um dir die 240 Euro von Vodafone zu sichern, musst du jetzt den GigaZuhause CableMax 1000 Tarif abschließen. Du musst demnach Neukunde von Vodafone werden und den leistungsstärksten Kabel-Internet-Tarif des Betreibers buchen. Die 240 Euro gibt es dann als Cashback nach Ablauf der ersten sechs Monate Vertragslaufzeit.

Das macht die Aktion sicher nicht für jeden interessant. Wer aber ohnehin einen neuen Internet-Tarif gesucht hat und dabei keine Kompromisse in Sachen Downloadgeschwindigkeit eingehen möchte, ist beim GigaZuhause CableMax 1000 und der neuen Cashback-Aktion von Vodafone genau richtig.

Das bietet dir der GigaZuhause CableMax 1000

Mit dem GigaZuhause CableMax 1000 holst du dir nämlich wirklich den besten Kabel-Internet-Tarif von Vodafone, mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s. Dadurch eignet er sich etwa ideal für Haushalte, in denen mehrere Personen leben. Doch auch alle Gamer und Leute, die im Homeoffice öfter große Dateien herunterladen müssen, profitieren von der hohen Downloadgeschwindigkeit.

Das alles steckt im GigaZuhause CableMax 1000:

  • Kabel-Internet von Vodafone
  • Bis zu 1.000 Mbit/s im Download, bis zu 50 Mbit/s im Upload
  • Telefon-Flat ins deutsche Festnetz und Mobilfunknetz
  • Wechselvorteil: Bis zu 12 Monate keinen Tarifpreis zahlen, wenn man noch bei einem anderen Anbieter ist
  • 24 Monate Mindestlaufzeit

Und das sind die Kosten:

  • Monatliche Kosten von 49,99 Euro
  • Einmalig 49,99 Euro Anschlusspreis
  • Jetzt mit 240-Euro-Cashback!
Jetzt sichern!

Weitere Black Week Aktionen von Vodafone

Die Cashback-Aktion ist übrigens Teil der großen Black Week Angebote von Vodafone. So haut der Netzbetreiber unter anderem auch verschiedene Smartphone-Bundles zu Sonderpreisen raus. Alle Black-Angebote findest du hier.

Ein Angebot, das man dabei nicht verpassen sollte, ist der neue Gratis-Tarif, den Vodafone kurzzeitig an den Start gebracht hat. Denn tatsächlich: Derzeit kannst du dir einen 30 GB starken 5G-Tarif völlig unverbindlich für 3 Monate sichern und dabei keinen Cent zahlen.

