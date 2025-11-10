Am 11. November ist Singles Day – ein Feiertag für Singles, der ursprünglich aus China kommt. Hierzulande bedeutet das aber hauptsächlich, dass viele Shops Angebotsaktionen mit teils richtig ordentlichen Rabatten starten. So auch der Küchengeräte-Hersteller Ninja. Neben den ebenfalls laufenden Black-Friday-Weeks ist hier auch zum Singles Day bereits einiges deutlich reduziert: von Heißluftfritteusen über Mixer bis hin zu einem cleveren 3-in-1-Toaster. Mit einem zusätzlichen Code ziehst du noch einmal 11 Prozent extra ab – dadurch entstehen einige echte Schnäppchen.

Ninja Heißluftfritteusen im Singles-Day-Angebot

Zur Feier des Singles Days bekommst du bei Ninja vom 10.11. um 16 Uhr bis zum 12.11. um 10 Uhr mit dem Code SINGLE11 11 Prozent zusätzlichen Rabatt auf das gesamte Sortiment – also für gerade einmal 42 Stunden. Einzige Ausnahme: die Kaffeemaschinen ES601EUBK und ES601EUGM, hier funktioniert der Code nicht. Ansonsten sparst du aber wirklich bei allem von Ninja.

Ein Highlight ist dabei die Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse, die perfekt für kleinere Küchen geeignet ist. Hier sind nämlich zwei Schubladen übereinander angeordnet, die zusammen ein Füllvolumen von 9,5 Litern ergeben. Dadurch kannst du bis zu vier verschiedene Speisen gleichzeitig garen – und so auch für die ganze Familie kochen. Hiermit lässt sich übrigens nicht nur mit Heißluft frittieren, sondern du kannst darin auch braten, backen oder dörren.

Neue Ninja 2-Ebenen-Heißluftfritteuse löst zentrales Airfryer-Problem (Affiliate-Link*)

Statt knapp 290 Euro zahlst du dank 120 Euro Rabatt jetzt nur noch 169,99 Euro. Mit dem Rabattcode SINGLE11 ziehst du weitere 11 Prozent ab und kommst so auf nur noch etwa 151 Euro.

Hast du etwas mehr Platz zur Verfügung, ist auch die Ninja Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse eine gute Wahl. Diese lässt sich bei Bedarf in zwei unterschiedliche Garzonen unterteilen. Du kannst also etwa auf der einen Seite heißluftfrittieren und auf der anderen Seite gleichzeitig braten. Wenn du hingegen größere Portionen – wie zum Beispiel einen Festtagsbraten – zubereiten möchtest, kannst du die Trennwand in der Mitte herausnehmen und so den insgesamt 10,4 Liter großen Garkorb nutzen. Auch hier stehen dir insgesamt sieben Zubereitungsfunktionen zur Verfügung.

Statt 269,99 Euro sparst du jetzt 110 Euro – und ziehst du mit dem Code SINGLE11 noch einmal 11 Prozent ab, landest du bei nur noch rund 142 Euro.

Genialer 3-in-1-Toaster, -Mixer und Wasserkocher günstig

Auch der Ninja Detect Power Mixer & Processor Pro ist jetzt 70 Euro günstiger und nach dem Extra-Rabatt (mit Code SINGLE11) landest du bei etwa 160 Euro. Hierbei handelt es sich um ein 3-in-1-Gerät, das sowohl traditionell mixen kann als auch als Küchenmaschine oder Smoothie-Mixer dient. Das Küchengerät erkennt automatisch, ob frische oder gefrorene Zutaten hineingegeben wurden, und passt selbstständig Zeit, Geschwindigkeit und weitere Einstellungen an.

Ein ebenfalls geniales Produkt ist der Ninja Foodi 3-in-1-Toaster. Hier hat sich Ninja ein besonders cleveres Gerät ausgedacht, das gleich mehrere Funktionen in einem kombiniert. Du kannst ihn einerseits klassisch wie einen Toaster verwenden, ihn aber auch nach vorn kippen und so als Grill oder Panini-Presse nutzen. Auf dem mitgelieferten Grillrost lassen sich etwa Pizza-Baguettes, Wraps oder Croissants aufbacken. Und mit der Panini-Presse bereitest du leckere Sandwiches zu. Nach Abzug des 11-Prozent-Rabatts (mit Code SINGLE11) bleiben rund 115 Euro übrig.

Der Ninja Foodi 3-in-1-Toaster wird gekippt zum Panini-Grill (Affiliate-Link*)

Auch dieser Wasserkocher von Ninja ist reduziert. Er verfügt über eine Schnellkochfunktion für kleine Mengen. Du kannst aber auch verschiedene Temperaturen einstellen – perfekt für diverse Tees oder deinen Kaffee am Morgen. Dank der Warmhaltefunktion bleiben die Inhalte außerdem bis zu 30 Minuten auf der gewünschten Temperatur. Zum Singles Day kostet der clevere Wasserkocher nur noch 84,99 Euro, und mit dem Code SINGLE11 stehen nur noch rund 75 Euro auf der Rechnung. Sollte die Dunkelblaue Variante nicht verfügbar sein, bekommst du mit demselben Code eine Edelstahl-Version für knapp 88 Euro.