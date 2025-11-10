Für Auto und – was bitte? MediaMarkt knallt Dysons wohl knackigsten Akkusauger für unter 200 Euro raus

Der „Singles Day“ ist neben dem viel bekannteren Black Friday der zweite große und allgemeine Rabatt-Tag im November. Eigentlich erst morgen, am 11.11., ist es ob der vier Einsen im Datum so weit. Aber MediaMarkt zieht den Start der Angebote gehörig vor. Mit dabei: ein Dyson-Staubsauger, bei dem der Händler im Namen dick aufträgt. Beim Preis aber überraschend sachte bleibt.

Dank Rabatt auf unter 200 Euro – Der Akkusauger für Auto und … ?

Die Rede ist vom handlichen Akku-Staubsauger für Ecken und Oberflächen. Der Name, den Dyson dem Gerät, das es gerade für unter 200 Euro bei MediaMarkt gegeben hat, ist aber nur zur Hälfte beim Großteil der Kundschaft Programm. Dyson Car & Boat nennt sich das Gerät. Kein Scherz.

Der „Car & Boat“ soll also für alle sein, die mal eben akkubetrieben durchs Kfz saugen wollen – oder halt ihre Yacht sauber halten müssen? Spaß beiseite. Für den Namen können wir nichts. Aber auf den Preis aufmerksam machen, das lohnt sich umso mehr.

Preis-Tipp am Singles Day: Jetzt nur 189 Euro

MediaMarkt reduziert den „Car & Boat“ jetzt in der Singles Day Aktion von 265 Euro auf 189 Euro. Der UVP liegt bei 269 Euro. Ja, es ist nur der kleinste Dyson-Sauger. Aber für alle, die einen Original-Dyson mit dennoch starker Leistung haben wollen, ist das Angebot superstark. Aktueller Bestpreis für den Car & Boat in jedem Fall.

Was der Dyson Car & Boat bietet:

Motor: Digitaler Dyson Motor mit bis zu 110.000 Umdrehungen pro Minute

Saugkraft (im hohen Modus): 115 AirWatt

Akkulaufzeit: Bis zu 50 Minuten im Normalmodus

Ladezeit: Ca. 5 Stunden

Gewicht: 1,9 kg

Staubbehältervolumen: 0,54 Liter

Abmessungen (HxBxT): 20,6 x 13,1 x 33,1 cm

Filtrationssystem: Vollständig versiegelt, filtert 99,99 % der Partikel bis zu 0,3 Mikrometer (inklusive Allergene und Hausstaubmilben)

Zyklontechnologie: „2 Tier Radial“ mit zwei Zyklonreihen zur Erhöhung des Luftstroms

Zubehör: Motorisierte Mini-Elektrobürste, Fugendüse, Kombidüse (2-in-1-Bürste)

Hinzu kommt ein besonders auf Ergonomie konzipiertes Gesamtdesign, sprich: Der Dyson-Akkusauger soll als Handsauger sehr gut in der Hand liegen. Mit im Lieferumfang sind drei Aufsätze, was den Dyson-Handsauger noch eine gute Spur vielseitiger macht – auch als die nachfolgenden Alternativen.

Dyson Car & Boat: Der Akku-Sauger an offenbar einem seiner Bestimmungsorte.

Akku-Autosauger gibt’s aber auch günstiger

Kleine Handsauger, die sich fürs Auto, für Ecken und Oberflächen eignen, gibt es aber auch von anderen Herstellern – und dann teilweise günstiger. Der Dyson-Handsauger ist mit 425 Watt und Zyklon-Motor schon ein ordentlicher Leistungs-König. Wer vor allem auf den Preis schaut, findet etwa dieses Modell von Tineco bei Otto gerade für 39,99 Euro oder den beliebten eufy HomeVac H11 bei netto für 89,90 Euro. Wie gesagt – leistungstechnisch kommen sie wohl nicht an Dyson heran. Sie erfüllen aber ähnliche Zwecke und sind brachial günstiger. Dafür haben sie etwa nicht die Auswahl an Aufsatz-Düsen, wie sie der Dyson mitbringt. Gleichzeitig sind diese Sauger aber per USB und so einfach und direkt im Auto aufladbar. Ein Auto-fähiges Ladekabel muss bei Dyson separat erworben werden.

„Nur“ 10 Euro teurer als der Dyson ist indes das Produkt der deutschen Staubsaugermarke Vorwerk Kobold. Der Handsauger Kobold VM7 (Test) ist gerade für 199 Euro zu haben.

Nur kurze Zeit – Singles Day Angebote bei MediaMarkt

MediaMarkt lässt seine Singles Day Angebote noch bis zum 13. November laufen. Der Singles Day selbst ist also nur grobe Orientierung. Die weiteren Angebote der Aktion findest du auf dieser Seite.

→ Singles Day bei MadiaMarkt – alle Angebote

