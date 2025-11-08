50 Prozent günstiger: MediaMarkt verkauft 55-Zoll-Fernseher für unter 300 Euro

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bei einem Fernseher ist dir vor allem wichtig, dass er möglichst groß ist, ein gestochen scharfes Bild hat und dabei nicht zu viel kostet? Dann ist dieses Angebot bei MediaMarkt eine gute Wahl. Hier erfährst du alles zum Angebot!
55-Zoll-Fernseher, Hisense
50 Prozent günstiger! MediaMarkt verschleudert 55-Zoll-Fernseher für unter 300 EuroBildquelle: Hisense, MediaMarkt, inside digital
  • Teilen

55 Zoll sind ein guter Mittelweg zwischen einem großen Bildschirm, der im Wohn- oder Schlafzimmer aber nicht zu wuchtig wirkt. Der Hisense 4K-TV punktet zudem mit einer gestochen scharfen Auflösung und weiteren Funktionen, die für ein tolles Entertainment-Erlebnis sorgen. MediaMarkt senkt den UHD-Fernseher jetzt um 50 Prozent im Preis, wodurch er keine 300 Euro mehr kostet. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Das kann der 4K-Fernseher von MediaMarkt

Der 55 Zoll große 4K-Fernseher liefert nicht nur ein scharfes Bild, sondern auch brillante Farben. Da jeder Zentimeter ausgeleuchtet wird, entsteht ein lebendiges Bild mit tiefen Schwarztönen. Außerdem verfügt der Fernseher über einen sogenannten 4K-AI-Upscaler, der auch ältere Klassiker hochrechnet und deutlich besser aussehen lässt. Zwar beträgt die Bildwiederholfrequenz nur 60 Hertz, doch der Hersteller verspricht dank spezieller KI-Technologie dennoch ein klares Bild ohne Bewegungsunschärfe.

Praktisch ist zudem: Je nach Lichtverhältnis im Zimmer passt der Fernseher seine Helligkeit automatisch an. So siehst du auch tagsüber ein perfektes Bild und wirst abends nicht zu sehr geblendet. Das gewünschte Fernsehprogramm kannst du nicht nur per Tastendruck auf der Fernbedienung auswählen, sondern auch mit deiner Stimme. So findest du besonders leicht zu deinen Lieblingsserien oder Sendern. Ebenfalls praktisch: Du kannst deine Bluetooth-Kopfhörer mit dem Fernseher koppeln und so auch bis spät in die Nacht Filme schauen oder zocken, ohne andere zu stören.

50 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis

Der UHD-4K-TV ist bei MediaMarkt jetzt für die Hälfte erhältlich und kostet nur noch 299 statt 599 Euro. Das ist derzeit nicht nur der beste Preis auf dem Markt – auch in der Vergangenheit war das Gerät kaum günstiger (siehe Preisvergleich und -verlauf).

Übrigens: Das Angebot ist Teil der MediaMarkt Black Deals, die bereits jetzt schon laufen – allerdings nur noch bis zum 13. November morgens. Auch viele weitere Produkte sind hier stark reduziert. Ein Blick auf die Aktion lohnt sich also auf jeden Fall.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Pixel 9 liegt auf einem Tisch, daneben ein aktuelles Tarif-Angebot zu dem Smartphone
Tarife
Schnell sichern, bevor's weg ist: Pixel 9 mit Tarif für nur 14,99 Euro
Kann jeder gebrauchen & kostet keine 10 Euro: MediaMarkt liefert Logitech-Besteller kostenfrei
Media Markt
Kann jeder gebrauchen & kostet keine 10 Euro: MediaMarkt liefert Logitech-Besteller kostenfrei
Ein MediaMarkt-Markt vor dem ein Smartphone eingeblendet wird und ein Preis
Tarife
Selbst ein BigMac ist teurer: Aktuelles Smartphone mit Tarif nur noch 4,99 Euro monatlich
Tarife
O2 verscherbelt bis zum 11.11. einen Unlimited-Tarif zum Black-Friday-Preis
Huawei
Erste Black-Friday-Angebote aufgetaucht: Diese Smartwatches werden nicht mehr günstiger
Tarife
Irres Angebot: Pixel 10 Pro mit Unlimited Tarif günstiger als einzeln
Tablet
Marken-Tablet für weniger als 100 Euro: Darum lohnt sich der MediaMarkt-Kracher jetzt
Tarife
5G-Tarif für unter 4 Euro - und monatlich kündbar? Hier ist das jetzt möglich!
Media Markt
100-GB-Tarif mit Prämie: So schnappst du dir 450 Euro Cashback - oder eine Heißluftfritteuse