50 Prozent günstiger: MediaMarkt verkauft 55-Zoll-Fernseher für unter 300 Euro

55 Zoll sind ein guter Mittelweg zwischen einem großen Bildschirm, der im Wohn- oder Schlafzimmer aber nicht zu wuchtig wirkt. Der Hisense 4K-TV punktet zudem mit einer gestochen scharfen Auflösung und weiteren Funktionen, die für ein tolles Entertainment-Erlebnis sorgen. MediaMarkt senkt den UHD-Fernseher jetzt um 50 Prozent im Preis, wodurch er keine 300 Euro mehr kostet. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Das kann der 4K-Fernseher von MediaMarkt

Der 55 Zoll große 4K-Fernseher liefert nicht nur ein scharfes Bild, sondern auch brillante Farben. Da jeder Zentimeter ausgeleuchtet wird, entsteht ein lebendiges Bild mit tiefen Schwarztönen. Außerdem verfügt der Fernseher über einen sogenannten 4K-AI-Upscaler, der auch ältere Klassiker hochrechnet und deutlich besser aussehen lässt. Zwar beträgt die Bildwiederholfrequenz nur 60 Hertz, doch der Hersteller verspricht dank spezieller KI-Technologie dennoch ein klares Bild ohne Bewegungsunschärfe.

Praktisch ist zudem: Je nach Lichtverhältnis im Zimmer passt der Fernseher seine Helligkeit automatisch an. So siehst du auch tagsüber ein perfektes Bild und wirst abends nicht zu sehr geblendet. Das gewünschte Fernsehprogramm kannst du nicht nur per Tastendruck auf der Fernbedienung auswählen, sondern auch mit deiner Stimme. So findest du besonders leicht zu deinen Lieblingsserien oder Sendern. Ebenfalls praktisch: Du kannst deine Bluetooth-Kopfhörer mit dem Fernseher koppeln und so auch bis spät in die Nacht Filme schauen oder zocken, ohne andere zu stören.

50 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis

Der UHD-4K-TV ist bei MediaMarkt jetzt für die Hälfte erhältlich und kostet nur noch 299 statt 599 Euro. Das ist derzeit nicht nur der beste Preis auf dem Markt – auch in der Vergangenheit war das Gerät kaum günstiger (siehe Preisvergleich und -verlauf).

Übrigens: Das Angebot ist Teil der MediaMarkt Black Deals, die bereits jetzt schon laufen – allerdings nur noch bis zum 13. November morgens. Auch viele weitere Produkte sind hier stark reduziert. Ein Blick auf die Aktion lohnt sich also auf jeden Fall.

