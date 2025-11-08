Netto verkauft Bosch-Akkuschrauber radikal günstig

Selbst wenn man mit Heimwerkerprojekten nicht viel am Hut hat, sollte ein Akkuschrauber in jeder Werkzeugkiste liegen – sei es, um Möbel schnell aufzubauen, ein Loch in die Wand zu bohren oder etwas zu reparieren. Der Bosch Professional 18V Akkubohrschrauber mit zwei Akkus ist hier eine große Hilfe. Was genau er bietet und wie gut das Angebot bei Netto ist, prüfen wir hier.

Bosch Professional Akkuschrauber: Darum ist es ein Top-Modell

Im Angebot ist der Bosch 06019H100A Akkubohrschrauber für nur 119 Euro (inklusive Akkus!). Er wird in einem robusten Tragekoffer geliefert, der ihn nicht nur schützt, sondern auch den Transport bis zur jeweiligen Baustelle erleichtert. Im Koffer ist außerdem Platz für den Akku, einen zweiten Wechselakku sowie das Ladegerät – du hast also alles Wichtige immer dabei.

Der Akkubohrschrauber selbst kommt komplett ohne Kabel aus und lässt dich so ganz flexibel arbeiten – ob im Garten, an einer hohen Decke oder auf einer weiter entfernten Baustelle ohne Stromanschluss. Mit einem Drehmoment von 55 Nm liefert er ordentlich Leistung, um nicht nur Schrauben in Holz zu drehen, sondern auch diverse Bohrarbeiten durchzuführen. Der Softgrip-Griff sorgt dabei für sicheren und komfortablen Halt während der Arbeit, und das LED-Licht leuchtet die Stelle perfekt aus, an der gebohrt oder geschraubt wird.

Gut zu wissen: Die Akkus aus der 18V-Reihe sind mit allen weiteren Bosch-Professional-Werkzeugen der Serie kompatibel und bieten dank Electronic Cell Protection eine hohe Lebensdauer, da sie vor Überhitzung, Tiefenentladung und Überlastung geschützt sind. Das 13-mm-Bohrfutter ist zudem schlüssellos – du kannst Bohrer und Bits also schnell und einfach per Hand wechseln, ganz ohne zusätzliches Werkzeug.

Netto hat den besten Preis – und so sparst du weitere 11 Euro

Bei Netto kostet der Bosch Professional Akkubohrschrauber jetzt nur 119 Euro. Du kannst auf der Angebotsseite jedoch zusätzlich das Häkchen für 11 Euro Rabatt aktivieren und sparst so noch einmal extra. Da Versandkosten von 5,95 Euro hinzukommen, landest du insgesamt bei einer Summe von 113,95 Euro. Und das ist ein richtig starker Preis, den aktuell kein anderer Shop unterbietet – laut Preisverlauf war der Akkuschrauber außerdem in den vergangenen sechs Monaten nicht einmal so günstig wie jetzt. Daher kannst du bei Netto gerade bedenkenlos zugreifen.

