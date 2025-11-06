Marken-Tablet für weniger als 100 Euro: Darum lohnt sich der MediaMarkt-Kracher jetzt

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
3 Minuten
Der Black Friday lässt zwar noch auf sich warten, doch MediaMarkt haut aktuell einen Top-Deal nach dem nächsten raus. Unsere Aufmerksamkeit hat jedoch ein Marken-Tablet erregt, das erstmals unter die 100-Euro-Grenze fällt. Zusätzlich gibt's noch ein praktisches Extra dazu.
Lenovo Tab mit Angebotspreis und MediaMarkt Lager im Hintergrund
Das Marken-Tablet kostet bei MediaMarkt keine 100 Euro mehrBildquelle: Miguel Guasch / Shutterstock / MediaMarkt / inside digital
Tablets sind nicht gerade günstig. Es gibt Modelle, die kosten dich bis zu 1.000 Euro. Allerdings gibt es auch Geräte, die einiges zu bieten haben, aber nur den Bruchteil dessen kosten. MediaMarkt hat beispielsweise gerade ein Angebot zu einem Lenovo-Tablet für nur noch 99 Euro. Zusätzlich gibt’s noch ein praktisches Extra im Lieferumfang.

Erstmals unter 100 Euro? So stark ist das MediaMarkt-Angebot wirklich

Bleiben wir doch direkt mal beim Preis. Wie bereits erwähnt, verkauft MediaMarkt das Lenovo Tab jetzt für nur noch 99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 33 Prozent auf den UVP. Wie gut das Angebot wirklich ist, zeigt aber erst der Preisvergleich:

Wie du sehen kannst, fällt das Tablet durch das neue MediaMarkt-Angebot jetzt erstmals auf unter 100 Euro. Der Elektronikhändler sorgt also für einen noch nie zuvor erreichten Tiefstpreis! Der Versand ist zudem kostenfrei.

Zum Angebot!

Das bietet dir das Lenovo-Tablet für 99 Euro

Mit einem Preisschild von 99 Euro kann man von dem Lenovo-Tablet natürlich nicht die gleichen Dinge erwarten, wie von einem High-End iPad, das deutlich mehr kostet. Doch viele Nutzer brauchen das auch gar nicht.

Denn das 2024 erschienene Tablet bietet dennoch zahlreiche Vorteile und Einsatzmöglichkeiten. Es verfügt über ein 10,1 Zoll großes Full-HD-Display, auf dem verschiedene Inhalte hochauflösend dargestellt werden. Für YouTube, Netflix und Co. auf der Couch oder unterwegs eignet es sich also allemal. Wer das Tablet unterwegs zum Streamen nutzen möchte, muss die gewünschten Shows und Filme aber vorher herunterladen, da es nur per WLAN mit dem Internet verbunden werden kann. Das ermöglichen Apps wie Netflix oder Disney+ jedoch ganz einfach. Für den nötigen Sound sorgen entweder die verbauten Stereolautsprecher mit Dolby Atmos oder deine Kopfhörer, die du via Bluetooth oder Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss verbinden kannst.

Alternativ lässt sich das auf Android 15 basierende Tablet aber ebenso als digitales Rezeptbuch, zum Steuern des Smart Homes und vieles mehr verwenden. Auch kleinere Mobile Games sollten mit dem MediaTek Helio G85 samt 4 GB RAM möglich sein. Anspruchsvolle Spiele und Apps bringen das Lenovo-Gerät aber sicher schnell an seine Grenzen. Dafür fällt der Akku mit 5.100 mAh angenehm groß aus. Beim Aufladen nutzt du den USB‑Typ‑C‑Anschluss inklusive 15 W Schnellladetechnologie.

Das Tablet verfügt zudem über eine 8-MP-Hauptkamera plus eine Selfiekamera mit 5 MP für Schnappschüsse und Videoanrufe. Als Speicherplatz stehen dir zunächst 64 GB zur Verfügung, diesen kannst du jedoch per microSD-Karte erweitern.

Und dieses Extra gibt’s kostenlos dazu

Zusätzlich zum Tablet packt MediaMarkt aber auch noch ein Extra mit ins Paket. Das Gerät wird nämlich direkt auch mit einer transparenten Schutzhülle samt integriertem Standfuß geliefert. So kannst du das Tablet etwa in der Küche aufrecht hinstellen, um ein Rezept(-video) angenehm schauen zu können.

Lenovo Tablet mit Standfuß
Der Standfuß eignet sich ideal fürs Streaming, aber auch für die Bilderrahmen- oder Uhr-Funktionen

Außerdem ermöglicht der Standfuß eine weitere Funktion: Im Standby-Modus kann das Lenovo-Tablet nämlich ebenso als digitaler Bilderrahmen oder als Uhr genutzt werden. So macht es sich obendrein auch gut als Dekoration in der Wohnung. Für nur 99 Euro bekommst du also ein vielseitig einsetzbares Tablet.

MOBILFUNK
Preis-Leistungs-Kracher: Tarife im Black-Friday-Tiefflug
Junge Frau lächelt in ihr Smartphone
Schon jetzt sparen, bevor der Black Friday startet: BlackSIM bringt neue Tarife mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis – viel Datenvolumen zum kleinen Preis! Hier kommen alle wichtigen Details für dich.

