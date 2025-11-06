Preis-Leistungs-Kracher: Tarife im Black-Friday-Tiefflug

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Schon jetzt sparen, bevor der Black Friday startet: BlackSIM bringt neue Tarife mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis – viel Datenvolumen zum kleinen Preis! Hier kommen alle wichtigen Details für dich.
Junge Frau lächelt in ihr Smartphone
BlackSIM Tarife mit Black Friday RabattBildquelle: Ground Picture / Shutterstock.com / inside digital
  • Teilen

Günstige Handytarife gibt es heutzutage wie Sand am Meer – doch jetzt legt BlackSIM nach. Zwar dauert es noch ein paar Wochen bis zum Black Friday am 28. November 2025, doch die ersten Angebote sind bereits verfügbar. Unter dem Namen Black Deals bietet der Drillisch-(1&1)-Anbieter neue Handytarife, die nicht nur günstig sind, sondern auch jede Menge Leistung liefern.

BlackSIM startet mit Black Deals durch

Im Kern handelt es sich um Allnet-Flat-Tarife. Also um Tarife, mit denen du unbegrenzt zu allen deutschen Festnetz- und Mobilfunkanschlüssen telefonieren kannst. Auch Standard-SMS innerhalb Deutschlands sind ohne Limit inklusive. Dazu gibt es eine Flatrate für mobiles Internet – in Deutschland und im EU-Ausland. Die monatlich zu zahlende Grundgebühr hängt davon ab, wie viel monatliches 5G-Datenvolumen du dir wünschst:

Für deine Internetausflüge steht eine Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Downstream zur Verfügung. Wichtig: Allen vier Tarifen liegt eine Datenautomatik zugrunde, die du bei Nichtgefallen aber jederzeit deaktivieren kannst. Genutzt wird das Mobilfunknetz von 1&1, sofern es vor Ort schon verfügbar ist. Ansonsten kannst du im kostenlosen National Roaming das Netz von Vodafone verwenden.

Allnet-Flat von BlackSIM bestellen

Wahlweise einen Monat oder zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit

Praktisch: Bei zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit zahlst du keinen Bereitstellungspreis. Wünschst du dir mehr Flexibilität und entscheidest dich für nur einen Monat Laufzeit, musst du einmalig 9,99 Euro bezahlen. Nutzt du bereits einen Handyvertrag in Deutschland, kannst du auch eine kostenlose Rufnummernmitnahme nutzen. Auf Wunsch ist eine Wunschrufnummer für 19,99 Euro erhältlich. Und: Eine eSIM ist bei BlackSIM kostenlos, eine physische SIM-Karte aus Plastik kostet einmalig 2,99 Euro.

Frau mit Smartphone in der Hand wirft Geld in ein Sparschwein.
Jetzt weiterlesen
Handy Flat und Allnet Flat Tarife im Vergleich

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Junge Frau steht an einem Bahnsteig
Tarife
Neuer Mobilfunk-Discounter sorgt mit 5G-Tarifen zu Kampfpreisen für Aufsehen
Vodafone SIM-Karten
Tarife
Vodafone: LTE und 5G jetzt komplett kostenlos – für jeden!
Mann am Telefon
Kriminalität
Spam-Alarm: Diese Nummern solltest du jetzt sofort blockieren
Huawei
Kann Garmin einpacken? Die neue Huawei Watch GT 6 (Pro) überzeugt Fitness-Profis
Mobilfunk
O2 muss leiden: Wettbewerb sorgt für enormen Kundenverlust
Black Friday
Nicht nur Black Friday: Diese Tage sind im November wichtig für Schnäppchenjäger
1&1
1&1-Netz im ersten Test: Das Ergebnis wird dich überraschen
Tarife
Neuer Vodafone-Tarif gefloppt: Jetzt reagiert der Mobilfunkanbieter
Mobilfunk
Langsames Internet: Diese Entscheidung trifft dein WLAN mitten ins Herz