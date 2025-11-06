Preis-Leistungs-Kracher: Tarife im Black-Friday-Tiefflug

Günstige Handytarife gibt es heutzutage wie Sand am Meer – doch jetzt legt BlackSIM nach. Zwar dauert es noch ein paar Wochen bis zum Black Friday am 28. November 2025, doch die ersten Angebote sind bereits verfügbar. Unter dem Namen Black Deals bietet der Drillisch-(1&1)-Anbieter neue Handytarife, die nicht nur günstig sind, sondern auch jede Menge Leistung liefern.

BlackSIM startet mit Black Deals durch

Im Kern handelt es sich um Allnet-Flat-Tarife. Also um Tarife, mit denen du unbegrenzt zu allen deutschen Festnetz- und Mobilfunkanschlüssen telefonieren kannst. Auch Standard-SMS innerhalb Deutschlands sind ohne Limit inklusive. Dazu gibt es eine Flatrate für mobiles Internet – in Deutschland und im EU-Ausland. Die monatlich zu zahlende Grundgebühr hängt davon ab, wie viel monatliches 5G-Datenvolumen du dir wünschst:

Für deine Internetausflüge steht eine Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Downstream zur Verfügung. Wichtig: Allen vier Tarifen liegt eine Datenautomatik zugrunde, die du bei Nichtgefallen aber jederzeit deaktivieren kannst. Genutzt wird das Mobilfunknetz von 1&1, sofern es vor Ort schon verfügbar ist. Ansonsten kannst du im kostenlosen National Roaming das Netz von Vodafone verwenden.

Wahlweise einen Monat oder zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit

Praktisch: Bei zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit zahlst du keinen Bereitstellungspreis. Wünschst du dir mehr Flexibilität und entscheidest dich für nur einen Monat Laufzeit, musst du einmalig 9,99 Euro bezahlen. Nutzt du bereits einen Handyvertrag in Deutschland, kannst du auch eine kostenlose Rufnummernmitnahme nutzen. Auf Wunsch ist eine Wunschrufnummer für 19,99 Euro erhältlich. Und: Eine eSIM ist bei BlackSIM kostenlos, eine physische SIM-Karte aus Plastik kostet einmalig 2,99 Euro.

