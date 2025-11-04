Der Black Friday, der dieses Jahr auf den 28. November fällt, dürfte wohl den meisten Menschen ein Begriff sein. Wer richtig gute Schnäppchen ergattern will, sollte aber gar nicht zwingend auf Ende November warten. Wir verraten dir, an welchen Tagen im November du rund um den Black Friday ordentlich sparen kannst.

Bevor wir genauer auf die einzelnen Events im November und Anfang Dezember eingehen, bekommst du hier gleich mal eine Auflistung. So siehst du direkt auf einen Blick, wann es was zu holen gibt.

Vom 28.10. bis zum 13.11 .: Bunte Black Deals bei MediaMarkt

.: Bunte Black Deals bei MediaMarkt 1 0.11. und 11.11. : Singles Day (Rabatte starten oft schon am Vortag)

: Singles Day (Rabatte starten oft schon am Vortag) (voraussichtlich) 21.11. : Start der Amazon Black Friday Week

: Start der Amazon Black Friday Week (voraussichtlich) 23.11. : Start der Black Week Angebote bei MediaMarkt

: Start der Black Week Angebote bei MediaMarkt 24.11. : Circular Monday

: Circular Monday 28.11. : Black Friday

: Black Friday 29.11. bis 30.11. : Black Weekend

: Black Weekend 1.12. : Cyber Monday

: Cyber Monday 2.12.: Travel Tuesday

Jetzt schon Black Deals bei MediaMarkt: 4K-Fernseher von LG kostet keine 500 Euro mehr!

Sparen im November: So holst du das Maximum raus

Bereits seit dem 28. Oktober laufen bei MediaMarkt die „Buten Black Deals“. Die Aktion soll schon mal auf den November einschwören, die Rabatte ziehen sich durch nahezu alle Kategorien. In diesem Jahr läuft sie noch bis zum 13. November, bevor alle anderen mit den Rabatten starten, ist hier also schon wieder Schicht im Schacht. Aber Achtung: Vermutlich ab dem 23. November, gegen Sonntagabend, startet der Händler dann erfahrungsgemäß erneut mit den „Black Week Angeboten“.

→ Hier geht’s zu den bereits laufenden Black Deals von MediaMarkt

Neben dem Black Friday hat sich so in den vergangenen Jahren auch der Singles Day, am 11. November, einen Namen gemacht. Anders als der Name vermuten lässt, sparen an diesem Tag aber natürlich nicht nur Singles, sondern jeder und jede, die gründlich genug suchen. Ein Tipp von uns an dieser Stelle: Viele Händler starten mit den Angeboten schon am 10. November und lassen die Rabatte dann über den 11. November laufen. Es lohnt sich also, bereits am Vorabend mal auf die Suche zu gehen.

Rund um den 21. November, also eine Woche vor dem eigentlichen Black Friday, rührt dann auch Amazon die Werbetrommel und geht mit den Angeboten der „Black Friday Week“ an den Start. Grundsätzlich empfehlen wir dir, spätestens in der Woche vor dem 28. November auf Schnäppchensuche zu gehen. Viele Händler starten nämlich bereits vorher mit den Angeboten, sodass die besten Deals gar nicht zwangsläufig am Black Friday auf der Bildfläche auftauchen oder sogar schon wieder vergriffen sind.

Auch bei der Urlaubsplanung lässt sich sparen

Die meisten Händler starten also schon früher mit den Black Friday Deals – oft laufen diese dann noch länger als der eigentliche Aktionstag. Und zwar über das sogenannte Black Weekend am Samstag und Sonntag (29. und 30. November). Wer am Black Friday oder in der Zeit davor nichts Passendes gefunden hat, sollte nicht direkt den Kopf in den Sand stecken. Wenn der November endet, startet der Dezember direkt mit dem Cyber Monday, am 1. Dezember.

Kleiner Tipp: Der Dienstag nach dem Black Friday und dem Cyber Monday ist als Travel Tuesday bekannt. Dieses Jahr fällt er auf den 2. Dezember. An diesem Tag werfen Reiseanbieter mit Rabatten zu Flügen, Hotels und Pauschalreisen um sich – optimal also, um den nächsten Urlaub zu planen.

Bei allen Schnäppchen-Aktionen ist jedoch Vorsicht geboten. Nicht alles, was wie ein guter Deal aussieht, ist auch einer. Wir empfehlen dir daher Preisvergleichsportale wie guenstiger.de oder idealo.de. Im Zweifel gilt, vor allem bei teuren Investitionen: Lieber doppelt prüfen, als einfach blind drauflosshoppen. Gleichzeitig sollte sich aber auch niemand Sorgen machen, weil das gewünschte Produkt mal vor einem Jahr ein paar Euro billiger war.

Shoppen in nachhaltig: Circular Monday

Mit dem Circular Monday startet am Montag vor dem Black Friday, in diesem Jahr ist das der 24. November, eine nachhaltige Gegenbewegung zum klassischen Shopping-Marathon. Der Fokus dieser Aktion liegt auf einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Hierbei geht es nicht unbedingt darum, das beste Schnäppchen zu schießen, sondern Produkte nachhaltig zu konsumieren, indem sie repariert, geteilt oder wiederverwendet werden. Händler, die am Circular Monday teilnehmen, sind etwa der Elektronikaufbereiter refurbed oder die Second-Hand-Plattform Vinted.

