Günstig wie nie: Discounter startet Handytarife zum Kracherpreis

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Günstige Handytarife gibt es heutzutage fast wie Sand am Meer. Doch bei BlackSIM sind jetzt neue Tarife gestartet, die durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Wir verraten dir alle Details.
Frau lacht und telefoniert.
Da kommt Freude auf: Neue Handytarife zum Discountpreis gestartet.Bildquelle: ChatGPT
  • Teilen

Zwar müssen wir uns noch ein paar Wochen bis zum Black Friday am 28. November 2025 gedulden, doch schon jetzt starten die ersten zugehörigen Angebote durch. Zum Beispiel beim Mobilfunk-Discounter BlackSIM. Der zu Drillisch (1&1) gehörende Mobilfunkanbieter hat neue Handytarife eingeführt, die ein richtig attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten: die sogenannten Black Deals.

BlackSIM startet mit Black Deals durch

Im Kern handelt es sich um Allnet-Flat-Tarife. Also um Tarife, mit denen du unbegrenzt zu allen deutschen Festnetz- und Mobilfunkanschlüssen telefonieren kannst. Auch Standard-SMS innerhalb Deutschlands sind ohne Limit inklusive. Dazu gibt es eine Flatrate für mobiles Internet – in Deutschland und im EU-Ausland. Die monatlich zu zahlende Grundgebühr hängt davon ab, wie viel monatliches 5G-Datenvolumen du dir wünschst:

Für deine Internetausflüge steht eine Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Downstream zur Verfügung. Wichtig: Allen vier Tarifen liegt eine Datenautomatik zugrunde, die du bei Nichtgefallen aber jederzeit deaktivieren kannst. Genutzt wird das Mobilfunknetz von 1&1, sofern es vor Ort schon verfügbar ist. Ansonsten kannst du im kostenlosen National Roaming das Netz von Vodafone verwenden.

Allnet-Flat von BlackSIM bestellen

Wahlweise einen Monat oder zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit

Praktisch: Bei zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit zahlst du keinen Bereitstellungspreis. Wünschst du dir mehr Flexibilität und entscheidest dich für nur einen Monat Laufzeit, musst du einmalig 9,99 Euro bezahlen. Nutzt du bereits einen Handyvertrag in Deutschland, kannst du auch eine kostenlose Rufnummernmitnahme nutzen. Auf Wunsch ist eine Wunschrufnummer für 19,99 Euro erhältlich. Und: Eine eSIM ist bei BlackSIM kostenlos, eine physische SIM-Karte aus Plastik kostet einmalig 2,99 Euro.

Frau mit Smartphone in der Hand wirft Geld in ein Sparschwein.
Jetzt weiterlesen
Handy Flat und Allnet Flat Tarife im Vergleich

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Stromzähler und Sparschwein, Sinnbild für Strompreis
Strom und Energie
Unglaublich: Hier sinkt der Strompreis um 6 Cent!
Kein Netz: Die Bundesnetzagentur leitet ein Bußgeldverfahren wegen Funklöchern ein
Mobilfunk
Unfassbar: So groß ist das Funkloch-Problem in Deutschland wirklich
Ein sehr ländlicher Mobilfunk-Sendemast auf der Insel Poel
Mobilfunk
Mobilfunknetze im Test: LTE reicht oft nicht mehr
Smartphone
Geheimtipp: Dieses Smartphone gibt es nicht überall
E-Mobilität
Aldi lockt E-Auto-Fahrer: Upgrade für den Discounterpreis
Bus
Telefonieren in der Bahn vor dem Aus? Diese Zahl überrascht
Vodafone
Vodafone ändert Internettarife für 10 Millionen Haushalte
Tarife
Neuer Mobilfunk-Discounter BIGSIM gestartet – aber was soll das?
Deutsche Telekom
Preiserhöhung bei der Telekom: DSL & Glasfaser sind jetzt teurer