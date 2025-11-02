Netzentgelte sind der Transportanteil im Strompreis. 2026 werden sie gesenkt – aber regional sehr unterschiedlich. Importregionen, die viel Strom aus dem Höchstspannungsnetz beziehen, profitieren stärker; Erzeugerregionen weniger. Für Haushalte entscheidend: Wie viele Cent pro kWh in deinem Bundesland wegfallen und ob dein Versorger die Senkung transparent durchreicht. Die aktuellen Werte sind vorläufig; der Bundestag muss einem Zuschuss, der Basis für die Senkung der Netzentgelte ist, noch zustimmen.

Strompreise 2026: Wo sogar 6 Cent Ersparnis drin sind

Lokale Spitzenwerte zeigen, was möglich ist: In 97846 Partenstein (Bayern) sinken die Netzentgelte um 6,18 ct/kWh. Das ist einer der stärksten bekannten Rückgänge in ganz Deutschland. Ähnlich kräftig ist die Senkung in 72172 Sulz am Neckar (Baden-Württemberg) mit 5,55 ct/kWh. Solche Ausreißer sind aber lokal und weichen vom Landesdurchschnitt ab. Denn auf die Bundesländer heruntergebrochen ist die Preissenkung nicht so deutlich.

So verteilen sich die Senkungen nach Bundesland

Das sind Durchschnittswerte je Bundesland in Cent pro kWh. Die lokale Abweichung nach Netzgebiet/PLZ kann deutlich sein.

Schleswig-Holstein: −2,35 ct/kWh

Hamburg: −2,41 ct/kWh

Mecklenburg-Vorpommern: −3,18 ct/kWh

Niedersachsen: −1,69 ct/kWh

Bremen: −0,59 ct/kWh

Brandenburg: −3,18 ct/kWh

Berlin: −2,51 ct/kWh

Sachsen-Anhalt: −3,03 ct/kWh

Sachsen: −1,12 ct/kWh

Thüringen: −1,84 ct/kWh

Nordrhein-Westfalen: −1,99 ct/kWh

Hessen: −1,16 ct/kWh

Rheinland-Pfalz: −1,31 ct/kWh

Saarland: −1,38 ct/kWh

Baden-Württemberg: −1,24 ct/kWh

Bayern: −2,63 ct/kWh

Das zeigt: Ostdeutschland und Teile des Südens werden 2026 deutlich entlastet, Stadtstaaten wie Bremen deutlich weniger. Doch was bedeutet das nun am Ende für dich? Voraussetzung ist zunächst einmal, dass dein Stromnetzbetreiber die neuen Netzentgelte weitergibt. Dann lassen sich beispielsweise in Brandenburg im Schnitt bei einem Jahresverbrauch von 2.000 Kilowattstunden mehr als 75 Euro brutto sparen und in Bayern mehr als 63 Euro. In Bremen hingegen sind es selbst bei 4.000 kWh im Jahr nur 28 Euro. Wohnst du in Partenstein, sparst du bei 4.000 kWh hingegen 294 Euro.

Was du jetzt konkret tun solltest

Für viele Haushalte sind zweistellige bis dreistellige Euro-Beträge drin – und in einzelnen PLZ-Gebieten sogar knapp 300 Euro bei 4.000 kWh. Entscheidend ist, jetzt aktiv zu werden: prüfen, vergleichen, gegebenenfalls wechseln. So wird die Netzentgelt-Senkung wirklich zu deiner Strompreis-Senkung.

Prüfe das Preisblatt 2026 deines Anbieters: Steht dort ein niedrigeres Netzentgelt oder ein gesenkter Arbeitspreis? Achte darauf, ob die Reduktion komplett weitergegeben wird. Gibt dein Anbieter die Senkung nicht weiter, wechsle den Anbieter. Am meisten dürften Kunden profitieren, die bei einem Anbieter mit dynamischen Strompreisen sind. Diese geben derartige Änderungen unmittelbar weiter. Von einem dieser Anbieter, Rabot Energy, stammen auch die Zahlen, die neben Spiegel Online auch die Webseite Solarserver veröffentlicht hat.

