Geheimtipp: Dieses Smartphone gibt es nicht überall

Der Hersteller Nothing sagt nicht jedem etwas, konnte sich jedoch seit 2021 beweisen. Der Hersteller aus Großbritannien hat inzwischen mehrere Smartphones in verschiedenen Preisklassen von 339 bis 799 Euro auf dem Markt und überzeugt mit einem auffälligen Design und schlanker Software. Nun kommt ein weiteres Modell dazu, und zwar zum bisher niedrigsten Preis.

Günstig, aber exklusiv

Das Nothing Phone 3a Lite ist ab dem 4. November für 249 Euro erhältlich, jedoch exklusiv bei MediaMarkt und Saturn. Andere Händler wie Amazon, Galaxus oder diverse Mobilfunkanbieter bieten zwar andere Smartphones von Nothing an, doch haben dieses Modell nicht im Verkauf.

Für die 249 Euro bekommt man ein für diesen Preispunkt solide ausgestattetes Smartphone im typischen Nothing-Design. Die transparente Rückseite gewährt einen Blick in das Innere des Smartphones und beherbergt auch eine kleine, weiße LED, mit der eingehende Benachrichtigungen angezeigt werden können.

Nothing Phone 3a Lite in Schwarz und Weiß

Das Display ist mit seinen 6,77 Zoll durchschnittlich groß und setzt auf AMOLED-Technik. Brilliante Farben und satte Kontraste gelten also als sicher. Bei der Helligkeit verspricht Nothing bis zu 800 Nits – ein solider Wert, wenn sich dieser in unserem Test bestätigen kann. Dazu kommen eine scharfe Full-HD-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholrate. Auch das sind in der Preisklasse unter 300 Euro keine Selbstverständlichkeit.

Nothing Phone 3a Lite im Detail

Der Prozessor (MediaTek Dimensity 7300 Pro) hat sich bereits in anderen Smartphones von Xiaomi, Motorola und Co. bewährt und bietet für die Preisklasse eine gute Performance, die für alltägliche Aufgaben und auch gelegentliches Spielen gut geeignet ist. Der Akku misst durchschnittliche 5.000 mAh und sollte bei dem recht effizienten Prozessor für eine gute Laufzeit sorgen.

Außerdem gibt es 8 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Platz für deine Apps und Daten. Dieser Speicher lässt sich sogar per microSD-Karte beliebig erweitern. Eine Funktion, die mittlerweile selten geworden ist.

Die Kamera bietet 50 Megapixel bei der Hauptkamera und 16 Megapixel für Selfies. Außerdem ist eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera verbaut.

Bleibt noch ein Blick auf die Software: Das Phone 3a Lite wird mit Android 15 und der eigenen Oberfläche Nothing OS 3.5 ausgeliefert. Diese macht einen aufgeräumten, minimalistischen Eindruck. Nothing ergänzt das System um eine eigene Schriftart und ein paar Widgets im passenden Stil, sodass du deinen Startbildschirm optisch ansprechend gestalten kannst. Auch gibt es ein eigenes Symbol-Paket, um auch Drittanbieter-Apps den passenden Look zu verpassen.

Ein Update auf Android 16 und Nothing OS 4 ist bereits für Anfang 2026 angekündigt. Weitere neue Android-Versionen garantiert man für 3 Jahre. Die essenziellen Sicherheitsupdates wird es gar für 6 Jahre geben, EU sei Dank.

Das Nothing Phone 3a Lite ist ab dem 4. November für 249 Euro exklusiv bei Nothing direkt sowie MediaMarkt und Saturn erhältlich.

