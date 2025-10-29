Aldi lockt E-Auto-Fahrer: Upgrade für den Discounterpreis

Aldi Süd zeigt, wie Elektromobilität und Einzelhandel Hand in Hand gehen können. Der Discounter hat angekündigt, sein Angebot für Elektroautos massiv auszubauen. Schon in diesem Jahr entstanden 160 neue Ladepunkte an den Filialen. In den kommenden Jahren sollen an rund 40 stark frequentierten Standorten sogenannte „E-Ladehubs“ entstehen, an denen dann bis zu sechs Fahrzeuge gleichzeitig laden können.

Das Ladenetz von Aldi Süd wächst – und lädt flink

Aktuell betreibt Aldi Süd über 700 Ladestationen mit insgesamt 1.600 Ladepunkten. Damit besitzt das Unternehmen laut eigenen Angaben das größte und leistungsstärkste Ladenetz im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Knapp die Hälfte dieser Ladepunkte sind Schnelllader mit bis zu 200 kW Nennleistung. Doch bisher stand auf den Parkplätzen von Aldi Süd in der Regel nur eine Schnellladesäule mit zwei Ladepunkten zur Verfügung. Jetzt soll das Angebot mit Lade-Hubs für bis zu sechs E-Autos kräftig wachsen. Erste dieser neuen Mehrfach-Ladestationen wurden bereits in Köln und Karlsruhe in Betrieb genommen.

So wie hier entstehen an vielen Filialen von Aldi Süd sogenannte E-Ladehubs für E-Autos.

Ein zentraler Hebel: Aldi Süd betreibt die Ladestationen selbst – und kann so nach eigenem Discountprinzip günstige Tarife anbieten. Und die können sich gerade auch im Wettbewerb mit anderen großen Ladestrom-Anbietern sehen lassen:

Normal­ladung: 29 ct/kWh

Schnellladung (50 kW): 44 ct/kWh

Ultraschnell (ab 150 kW): 47 ct/kWh

Aldi Süd macht günstiges Ad-hoc-Laden möglich

Doch nicht nur der Preis ist überzeugend. Auch das Handling an den Ladesäulen selbst. Bezahlt werden kann nämlich unkompliziert per Giro- oder Kreditkarte oder über NFC-Smartphones – ganz ohne Registrierung oder verpflichtende App.

Die Erweiterung der Ladeinfrastruktur ist kein reines Technik-Projekt, sondern Teil der Nachhaltigkeitsstrategie: Die Ladestationen beziehen zertifizierten Grünstrom, und bei sonnigem Wetter wird je nach Standort zusätzlicher Solarstrom von Photovoltaik-Anlagen auf den Filialdächern genutzt. Gleichzeitig möchte Aldi Süd seinen Kunden ermöglichen, während des Wocheneinkaufs das Elektroauto aufzuladen – ohne Wartezeit im oder am Auto. Anders als bei Lidl stehen die E-Ladesäulen von Aldi Süd übrigens auch außerhalb der Laden-Öffnungszeiten zur Verfügung. Eine Übersicht zu den aktuellen Standorten findet sich auf der Homepage von Aldi Süd.