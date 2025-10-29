Fast 43 Millionen Führerscheine werden ungültig: Umtausch im Januar 2026 ist Pflicht

Die Zahlen sind gewaltig. Rund 54 Millionen Deutsche haben einen Führerschein. Von denen müssen rund 43 Millionen ihren Führerschein gegen ein fälschungssicheres Exemplar umtauschen. Dabei sind nicht nur die etwa 15 Millionen Papier-Führerscheine betroffen. Auch rund 28 Millionen neue Führerscheine im Scheckkartenformat müssen umgetauscht werden. Nun läuft eine weitere Frist ab. Am dem 19. Januar 2026 sind weitere Autofahrer betroffen.

Diese Kosten entstehen für den Führerschein-Austausch

Wer seinen Führerschein vor dem 18. Januar 2013 gemacht und ihn ausgestellt bekommen hat, muss ihn spätestens bis zum 19. Januar 2033 umtauschen. Dabei sind nicht alle sofort betroffen und die verpflichtenden Wechsel erfolgen jahrgangsweise, wie der ADAC erklärt. Wer seinen Führerschein zwischen 1999 und 2001 gemacht hat, muss ihn demnach bis zum 19. Januar 2026 umgetauscht haben. Wer das bis heute nicht gemacht hat, sollte das schnell nachholen. Denn: Es droht ein Bußgeld.

Nun fragen sich vermutlich viele, warum der Führerschein ausgetauscht werden muss. Der Grund: Führerscheine sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Zudem will man sie in einer Datenbank erfassen, um Missbrauch zu vermeiden.

→ Heftige Strafe: Wer das vor einer roten Ampel macht, muss tief in die Tasche greifen

Die Kosten für die Umtauschaktion belaufen sich auf über eine Milliarde Euro. Dabei muss jeder Betroffene zur örtlichen Führerscheinstelle und dort einen Antrag auf Umtausch stellen. Dieser erfolgt ohne Prüfung oder Gesundheitsuntersuchung. Für den Austausch berechnet der Staat 25 Euro.

Weitere Kosten nicht ausgeschlossen

Wer seinen Führerschein umtauschen muss, muss bei der Führerscheinstelle seinen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen. Zudem benötigt man ein biometrisches Passfoto. Lässt du dieses von einem Fotografen machen, kostet dich das weitere 10 bis 20 Euro. In einem Automaten musst du für ein biometrisches Passfoto mit Kosten in Höhe von etwa 5 bis 8 Euro rechnen. Es gibt aber auch Dienste im Internet, die einen Passfoto-Generator anbieten. Du kannst dort dein selbstgemachtes Foto hochladen und den Bildausschnitt sowie die Proportionen so wählen, dass sie den offiziellen Anforderungen entsprechen. Aber auch hier musst du in etwa 7 Euro zahlen.

→ Führerschein: Anwälte raten, gegen dieses Gesetz zu verstoßen

Das passiert, wenn du deinen Führerschein nicht umtauschst

Der Umtausch ist für alle Betroffenen verpflichtend. Wer seinen Führerschein nicht umtauscht und weiterhin mit dem alten „Lappen“ Auto fährt, muss mit einem Verwarngeld in Höhe von 10 Euro rechnen. Im Ausland können zudem weitere Probleme auf dich zukommen.