Fast 43 Millionen Führerscheine werden ungültig: Umtausch im Januar 2026 ist Pflicht

Die Zahlen sind gewaltig. Rund 54 Millionen Deutsche haben einen Führerschein. Von denen müssen rund 43 Millionen ihren Führerschein gegen ein fälschungssicheres Exemplar umtauschen. Dabei sind nicht nur die etwa 15 Millionen Papier-Führerscheine betroffen. Auch rund 28 Millionen neue Führerscheine im Scheckkartenformat müssen umgetauscht werden. Nun läuft eine weitere Frist ab. Am dem 19. Januar 2026 sind weitere Autofahrer betroffen.
Diese Kosten entstehen für den Führerschein-Austausch
Wer seinen Führerschein vor dem 18. Januar 2013 gemacht und ihn ausgestellt bekommen hat, muss ihn spätestens bis zum 19. Januar 2033 umtauschen. Dabei sind nicht alle sofort betroffen und die verpflichtenden Wechsel erfolgen jahrgangsweise, wie der ADAC erklärt. Wer seinen Führerschein zwischen 1999 und 2001 gemacht hat, muss ihn demnach bis zum 19. Januar 2026 umgetauscht haben. Wer das bis heute nicht gemacht hat, sollte das schnell nachholen. Denn: Es droht ein Bußgeld.
Nun fragen sich vermutlich viele, warum der Führerschein ausgetauscht werden muss. Der Grund: Führerscheine sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Zudem will man sie in einer Datenbank erfassen, um Missbrauch zu vermeiden.
→ Heftige Strafe: Wer das vor einer roten Ampel macht, muss tief in die Tasche greifen
Die Kosten für die Umtauschaktion belaufen sich auf über eine Milliarde Euro. Dabei muss jeder Betroffene zur örtlichen Führerscheinstelle und dort einen Antrag auf Umtausch stellen. Dieser erfolgt ohne Prüfung oder Gesundheitsuntersuchung. Für den Austausch berechnet der Staat 25 Euro.
Weitere Kosten nicht ausgeschlossen
Wer seinen Führerschein umtauschen muss, muss bei der Führerscheinstelle seinen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen. Zudem benötigt man ein biometrisches Passfoto. Lässt du dieses von einem Fotografen machen, kostet dich das weitere 10 bis 20 Euro. In einem Automaten musst du für ein biometrisches Passfoto mit Kosten in Höhe von etwa 5 bis 8 Euro rechnen. Es gibt aber auch Dienste im Internet, die einen Passfoto-Generator anbieten. Du kannst dort dein selbstgemachtes Foto hochladen und den Bildausschnitt sowie die Proportionen so wählen, dass sie den offiziellen Anforderungen entsprechen. Aber auch hier musst du in etwa 7 Euro zahlen.
→ Führerschein: Anwälte raten, gegen dieses Gesetz zu verstoßen
Das passiert, wenn du deinen Führerschein nicht umtauschst
Der Umtausch ist für alle Betroffenen verpflichtend. Wer seinen Führerschein nicht umtauscht und weiterhin mit dem alten „Lappen“ Auto fährt, muss mit einem Verwarngeld in Höhe von 10 Euro rechnen. Im Ausland können zudem weitere Probleme auf dich zukommen.
Mitreden
Einen zwingen und dann auch noch Geld verlangen, typisch Staat! Die können mich mal!
Du kannst ihn auch einfach zurück geben, verbrennen, zerreissen. Dann hast du es „Ihnen“ aber mal richtig gezeigt.
was ist das für ein blödsinn, die da oben ticken nicht richtig, was sind das für idioten.
Aber echt – sowas von zum kotzen
Unter Punkt 7 steht in meinem rosa Lappen: „Gültigkeit unbefristet“
Also was soll der Mist mit kostenpflichtigem Umtausch? Mich können die auch mal.
Das habe ich auf einer anderen Seite gelesen: Die jeweilige Befristung betrifft nur das Führerscheindokument, nicht die zugrundeliegende Fahrerlaubnis. Eine ärztliche Untersuchung oder sonstige Überprüfungen sind regelmäßig mit dem Dokumententausch nicht verbunden.
Die im Führerschein dokumentierten Rechte bleiben auch bei einem Umtausch des Dokuments grundsätzlich bestehen.
Das ist das ALLERLETZTE zumal der tolle neue fälschungssichere Scheck-Karten-Führerschein ein Verfallsdatum hat und erneut verlängert werden muss. Reine GELDMACHEREI! Ich habe einen unbegrenzt gültigen Führerschein gemacht und das soll gefälligst auch so bleiben!
@Amante
Du bist Frei in diesem Land, Dir das zu erklagen.
Dein gutes Recht.
Es lebe die Freiheit.
Mein Kartenlappen von 2006 hat auch ein dicken Strich bei 4b,
für den hatte ich damals 46€ bezahlt…. Also wird nicht alles teurer. 😀
Tja ist dann so.
Der Staat, bzw. die öffentliche Verwaltung lässt sich ständig neue Dinge einfallen, mit der der Steuerzahler „beglückt“ wird! z.B. der neue Personalausweis, jetzt der Führerschein Neudeutsch Fahrerlaubnis, weil „Führer“
gibt es in Deutschland ja nicht mehr und jedesmal darf der Bürger Geld auf den Tisch der Verwaltung legen! Dazu noch biometrische Fotos! Tolle Ideen auf Kosten der Bürger! Und wofür das alles? Damit der gläserne Bürger erschaffen wird und „Vater Staat“ und rund um die Uhr digital erfassen und überwachen kann! Glücklicherweise bin ich erst 2033 mit dem Umtausch dran, ich hoffe, daß sich das für mich bis dahin erledigt hat!
Wie gewählt so geliefert. Ich verstehe die Aufregung nicht. Am 26.09.21 kann jeder das ändern.
Man sieht dann an div Kommentaren auch hier das die Bevölkerung nicht alle Latten am Zaun hat. Und aktuell haben die Grünen einen Zuspruch, laut div Umfragen, von 30!%. Und die wollen noch teureren Sprit, noch viel höhere Gaspreise und den totalen Absturz Europas. Wenns dann soweit ist geht das große Hauen und Stechen los.
Da werden so einige der Gangguten Menschen hier mal so richtig dumm aus der Wäsche schauen.
Verwahrloste Wohlstandsgesellschaft, unfähig zu reflektieren und sich selbst ein Bild zu machen, ausserhalb der MSM. Man gräbt sich immer schneller ein größeres Loch, steht am Abgrund und denkt sich wohl: „Für was soll das noma gut sein?“ 😀 Ein Tritt, und ab damit…
Kommt zu 100 Prozenten
Ja, die Zivilisation steht schon lange direkt am Abgrund.
Heute sind wir schon einen großen Schritt weiter…
Anstatt für alle einen Zeitraum festzulegen, werden so unterschiedliche Termine in den Raum gestellt – zusätzliche Bürokratie. Fälschungssichere Ausweisformulare sind grundsätzlich sinnvoll, allerdings sind die Fälscher meist schnell mit neuen Fälschungen am Markt. Bisher gab es kaum etwas „Sicheres“, was nicht schnell auch wieder gefälscht wurde. Witzig ist, dass die vor 1953 geborenen (damals musste man noch 21 Jahre alt sein für den Führerschein) mit einem Alter von rund 70 Jahren nun am längsten Zeit – bis zum 80. Geburtstag – für den Umtausch haben.
Ich finde es unmöglich. Ich habe fast 50 Jahre ein und den selben Führerschein und soll ihn jetzt noch mal umtauschen. Für mich grenzt das an Diktatur. Aber wir haben ja bald wahlen .Ich denke jede Stimme zählt.
Ich habe auch schon fast 50 Jahre Fahrpraxis auf dem Buckel. Wenn ich da das Jüngelschen auf dem Führerscheinbild sehe, welches absolut keine Ähnlichkeit mehr mit mir hat, kann ich schon verstehen das der Lappen ausgedient hat. Also Leute jenseits der 60 ziert euch nicht sondern freut euch wenn die Polizeistreife euch wieder erkennen kann. Viele Grüße vom Jupp aus Kamen
Vermutlich bekommt man einen Termin zum Umtausch nur mit gültigem Corona-„Test“.
Der ist zum Termin dann schon abgelaufen.
Bis dahin herrscht dann „Impf“-Zwang. Da braucht man dann den „Impf“-Nachweis.
Außerdem braucht man dann einen aktuellen „Test“, da die „Impfung“ ja nicht gegen die mittlerweile durch die Medien kursierende epsilon-Variante schützt.
Da die Leute ja alles glauben und machen, was im Gewande einer Autorität erscheint…
Ich finde es auch unmöglich wie wir abgezockt werden,was ist mit denen,die eh zu wenig zum Leben haben und jeden Cent umdrehen müssen,an die denkt keiner! Die Politiker bekommen alles im Hintern gesteckt und wir müssen alles bezahlen! Toller Staat,zum kotzen!!!!
unabhängig für mein vollsten Verständnis für die Meinungen zur Nervigkeit der Maßnahme und deren Kosten für alle… hier folgende Info:
1. Bestehen der Prüfungen = Erlangung der Fahrerlaubnis = unbefristet gültig
2. Nachweis bei Verkehrskontrolle = Führschein (heißt auch weiterhin so)
dieses Nachweisdokument soll sicherer gemacht werden,
hat mit der Erlaubnis zum Fahren nichts zu tun, bleibt unverändert.
Einfach zum erbrechen diese Politik dem Bürger der nix hat den Staatsdienern ihre Diäten zu ermöglichen. Einfach nur ein Abzockerstaat
Bei mir steht…. Unbefriestet gültig.. und so wird es eauch bleiben.. ich zahl nicht nochmal.. sollen die Zahlen dafür.. von mir kommt nichts…
Es muss halt immer noch ein bisschen abstruser werden, bis das letzte Schlafschaf aufgewacht ist um festzustellen das dieser sogenannte Staat auf dessen Volk überhaupt nichts gibt. Und auch neu wählen bringt in den diesem Fall gar nichts. Nur komplette Abschaffung dieses Systems mit verbundener Neuinstallierung bringt eine sinnvolle Lösung.
Der Führerschein dient nur um die Erlaubnis zum führen eines Automobile! oder bin ich da falsch informiert? Kürzlich wurde bei der Arbeitsagentur weiter beim Arbeitsgericht dann bei der Kreditbank nicht als Dokument akzeptiert! Von daher finde ich das ganze eine bewaffnete abzocke!
Alle haben recht !!! Wir alle Bürger und Bürgerinnen sind nur Marionetten für die lass uns wie in Mittelalter Leben unabhängig von die blutsauger somit müssen die selber lernen zu überleben ohne das Geld vom Bürger ohne anderen zu komendieren in praxis heißt es „wer nicht anderen komendieren kann kann nicht profitieren“ aller letzte was die da immer wieder machen !!!
Ich habe keinen Führerschein.
Linksradikales Regime, da is Belarus noch ein Rechtsstaat
Ich finde es ok, den FS fälschungssicherer zu machen. Ich kann auch verstehen, dass man das regeln muss wann wer drankommt, damit nicht alle auf einmal beim Bürgerdienst aufschlagen. Die Kosten finde ich wie auch beim Personalausweis viel zu hoch. Gebühren um die 5 Euro sind da meiner Meinung nach die Grenze, schließlich zahlen wir Steuern.
Jetzt gleich wieder im Rundumschlag den Staat zu beschimpfen, das Impfthema mit reinzubringen – das zeigt, dass die Kommentarfunktion sehr oft falsch verstanden wird. „Die da oben“ – das sind wir alle. Also engagiert euch und machts besser statt rumzumaulen.
Für mich ist das ein klarer Fall von…..Unsere Politiker haben lange weile.die gehören sowas von,ich möchte ned ausreden
Es kann und darf nicht sein, dass wir als die Deutschen den Führerschein in einen fälschungssicheren EU Führerschein “ umtauschen“ , diesen noch teuer bezahlen müssen, aber die Regelung wie in benachbarten Ländern, z.B. fahren bis 125ccm3, nicht gilt, bzw. nur nach erfolgreicher Schulung durch eine Fahrschule (Kosten ca. 1200 €) möglich ist, dies allerdings nur in Deutschland und nicht EU weit gilt. Reine Abzocke , hier ist der Stadt gefordert!!!
Wie gut das man in dieser Diktatur nicht ungestraft alles öffentlich sagen kann. Alle vergangenen Regierungen haben sich ja mühevoll blutig an die Macht geschossen. Wie gut das wir keine rechtskomforme Verwaltung haben, die nach allen Seiten jede eventuelle Rechtslage abwägen muss. Da sowieso per Dekret alles von Politiker*Innen erlassen wird.
Wo steht das Gesetz? Wenn berichtet wird, dass man den Antrag selbst stellen muss, werde ich hellhörig, dass man es evtl. gar nicht muss. Also: Wo steht die gesetzliche Grundlage?
Wutbürger
Die Vorredner ( Schreiber ) haben zum großen Teil recht – leider !
Der “ Bürger “ interessiert die Politik nicht wirklich ( zum kotzen ) – stattdessen nur Abzocke auf der ganzen Linie! Titanic Deutschland!!
Nur wenige Kommentare treffen den wahren Hintergrund
Fakt ist: der Staat möchte seine Bürger 100% digitalidiert im Griff und seine
Bürger gläsern auf seinem Amtsschreibtisch liegen haben.
Da stört ihn auch nicht sein eigenes-Datenschutzgesetz , die DSGVO , welche immer und überall mit Zwangszustimmung umgangen wird
Der derzeitige Digitalisierungswahn nimmt den Bürgern ihre Freiheit. Siehe Beispiel LUCA Missbrauch durch Staatsanwalt in Mainz kürzlich
V. GRÜSSE
Fritz Amend
So ist es.
Leider werden neue Technologien nicht nur in China und Russland um Bürger zu überwachen genutzt. Der Westen spielt in dem Club auch ganz vorne mit dabei.
Wer möchte, dass ich meinen Lappen, den ich mir als Lehrling 1977 hart erarbeitet habe gegen ein Stück Plastik tausche, kann mir den Chip gerne zur Ansicht zuschicken. Meine Daten sind ja bekannt. Das erspart mir den Kontakt zu faulen und unfreundlichen Beamten und vermindert die Ansteckungsgefahr mit … Ansonsten bin ich nicht willens mich von diesem korrupten Lobbyistenstaat nötigen zu lassen, kostbare Lebenszeit zu opfern
Ich versteh nicht warum Ihr euch so aufregt, Ihr habt alle Internet, WhatsApp, Telegam usw……., und somit seit Ihr schon gläsern!
Wo ich Euch recht gebe sind die Kosten und das der Lappen nachher nur noch begrenzt gültig ist, geht mir genauso…….
Die Politiker die größte Lügner
30 € sind total überteuert.
Hier breichert sich der Staat durch Monopolstellung!
Dafür kann die Bundesdruckeri die Dienstausweise für Polizisten, Beamten und Abgeordnete Quersubventionieren…
Es wird auch in der Zukunft Leute geben, welche auch angeblich fälschungssichere Führerscheine fälschen werden. Es gibt genug Menschen. die niemals im Leben eine Fahrschule besucht haben, oder denen aus unterschiedlichen Gründen der Führerschein entzogen wurde. Dieses Publikum kauft sich dann auf dem Schwarzmarkt eine fälschunhssichere Fälschung. Die ganz Harten werden auch weiterhin ohne Fahrerlaubnis weiterfahren, was bei den wenigen Polizeibeamten auch niemeals auffällt. Nur der ehrliche Kraftfahrer wird wieder einmal von unserem geldgierigen Staat gemolken. 30 Euro für ein Bisschen Plastik ist Wucher!
Einen fälschungssicheren Führerschein fälschen zu können, bedeutet Zugang zu EU-weiten Datenbank zu haben und dort Einträge und Änderungen vornehmen zu können.
Mit anderen Worten, ein Eldorado für Geheimdienste und Behörden.
Wie viel € kostet ein Führerschein in Herstellung?
Wie viel € kostet Reisepass oder Perso?
Wie viel € und % sind die Überteuert und bereichern den Staat?
Die Teile werden in Bundesdruckerei hergestellt, einen Staatsbetrieb mit Monopol- Position. Und wie bei fast allen „Staats-“ Monopolen sind die Preise Wucher ^3!
Kosten die Abgeordneten- und u.a. Polizei- Ausweise genau so viel?
Ähnlich war es bei der Telekom- Staats- Monopol: 1 Minute Festnetz innerhalb von Deutschland 60 Pf. = 0,3 €.
Oder 1 Minute Handy (C1 Netz) innerhalb von Deutschland 3,83 DM = 1,92 €.
Deutscher Staat presst DICH = Bürger und Wähler aus, überall wo er es kann!
Eine Bank / Kreiditkarte, die ähnliche Sichercheitsmerkmale hat, (und die gibt es auch mit Bild), gibt es meistens gratis. Zweit- / Reserve- Karte zwischen 0 bis 15 €.
Und der Argument nur wegen gefälschten Führerscheine, ist nur ein Lügenvorwand.
Es gibt eine zentrale Führerscheindatei, und jeder Polizist kann anhand von Perso- / Reisepass- feststellen, wer welchen Führerschein seit wann hat.
In max 3 Jahren dürften selbstfahrende Autos mit Level 5 zulassungsfähig sein.
Dann werden Führerscheiene obsolent = überflüssig = Plastikmüll.
Da will der Staat noch kurz davor, seine Bürger = Wähler mit Wucherpreisen abzocken!
Und das Foto, das nicht Älter als 3 Monate sein darf, kosten nocht mal bis zu 9 Euro! Auch hier bereichert sich der Staat / die ausstelende Stadt.
Und die neuen Geräte machen die Fotos in besten Qualität digital, die direkt in den Datenspeicher der Stadt und des Staates landen, und dann gegen den Bürger selbst, z.B. für Gesichtserkennung missbraucht werden (können)
Ist der Staat EUER Unterdrücker und Ausbeuter, oder glaubt Ihr an das Lügen- und Propaganda- Märchen von Freund und Helfer?
Die Abzocke durch den Staat hat mich etwas aufgeregt, so dass sich in den letzten 5 Kommentaren einige Tippfehler eingeschlichen haben, bei:
Kreditkarte, Sicherheitsmerkmale, Führerscheine, obsolet.
Auf meinem Führerschein steht kein Ablaufdatum. Die können mich Mal.
Ist denen egal. Die erklären unsere unbegrenzt gültigen FS einfach für ungültig und fertig. Wer dann ab 1.9. 23 oder 33 oder sonstwann keinen „fälschungssicheren“ Plastikdeckel hat, wird halt so lange abgestraft, bis er irgendwann nachgibt weils sonst zu teuer wird. Denn bei den 10€ wirds nicht bleiben.
Das für mich ist ok fürhrerschein Wechsel gesetzt ist gesetzt , dann kann mal sehen wieviel Falsch fürhrerschein ist auf dieser Land.
Wieder nur Abzocke……die doofländer werden so lange zur Kasse gebeten solange sie sich nicht wehren …..
Jeder der diese …….. Gewählt hat sollte auch bezahlen bis er schwarz wird und alle anderen einen Bonus erhalten ……jedes Kind weiss wer wer ein Auto fährt sollte die g…….nicht wählen
Wie „Amante“ hier weiter oben schreibt:“ .. zumal der tolle neue fälschungssichere Scheck-Karten-Führerschein ein Verfallsdatum hat und erneut verlängert werden muss. …“ Also NEU, gegen Gebühren ausgestellt werden muss, sehe ich nur als Teilproblem.
Die Frage stellt sich doch unter welchen „Auflagen“ die NEU-Ausstellung erfolgen wird!!! z.B. Altersbedingt: Sehtest, Fahr-Eignungsprüfung, Nachschulung, ärztliche Atteste, uvm. denkbar – das steht heute noch in den Sternen. Die Nebenkosten werden den NEU-Erwerb bzw. Neu-Ausstellung einer erneut zeitlich befristeten Fahrerlaubnis wirtschaftlich deutlich verteuern oder bei Nichterfüllung der Auflagen verhindern.
… auf diesem perfiden Weg kann man zuverlässig die Zahl der Fahrer und Fahrzeuge auf den Straßen verringern, was sich ja nicht nur manch Grüner Politiker schon lange wünscht.
Aber
Zitat“Führerscheine sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Zudem will man sie in einer Datenbank erfassen, um Missbrauch zu vermeiden.“
So eine Datenbank setzt als Voraussetzung Datenerfassung aller EU Bürger.
Überwachungsstaat wird weiter ausgebaut.
Hallo,
Ist doch wie mit allem in unserem ach so tollem Staat…..
Wer mittlerweile nicht in unserem Strom einfach mitschwimmen will weil er ganz einfach eine andere meinung dazu hat und nicht zu allem was man ihm „vorgaukelt“ja sagt ist ganz einfach nur noch unerwünscht in unserem Land.
Irgendwoher muß doch die Kohle herkommen für den „SCHEIß“ den unsere Superkomödianten auch Politiker genannt bauen.
Ich nenne dies einfach nur abzocke am unbescholdenen Bürger,andere bauen Mist den wiederum Menschen die jeden Tag hart arbeiten müssen damit sie überleben können dann zahlen müssen ansonsten werden diese dann gleich bedroht. Tja,ich könnte einen Roman schreiben aber ich finde es auch ziemlich zum k…..wie mit der Angst der Bürger in unserem Land Geld verdient wird.
In diesem Sinne wünsche ich trotzdem allen ein frohes neues Jahr und viel Gesundheit und Erfolg.
Mfg J.S.
Jeder weiß doch, daß dieses kriminelle und lobbyistenverseuchte Politverbrechergeschmeiß eine parasitäre und korrupte Dreckbande ist. Erschwerend kommt nur noch die strotzende Blödheit,Borniertheit und eklatante Unfähigkeit der roten und, vor allem, der grünen vollverblödeten Clownsbrut, hinzu. Und da diese Pest von Hause aus faul und unfähig ist ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, müssen die Gelder für diese Volksschädlinge ja irgendwoher kommen, nämlich vom arbeitenden Sklavenvolk!
Ich denke gar nicht daran meinen Führerschein zu tauschen,habe noch immer den grauen Schein, den habe ich bezahlt und der gilt, nur weil so ein Depp nicht schlafen kann brauchen wir jetzt einen neuen Führerschein, wenn er das möchte soll er ihn auch bezahlen, was für eine vollkommen verblödete Regierung haben wir eigentlich, die bestimmen und wir sollen zahlen, aber echt nicht.Tauscht doch die Regierung aus die sind unfähig ihren Job zu machen.Solche Idioten …unglaublich
Der Perso und Reisepass sind „Eigentum Deutschlands“ also sollen die Behörden diese Dokumente Zahlen, genauso der Führerschein sind unbefristet ausgestellt, Leute wehrt euch, sonst tanzt die Politik auf uns Bürgern
In meiner Geldbörse stecken so viele „Identitätskarten“. Bank-, Kreditkarte, Krankenkasse, Carsharing, Bahncard…. Kaufland, Rewe.. (& alte Videoverleih ;-)).
Und keiner, KEINER(!), hat für die „Herstellung“ Karte 30,- kassiert…
Die Gebührenordnung soll damit 1 Mrd. Kosten deckeln? Wofür? Weil Beamte „mehr arbeiten“ müssen. Kriegen die Provision oder ein Beamtengehalt? Werden dafür mehr Beamte eingestellt? Führerscheine, Personalausweis etc. erstellen/erneuern ist die Aufgaben von Staat, Verwaltung und Beamten.
Sonst könnt ihr das ja outsourcen.. In China billiger 😉