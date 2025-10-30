Stylisches Design, ein strahlendes Display und verbesserte Features: Im Vergleich mit den Vorgängermodellen hat Huawei bei der Watch GT 6 Serie noch mal deutlich einen draufgelegt. Die neuen Smartwatches richten sich dabei vornehmlich an Sportler, überzeugen jedoch auch mit praktischen Alltagsfunktionen. Und das scheint gut anzukommen: Ein bekannter Sportler aus Deutschland lobt die Huawei Watch GT 6 Pro jetzt nämlich.

Die Huawei Watch GT 6 Serie im Detail

Die Watch GT 6 Serie von Huawei kommt wie gewohnt mit einer Standard- und einer Pro-Ausführung daher. Beide Modelle bieten dir eine Kombination aus Design, Funktionalität und Fitness-Tracking, die sowohl im Alltag als auch beim Sport überzeugt. Das AMOLED-Display mit einer maximalen Helligkeit von 3.000 Nits beim Pro-Modell, liefert dir darüber hinaus gestochen scharfe Anzeigen und lebendige Farben.

Mit der Herzfrequenzmessung rund um die Uhr und den präzisen Sensoren für SpO₂, Schlaftracking und Stresslevel behältst du deine Gesundheit stets im Blick. Die Uhren unterstützen außerdem über 100 Trainingsmodi, von Laufen und Radfahren bis zu Schwimmen. Sie erkennen automatisch deine Aktivität, um sie zuverlässig zu protokollieren. Mit dem verbesserten GPS-System Sunflower 2.0 findest du zudem auch in unbekannten Umgebungen immer den richtigen Weg. Richtig stark ist dabei die Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen, perfekt also auch für mehrtägige Ausflüge ins Grüne.

Kurz zusammengefasst: Mit der Huawei Watch GT 6 (Pro) haben Sportbegeisterte einen kompetenten Begleiter am Handgelenk, der dich fortlaufend mit allen wichtigen Infos zu deinem Fitnessstand und deiner Gesundheit versorgt. Kein Wunder also, dass selbst bekannte Sportler auf die Uhr zu schwören scheinen.

Deutscher Fitness-Influencer berichtet

Jannes Werner, ein in Berlin lebender Fitness- und Lifestyle-Content-Creator, hat die Huawei Watch GT 6 Pro im Gebrauch. Er nutzt sie dabei zum Radfahren in der Großstadt und schätzt sie vor allem aufgrund ihrer Fähigkeit, Leistung, Herzfrequenz und Geschwindigkeit während des Trainings zu ermitteln. Alle erfassten Daten kombiniert die Watch zu einem Gesamtbild, sodass du als Träger genau erkennen kannst, wie effektiv dein Training und wie groß dein Fortschritt sind.

Neben den Gesundheitsdaten ist aber auch eine zielsichere Navigation beim Laufen und Radfahren auf unbekannten Strecken unabdingbar. Wer lange Strecken zurücklegt, kann vorgeplante Strecken einfach auf die Uhr importieren und diese in Echtzeit nachfahren oder laufen. Auch Jannes Werner nutzt dieses Feature und berichtet: „Mit Sunflower GPS 2.0 kann ich die HUAWEI WATCH GT 6 Pro voll ausnutzen, um mich präzise und mühelos durch jede dichte und bevölkerte Betonwüste zu navigieren – und komme so stressfrei von A nach B.“

So viel kostet die Huawei Watch GT 6 Serie

Die neue Watch GT 6 Serie von Huawei kannst du dir direkt im Hersteller-Shop genauer ansehen. Hier gibt es auch regelmäßig attraktive Rabatte in Form von Gutscheincodes, die direkt auf der Produktseite angezeigt werden. Und auch Extras wie zusätzliche Armbänder werden oft kostenlos mit ins Paket gelegt. Der UVP für die normale Watch GT 6 beträgt dabei 269 Euro, während das Pro-Modell für 379 Euro verkauft wird. Aber wie gesagt: Rabatte gibt es regelmäßig, wodurch du sicherlich auch günstiger an die Smartwatches kommen kannst.

Die neue Newsletter-Welt von inside digital: Jede Woche das Beste lesen – kostenlos! Die neuesten Trends, die besten Deals und was zu gewinnen gibt es auch: Unsere Newsletter liefern dir das Beste von inside digital in deine Inbox. inside digital WEEKLY Dein wöchentlicher Technik-Überblick – immer auf dem neuesten Stand.

inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.