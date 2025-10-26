Neu von Shark: Dieses geniale Gerät löst markantes Problem im Haushalt

Das neue Produkt hört auf den Namen StainForce und stellt einen Reiniger dar, der allen hilft, die hin und wieder naserümpfend auf ihre Polstermöbel schauen oder panische Angst vor verschütteten Getränken auf ihren Sofas haben. Wir schauen uns die Shark-Lösung mal an.

Shark StainForce – Fleckenlöser für alles?

Der Stainforce ist ein kabelloser (akkubetriebener) Handsauger, der auf Teppichen und Polstermöbeln fuhrwerkt und dessen Job es ist, Flecken zu lösen und die Materialien tiefenrein zu säubern. Rückstandsfrei ist hier das Zauberwort, denn wer den verschütteten Rotwein schnell nach dem Verschütten auf dem Sofapolster schon mal mit Wasser versucht hat zu reinigen, kennt die fiesen Wasserränder, die entstehen.

Shark wirbt damit, dass der StainForce schnell zu Hand ist und selbst hartnäckigste Flecken aus Polstern, von Teppichen, Autositzen und Co. löst. Als Beispiele nennt der Hersteller unspezifisch Haustierflecken, Schmutz oder Dreck und ganz konkret Permanentmarker, Kaffee, Wein, Öl. Also durchaus Flecken, die teilweise als „unlösbar“ gelten.

Schnell einsatzbereit, löst Kaffeeflecken und mehr

Der StainForce selbst ist ein handlicher Staubsauger, der mit 1,3 Kilogramm auch noch recht leicht ist. Das System besteht außer diesem Handsauger aber auch noch aus einem speziellen Reinigungsspray, das aus zwei Komponenten besteht. Diese beiden werden zunächst kombiniert auf den Fleck aufgesprüht (eine Zwei-Kammer-Sprühflasche ist im Lieferumfang). Das Handstück übernimmt den Rest – zunächst arbeitet eine Bürste die Lösung ein und der Sauger saugt Reiniger samt Fleck ab. Damit kommt das komplette System ohne Wasser aus.

Durch den Akkubetrieb wird Kabelsalat umgangen und das System ist ganz simpel auch im Auto nutzbar. Insgesamt gibt es – je nach Fleck-Bedarf – zwei Aufsätze für den StainForce.

Reinigung in 3 Schritten – kein Wasserzusatz

Einsprühen des Flecks mit dem Doppel-Spray Einarbeiten der Reinigungslösung Einsaugen von Schmutz und Reinigungslösung

Die aufgesammelte Lösung wird im Gerät gesammelt und kann bequem über das Abwasser entleert werden.

Shark StainForce: So reinigt der neue Fleckenlöser.

Der StainForce von Shark kommt in einer großen Aufbewahrungs-Station, in der alle Zubehörteile bequem verstaut werden. Mit im Lieferumfang stecken:

Das Hauptgerät

Zwei Aufsätze

Eine Flasche „Doppelformel-Spray“

Eine Nachfüllpackung des Reinigungssprays kostet 17,99 Euro und ist über den Online-Shop bestellbar.

Was kostet der Shark StainForce? So sparst du 20 Euro

Der Shark StainForce kostet derzeit 209,99 Euro (UVP). Da er noch recht frisch auf dem Markt ist, sind noch keine großen Nachlässe in Sicht. Allerdings funktioniert unser exklusiver Rabattcode für den Shark Online-Store.

Gibst du INSIDE10 im Warenkorb ein, reduziert sich der Preis auf 188,99 Euro – aktueller Bestpreis! Der Versand im Online-Shop ist gratis.