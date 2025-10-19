So vermeidest du den größten Heizfehler des Winters

Profilbild von Lisa-Marie Karzick Lisa-Marie Karzick
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Die Heizsaison hat begonnen mit den sinkenden Temperaturen des Jahres. Gerade jetzt solltest du dir über einen Punkt im Klaren sein, der sich bei vielen Menschen noch immer hartnäckig als ein Irrtum rund um das Thema Heizen im Winter hält. Ansonsten verheizt du vor allem dein Konto.
Heizkörper mit Thermostat
So vermeidest du den größten Heizfehler des WintersBildquelle: Alfonso Vennari/Shutterstock
  • Teilen

Es gibt Punkte, über die man sich beim Thema heizen streiten kann. Einige Personen mögen ihre Wohnräume einige Grad wärmer als andere. Wie warm man es haben möchte, entscheidet daher in der Regel das eigene Wohlbefinden – oder wie viel man in das Heizen investieren möchte. Mancher Irrglauben kann jedoch dazu führen, dass du Geld an einer Stelle verheizt, ohne davon je einen Mehrwert zu erhalten. So auch in diesem Fall, denn es gibt einen Grund, warum du dein Heizthermostat nicht auf eine bestimmte Stufe drehen solltest.

Diese Stufe ist für das Heizen in Herbst und Winter am Heizkörperventil ideal

Während der kalten Jahreszeit sollten Heizkörperthermostate auf die Stufe 3 gestellt werden oder möglichst nahe daran verweilen. Diese Thermostatstufe entspricht der idealen Raumtemperatur für Wohnräume, nämlich 20 Grad Celsius. Wer es ein wenig wärmer mag, kann das Thermostat auch zwischen Stufe 3 und 4 auf den gewünschten Zwischenwert stellen. Wer bereits über smarte Thermostate verfügt, kann die Temperatur ohnehin genauer auf der Wunschtemperatur halten und von einer zeitlichen Planung profitieren.

Doch noch immer schalten viele Menschen das Heizkörperthermostat auf Stufe 5, in der Erwartung, dass der Raum so schneller hochheizen würde. Das trifft jedoch keineswegs zu, denn die Heizthermostate bestimmen mit ihren Stufen keine Heizgeschwindigkeit. Vielmehr geben sie die Zieltemperatur an, die du in deinem Wohnraum erreichen möchtest. Mit der Stufe 5 entspricht das rund 28-29 Grad Celsius. Einer Temperatur, die den meisten wohl selbst im Winter viel zu warm sein dürfte. Die Thermostate sind so konzipiert, dass die Ventile auf den Stufen genau dann von selbst zugehen, wenn die am Thermostat eingestellt Zieltemperatur erreicht ist.

Du ahnst es vielleicht schon. Auf Stufe 5 gestellt, passiert das im Winter erst viele Stunden, nachdem du das Thermostat so weit aufgedreht hast. Falls der Raum sie überhaupt innerhalb eines Tages erreichen kann. In all diesen Stunden hat der Raum die Wohlfühltemperatur für dich längst erreicht, aber das Thermostat schließt sich nicht, sondern befeuert den Raum weiter. Und damit auch deine Heizkosten, ohne dass du im Endeffekt etwas davon hast. Dabei heizt der Raum auch nicht schneller hoch als das auf Stufe 3 der Fall gewesen wäre. Du läufst schnell Gefahr, den idealen Zeitpunkt zu verpassen, an dem das Thermostat zurückgedreht werden sollte. Infolge verbraucht dein Heizsystem überschüssige Energie, die deine vier Wände nie benötigt haben.

Heizkörper, Sinnbild für Heizungen
Heizpreise purzeln:
So günstig startest du in den Herbst

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Smarte Wärmepumpe - Sie kennt dich und den Wetterbericht
Strom und Energie
Wärmepumpen von der Stange: Macht dieser Anbieter sie endlich bezahlbar?
PV-Module auf einem Hausdach, PV-Anlage
Photovoltaik
Bis Ende Oktober: PV-Besitzer sollten sich auf etwas Wichtiges vorbereiten
Kartenzahlung an einem Terminal mit EC-Karte
Finanzen und Versicherungen
An der Supermarkt-Kasse: Das ändert sich jetzt bei der Kartenzahlung
Strom und Energie
Dieser 2-Minuten-Test enttarnt Schwächen deines Heizsystems sofort
Luftfahrt
Neue Gebühr im Flugzeug: Wer seinen Sitz zurücklehnt, muss zahlen
Kriminalität
20 Anrufe in 10 Tagen: Auf diese Masche musst du jetzt achten
Strom und Energie
Preis-Schock voraus: Strom wird erst billig, dann doppelt so teuer
Photovoltaik
Solar-Hack: Mit einem 7-Euro-Trick bis zu 30 % mehr Strom! 
Strom und Energie
Heizungsgesetz bleibt: Verbot für Öl- und Gasheizung früher als gedacht