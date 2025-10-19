Wärmepumpen von der Stange: Macht dieser Anbieter sie endlich bezahlbar?

In 82 Städten in Deutschland dürfen ab dem kommenden Jahr keine neuen Gasheizungen mehr eingebaut werden. In nur zwei Jahren danach sollen alle kleineren Kommunen nachfolgen. Die fossilen Brennsysteme haben ausgedient und sollen modernen Mitteln weichen, so will es nicht nur das Heizungsgesetz. Auch europäische Vorgaben sprechen sich für ein klares Verbot von Öl- und Gasheizungen bis 2040 aus. Langfristig werden Haushalte wohl nicht um den Wechsel auf eine Wärmepumpe oder eine andere klimaneutrale Alternative herumkommen. Doch gerade die hohen Investitionskosten schrecken trotz großzügiger Förderbedingungen viele potenzielle Käufer bisher ab. Genau an dieser Stelle möchte ein bekanntes schwedisches Möbelhaus ansetzen und Wärmepumpe endlich bezahlbar machen.

Ikea arbeitet Unternehmen zusammen, um günstige Wärmepumpen zu liefern

Nachdem Ikea bereits ein Angebot an PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wallboxen im Sortiment führt, sind mittlerweile auch Wärmepumpen für Einfamilienhäusern verfügbar. Dabei arbeitet Ikea mit zwei weiteren Unternehmen zusammen, um Wärmepumpen inklusive Einbau möglichst günstig in Deutschland zu vertreiben. Zum einen mit dem schwedischen Greentech-Unternehmen Aira, die ihre Wärmepumpen für das Unterfangen liefern. Des Weiteren der Solartechnikanbieter Svea Solar, der bereits im PV-Angebot von Ikea eingebunden war. Svea Solar übernimmt dabei die Installation und Wartung der Wärmepumpen. Schon seit dem vergangenen April können Angebote auf der Webseite eingeholt werden.

Dabei sollen Luft-Wasser-Wärmepumpen im Komplettpaket bereits ab 13.000 Euro verfügbar sein. Inklusive einer Fördermittelberatung, dem Einbau und 15 Jahren Garantie. Damit bleibt Ikea mit dem Angebot preislich deutlich unter einigen Konkurrenten, möchte aber dennoch zugleich angemessene Qualität liefern. Damit der Energieverbrauch analysiert und optimiert werden kann, liefert man die Wärmepumpen daher inklusive einer App-Steuerung. Die Aira-Wärmepumpen setzen dabei auf das natürliche Kältemittel R290 (Propan) und weißen die Effizienzklasse A+++ auf. Insgesamt ist die Anlage für Temperaturen von bis zu -25 °C ausgelegt. Temperaturen, die wir in Deutschland auch eher selten oder nur in einzelnen Regionen erreichen. Allein die lange Garantiezeit ist dabei bereits neben dem Preis ein gehöriges Alleinstellungsmerkmal. Die meisten getauschten Heizsysteme werden dir nicht mit solch langen Garantiezeiten angeboten. Spannend ist ebenso Möglichkeit, eine passende PV-Anlage direkt zur Wärmepumpe hinzuziehen.

Auch Mietoption für die Aira-Wärmepumpen verfügbar

Wer die hohen Anschaffungskosten auch zu den reduzierten Preisen scheut, könnte mit Ikeas Angeboten dennoch glücklich werden. Denn Aira bietet bereits seit Längerem Wärmepumpen in Abo-Modellen an, die sich ebenso in diesem Angebot widerspiegeln. Dabei erhältst du die Wärmepumpe inklusive Installation, Service und zugehörigem Stromtarif für einen festgelegten monatlichen Betrag. Auch wenn dieser im Schnitt teurer ausfällt, als die Wärmepumpe direkt selbst zu kaufen, kann das eine gute Alternative für Haushalte mit wenig Eigenkapital darstellen.

Denn gerade in Bestandsgebäuden lässt sich mit einer passenden Wärmepumpe kräftig an Geld einsparen. Die Heizkosten für fossile Brennstoffe werden in den kommenden Jahren nur stetig weiter ansteigen. Wer zugleich Mitglied bei den Bonusprogrammen Ikea Family oder im Ikea Business Networks ist, erhält zusätzliche 15 Prozent Rabatt auf seine individuelle Energielösung. Mit der Kombination aus Mietoptionen und Massenrabatten könnte es Ikea tatsächlich gelingen, die Wärmepumpe in Deutschland mehr Häuser in Deutschland zu liefern.

