In einer überraschenden Wendung hat Mitsubishi angekündigt, die Produktion des Mitsubishi Colt nach nur zwei Jahren einzustellen. Dieses Modell, das erst im Jahr 2023 als siebte Generation auf den Markt kam, basiert auf der fünften Generation des Renault Clio. Der Grund für das Aus des Colt ist nicht etwa ein Mangel an Verkaufszahlen, sondern vielmehr die bevorstehende Ablösung des Clio durch ein neues Modell im Jahr 2026. Da der Colt direkt auf dem Clio basiert, wird auch die Produktion des Colt eingestellt.

Mitsubishi: Kein Colt für alle Fälle

Und das hat Folgen. Denn ein Nachfolger für den Colt ist derzeit nicht geplant. Mitsubishi plant jedoch, das Segment der Kleinwagen in Zukunft wieder zu bedienen, möglicherweise mit einem elektrischen Modell. Das berichtet die Auto Bild. Bis zum Jahreswechsel 2025/2026 können Interessierte noch einen Colt erwerben, da die Lagerbestände ausreichend sind, heißt es in übereinstimmenden Medienberichten. Im Konfigurator auf der Mitsubishi-Homepage ist der Colt auch noch zu finden – ab 15.990 Euro.

BMW verabschiedet sich von gleich drei Modellen

Parallel dazu beendet BMW laut Informationen der auto motor und sport die Produktion von gleich drei Modellen: des X4, des Z4 und des 8er. Die Benzinversionen des X4 laufen demnach zum 30. September 2025 aus, während die Dieselvarianten bis Ende November 2025 produziert werden. Der Z4 Roadster, ein sportliches Cabrio, wird nach 22 Jahren und drei Generationen eingestellt. Die Produktion des 8er Gran Coupé endet ebenfalls 2026, wobei ein limitiertes M Heritage Sondermodell als Abschluss dient.

BMW hat bereits angekündigt, dass es keine Nachfolger für diese Modelle geben wird. Stattdessen sollen der neue X2, der größere X6 und der kommende X3 als Alternativen dienen. Diese Entscheidungen spiegeln einen Trend in der Automobilindustrie wider, bei dem weniger profitable Modelle zugunsten von elektrifizierten und SUV-orientierten Fahrzeugen aus dem Portfolio genommen werden. Auf der IAA hatte BMW unter anderem mit dem iX3 für Aufsehen gesorgt. Mitsubishi hatte kürzlich den vollelektrischen Kompakt-SUV Eclipse Cross neu vorgestellt. Auch das zeigt, wo aktuell die Prioritäten liegen.