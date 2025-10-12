Beliebteste E-Autos: Fulminantes Comeback

E-Autos setzen in Deutschland ihren Eroberungsfeldzug fort. Im September 2025 wurden 45.395 vollelektrische Pkw für den Betrieb auf deutschen Straßen neu zugelassen. Sie machten damit bezogen auf alle Autoneuzulassungen einen Anteil von 19,3 Prozent aus. Höher fiel der E-Auto-Anteil noch nie aus. Fast jede fünfte Neuzulassung in Deutschland war also im vergangenen Monat ein Elektroauto.

Diese E-Autos lieben die Deutschen am meisten

Und ein Hersteller hat dabei ein recht beeindruckendes Comeback hingelegt. War die Nachfrage nach E-Autos von Tesla in den vergangenen Monaten gewaltig eingebrochen, zog sie im September 2025 wieder stark an. Überraschend stark. Neben dem Tesla Model Y, das ab sofort auch in einer neuen Standard-Variante zu haben ist, hat es auf Monatsbasis auch das Tesla Model 3 zurück in die Top 10 der am häufigsten neu zugelassenen E-Autos in hiesigen Landesbreiten geschafft. Beliebtestes E-Auto der Deutschen war auch im vergangenen Monat der VW ID.3. Und das bereits den vierten Monat in Folge.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (September 2025)

Auf Jahresbasis dominiert der VW-Konzern den deutschen E-Auto-Markt weiter fast nach Belieben. Drei Volkswagen-Modelle grüßen unangefochten von den ersten drei Plätzen. Gefolgt von zwei Modellen aus dem Hause Škoda und dem Cupra Born – dem sportlicheren Zwilling des ID.3. Sieben der hierzulande beliebtesten E-Autos kommen aus dem VW-Kosmos. Nur BMW, Mini und Tesla sorgen diesbezüglich für etwas Abwechslung.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Januar – September 2025)

Volkswagen verliert Marktanteile

Mit Blick auf die oben genannten Zahlen überrascht es wenig, dass VW in Deutschland der unangefochtene Marktführer unter den Herstellern von E-Autos ist. Im bisherigen Jahresverlauf entfielen 19,9 Prozent der deutschen E‑Auto‑Neuzulassungen auf Volkswagen. Erst mit großem Abstand folgen Škoda und BMW (beide 9 Prozent), vor Audi (7,3 Prozent) und Cupra (6,2 Prozent). Komplettiert werden die Top 10 von Mercedes-Benz (6 Prozent), Hyundai (5,2 Prozent), Tesla (3,9 Prozent), Ford (3,5 Prozent) und Opel (3,3 Prozent).