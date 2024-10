Audi Q6 Sportback e-tron: Neues SUV-Coupé ist da

Audi geht mit einem neuen E-Auto an den Start. Nach dem klassischen SUV-Modell Audi Q6 e-tron folgt jetzt mit dem Audi Q6 Sportback e-tron das passende SUV-Coupé mit einem Radstand von fast 2,90 Metern. Mit progressiv-sportlicher Silhouette, die sich durch eine abfallende Dachlinie auszeichnet. Die Reichweite des neuen Elektroautos, das auf Audis Premium Platform Electric (PPE) steht, fällt höher aus als beim eher konservativ gehaltenen E-Modell des Q6 ohne Sportback-Zusatz.

Audi Q6 Sportback e-tron mit hoher Reichweite

In Zahlen ausgedrückt heißt das: Ausgestattet mit einer 100 kWh großen Batterie, davon sind knapp 95 kWh netto nutzbar, liegt die gemittelte WLTP-Reichweite nach Herstellerangaben bei 656 Kilometern. Das sind auf dem Papier 31 Kilometer mehr als beim Q6 e-tron. Die reine Autobahn-Reichweite dürfte aber bei nur 500 bis 550 Kilometern liegen; was für ein E-Auto der Gegenwart trotzdem ein guter Wert ist. Eine Aufladung ist dank 800-Volt-System abhängig vom gewählten Modell mit 260 kW (Heckantrieb) oder 270 kW (Allradantrieb) möglich. Im optimalen Fall dauert eine Aufladung der Batterie von 10 auf 80 Prozent nur 22 Minuten, so Audi.

Heckansicht des Audi Q6 Sportback e-tron.

Zum Marktstart bietet Audi den rund 4,77 Meter langen und 1,67 Meter hohen Q6 Sportback e-tron auch mit einer günstigeren Variante mit einer kleineren Batterie an. Die Einstiegsvariante ist mit einer 83 kWh (netto 75,8 kWh) großen Hochvoltbatterie ausgestattet, die eine WLTP-Reichweite von bis zu 545 Kilometern möglich macht. Eine Aufladung gelingt in diesem Fall mit bis zu 225 kW.

Und die Leistung? Die liegt bei der heckgetriebenen Variante des Audi Q6 Sportback e-tron bei 185 kW (252 PS). Sie beschleunigt laut Hersteller von 0 auf 100 km/h in 7,0 Sekunden. Das Quattro-Modell mit Allradantrieb bietet eine Systemleistung von 285 kW (387 PS) und benötigt für den identischen Sprint laut Hersteller nur 5,9 Sekunden. Wer sich für die besonders sportliche Variante Audi SQ6 Sportback e-tron entscheidet, darf in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h spurten. Eine Systemleistung von 360 kW (489 PS) macht es in diesem Fall möglich.

Viele Displays im Innenraum möglich

Den Innenraum haben die Designer bewusst wohnlich gestaltet. Hinter dem Lenkrad ist ein 11,9 Zoll großes Audi Virtul Cockpit als digitales Kombiinstrument verbaut. Es verbindet sich fast nahtlos mit einem 14,5 Zoll großen Touchscreen zum sogenannten Audi MMI Panoramadisplay. Ergänzt wird die digitale Bühne mit dem 10,9 Zoll großen optionalen MMI Beifahrerdisplay mit Active Privacy Mode. Ebenfalls optional ist ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Inhalten verfügbar.

Im Innenraum des Audi Q6 Sportback e-tron sind bis zu drei Displays möglich – plus optionales Head-up-Display.

Im Kofferraum bietet der Audi Q6 Sportback e-tron bis zu 511 Liter Stauvolumen. Mit umgelegter hinterer Sitzbank sind bis zu 1.373 Liter drin. Zusätzlich steht unter der Motorhaube ein 64 Liter fassender Frunk zur Verfügung. Mit Allradantrieb ist es zudem möglich, 2.400 Kilogramm Anhängelast zu ziehen. Bei den Modellen mit Heckantrieb sind es nur 2.000 Kilogramm.

Was kostet der Audi Q6 Sportback e-tron?

Bestellungen des Audi Q6 Sportback e-tron nimmt der Hersteller nach eigenen Angaben voraussichtlich ab dem Jahreswechsel 2024/2025 an. Das Einstiegsmodell wird dann ab 65.900 Euro zu haben sein, die Performance-Variante mit Heckantrieb ab 71.200 Euro. Den Audi Q6 Sportback e-tron quattro mit Allradantrieb kannst du ab 77.100 Euro kaufen, den besonders leistungsstarken Audi SQ6 Sportback e-tron ab 96.200 Euro. Gebaut wird das neue SUV-Coupé im Stammwerk von Audi in Ingolstadt.