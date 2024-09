Audi e-tron GT performance: Das neue Biest auf der Straße

Ist es noch ein klassischer Pkw oder ist es schon ein Sportwagen? Beim neuen Audi e-tron GT performance sind die Übergänge fließend. Zwar gibt es an diesem E-Auto keinen Spoiler zu bestaunen, Sportwagen-Dynamik gewährt der Hersteller aber trotzdem. Schließlich ist ein maximales Drehmoment von fast schon schwindelerregenden 1.027 Nm abrufbar. Damit ist über den Allradantrieb eine Beschleunigung auf bis zu 250 km/h möglich. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt laut Audi in gerade einmal 2,9 Sekunden.

Neues GT-Modell mit noch mehr Ladeleistung

Performance zeigt das neue GT-Modell aber auch bei der Ladeleistung. Sie liegt nämlich bei bis zu 320 kW. Damit lässt sich die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs mit einer Netto-Kapazität von 97 kWh an einer entsprechend ausgerüsteten Schnellladesäule unter idealen Bedingungen in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Teil der Wahrheit ist aber auch: Viele Ladesäulen in Deutschland bieten derzeit maximal 300 kW Ladeleistung. Nur vereinzelt schaffen Ladesäulen schon 350 kW und mehr. Die AC-Ladeleistung liegt beim neuen Performance-Audi bei maximal 11 kW.

Trotz seiner sportlichen Gene bringt es der fünf Meter lange und mit einem Radstand von 2,9 Metern ausgestattete Audi e-tron GT performance auf ein Leergewicht von fast 2,4 Tonnen. Das liegt unter anderem an der großen Batterie. Im Kofferraum finden sich 350 Liter Stauraum, unter der Motorhaube weitere 77 Liter. Die WLTP-Reichweite gibt Audi mit bis zu 592 Kilometern an. Auf der Autobahn-Langstrecke dürften entsprechend 400 bis 450 Kilometer einem realistischen Wert entsprechen. Die Bremsrekupertion wurde nach Herstellerangaben auf 400 kW erhöht; ein angepasstes Thermomanagement sorgt über vier Kühlkreisläufe für eine ausreichende Kühlleistung der Batterie.

Ein Blick in den Audi RS e-tron GT performance.

Ab Werk ist das Elektroauto mit 20-Zoll-Reifen ausgestattet; optional sind auch 21 Zoll möglich. Serienmäßig ist ein neu entwickeltes Luftfederfahrwerk verbaut. Optional lässt sich der Wagen auch mit einem innovativen, radselektiven Aktivfahrwerk ausstatten. Exklusiv in der Performance-Variante steht der Fahrmodus „RS performance“ zur Verfügung, der für ein optimales Setup auf anspruchsvollen Rundkursen, aber auch auf kurvigen Bergstrecken ausgelegt ist.

Was kostet der Audi e-tron GT performance?

All das hat natürlich seinen Preis. Der Basispreis für den viertürigen Audi e-tron GT performance liegt bei 160.500 Euro. Der elektrische Gran Turismo ist also nichts für den kleinen Geldbeutel.