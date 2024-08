Audi A6 e-tron: E-Auto-Hammer der oberen Mittelklasse

Die finale Vorstellung ist erfolgt: Audi hat nach vielen Verzögerungen den A6 e-tron in der Kombi- (Avant) und in der Coupé-Version (Sportback) vorgestellt. Damit sorgt der Hersteller aus Ingolstadt nach den neuen Modellen des Audi e-tron GT und dem preislich reduzierten Audi Q4 e-tron für das nächste Ausrufezeichen am Markt für Elektroautos. Der Audi A6 e-tron steht wie der Audi Q6 e-tron (2024) auf der Premium Platform Electric (PPE) und soll nicht nur durch sein Design überzeugen. Doch der Preis hat es aber auch in sich.

Audi A6 e-tron startet bei 75.000 Euro

Denn mindestens rund 75.000 Euro sind für das Fließheck-Modell zu bezahlen. Wer sich für den Kombi entscheidet, muss mit rund 1.500 Euro Aufpreis rechnen. Damit ist auch dieses noch in diesem Jahr bestellbare und mit einer 100 kWh großen Batterie ausgestattete E-Auto von Audi klar etwas für Gutverdiener. Günstiger wird es erst, wenn es den Audi A6 e-tron auch mit einer kleineren Batterie zu kaufen geben wird. Das soll aber erst im Laufe des Jahres 2025 der Fall sein.

Als Kombi und als Sportback-Variante zu haben: der neue Audi A6 e-tron.

Rein optisch ist der Audi A6 e-tron sowohl in der Avant- als auch in der Sportback-Ausführung eher konservativ denn aggressiv gezeichnet. Auffällig ist der knapp drei Meter lange Radstand, der 502 bis 1.330 Liter Ladevolumen im Kofferraum gestatten. Bei der Kombi-Ausführung sind es bis zu 1.422 Liter.

Auch die WLTP-Reichweite kann sich aufgrund der vergleichsweise großen Batterie sehen lassen. Sie liegt über den serienmäßigen Heckantrieb bei bis zu 720 Kilometern (Kombi) respektive 750 Kilometern (Sportback). Etwa 500 bis 600 Kilometer Autobahnreichweite sollten damit möglich sein, wenn man das Strompedal nicht zu stark tritt. Wer mag, kann übrigens auch bis zu 2,1 Tonnen schwere Anhänger ziehen.

Stark: Ladeleistung satt

Erfreulich ist zudem die Ladeleistung des neuen E-Autos aus der oberen Mittelklasse. Die liegt nämlich beim 100-kWh-Akku unter optimalen Bedingungen – 800-Volt-Technik sei dank – bei 270 kW und erreicht damit aktuelle Top-Werte. Den Akku von 10 auf 80 Prozent zu laden, soll trotz seiner Größe nur rund 20 Minuten dauern. Damit reichen auch kurze Ladestopps aus, um Energie für ordentlich zusätzliche Reichweite nachzuladen; wenn die Ladesäule mitspielt. An AC-Ladesäulen und an der Wallbox liegt die Ladeleistung bei 11 kW, optional sollen auch 22 kW möglich sein.

Interieur des Audi A6 Sportback e-tron.

Die Leistung gibt Audi für den A6 e-tron mit 270 kW (367 PS) an. Wer den Stromer von 0 auf 100 km/h beschleunigen möchte, muss dafür laut Herstellerangaben nur knapp 5,5 Sekunden einplanen. In der Spitze ist bei 210 km/h Schluss. Wer sich noch mehr Geschwindigkeit wünscht, kann sich für den teureren Audi S6 e-tron mit Allradantrieb entscheiden. Mit 370 kW (503 PS) ist dann erst bei 240 km/h das Ende der Fahnenstange erreicht. Das kostet dann aber auch mindestens knapp 100.000 Euro.