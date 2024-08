E-Auto der Zukunft: Samsung kündigt Super-Batterie an

Eines der größten Probleme bei E-Autos ist die oft quälend lange Ladezeit an einer Schnellladesäule. Um die Batterie eines Stromes von 20 auf 80 Prozent der maximal möglichen Akkukapazität zu laden, müssen nicht selten 30 Minuten und mehr vergehen. Denn nur unter optimalen Bedingen bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad Celsius laden Akkus besonders flott. Samsungs Akku-Abteilung SDI möchte mit neuen Technologien für Besserung sorgen. Auf dem SNE Battery Day 2024 in Seoul wurde jetzt ein vertiefender Blick auf die E-Auto-Akkus der Zukunft gestattet.

Feststoffbatterien für höhere Reichweiten rücken in greifbare Nähe

Samsungs Pläne sind dabei ziemlich vielversprechend. Es soll demnächst nämlich nicht nur E-Auto-Batterien geben, die sich deutlich schneller aufladen lassen. Auch mit einem neuartigen Feststoffakku mit einer höheren Energiedichte für eine besonders hohe Reichweite will der koreanische Konzern für Aufsehen sorgen.

Geplant ist, dass die neuen Akkus, zunächst nur in E-Autos aus dem „Super-Premium“-Segment zum Einsatz kommen. Denn die Herstellung ist noch sehr teuer, was einen Einsatz in günstigen Fahrzeugen noch ausschließt. Autos, die mit der neuen Feststoffbatterie ausgestattet sind, sollen Reichweiten von 900 bis 1.000 Kilometern erreichen. Die neuen Akkus sind nicht nur effizienter aufgebaut, sondern auch leichter. Die Massenproduktion will Samsung dem Vernehmen nach im Jahr 2027 starten.

Ultraschnelles Laden von E-Auto-Akkus ab 2026

Ultraschnelles Aufladen von E-Auto-Batterien könnte hingegen schon eher kommen. Wenn alles nach Plan läuft, schon im Jahr 2026. Dann will Samsung einen Akku für E-Autos mit einer neuen Ladetechnologie bereitstellen können, der sich in nur neun Minuten auf 80 Prozent seiner Kapazität aufladen lassen können soll. Vorausgesetzt, die mit dem Akku verbundene Ladesäule ist entsprechend leistungsfähig.

Bis zum Jahr 2029 ist zudem die Einführung von Batterien geplant, bei denen Samsung von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ohne nennenswerten Leistungsverlust ausgeht.