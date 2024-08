E-Auto: Erster Hersteller verschenkt Strom für 25.000 Kilometer

So hat kürzlich der chinesische Hersteller MG mit einer 2für1-Aktion für Aufsehen gesorgt. Einen MG4 Electric kaufen und einen zweiten MG4 Electric kostenlos dazu bekommen. Zwar gab es den zweiten Wagen „nur“ für vier Jahre in Form eines kostenlosen Leasing-Angebots, aber interessant war dieser Deal dennoch. Und mit einem neuen Leasing-Angebot möchte jetzt auch Dacia punkten.

Dacia Spring mit neuem Leasing-Knaller

Wer sich für einen Dacia Spring (2024) per Finanzierung oder Leasing entscheidet, darf sich im Rahmen der neuen Sonderaktion über kostenlosen Strom für rechnerisch 25.000 Kilometer freuen. Dem Angebot liegt bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 14,1 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometern ein durchschnittlicher Strompreis in Höhe von 41,75 Cent pro kWh zugrunde, der im zweiten Halbjahr 2023 anfiel.

Konkret gilt die Aktion für den Dacia Spring bis zum 30. September 2024. Wer bis dahin über einen teilnehmenden Dacia-Händler einen Kaufvertrag für einen neuen Dacia Spring in Verbindung mit einem unterschriebenen Leasing- oder Finanzierungsvertrag über Mobilize Financial Services abschließt, erhält die Stromkosten für die ersten rechnerisch 25.000 Kilometer Laufleistung gemäß Vertragsbedingungen gutgeschrieben. Konkret werden knapp 1.500 Euro als Leasingsonderzahlung in das Angebot einkalkuliert.

Dacia Spring Electric 65 (2024) Datenblatt Jahr 2024 Verfügbarkeit ja UVP 18.900,00 € Systemleistung in kW 48 kW Systemleistung in PS 65 PS Reichweite nach WLTP 320 km Ladeleistung (AC) 7,2

Der Dacia Spring ist eines der erfolgreichsten Elektrofahrzeuge in Deutschland und konnte hierzulande bereits über 33.000 Mal verkauft werden. Dacia verkauft den Spring ab regulär 16.900 Euro oder 149 Euro pro Monat im Leasing. Dafür gibt es 33 kW (44 PS) Leistung in Kombination mit 225 Kilometern WLTP-Reichweite. Weitere Modellvarianten kosten in der Basisausstattung bis zu 19.900 Euro oder 190 Euro pro Monat im Leasing. Dann liegt die Leistung des E-Autos bei 48 kW (65 PS).

Leasing-Knaller für 69 Euro pro Monat

Ein alternatives attraktives Leasing-Angebot für den Dacia Spring haben wir dir übrigens schon vor einer Woche vorgestellt. Über leasingmarkt.de kannst du den Dacia Spring Extreme Electric 65 für 69 Euro pro Monat leasen; ein echtes Schnäppchen.