Teurer, besser, schneller? Audi stellt neues Luxusmodell vor Ron Sitzer 3 Minuten

Audi hat ein umfangreiches Angebot an Elektrofahrzeugen. Eines ihrer ersten E-Modelle haben die Ingolstädter jetzt neu vorgestellt. Die Stromer gibt es sogar in drei verschiedenen Varianten. Aber was hat sich verbessert?