Nio EL8 vorgestellt: Das ultimative Luxus-SUV aus China

Sie sieht aus wie ein kleiner runder Ball, hat jedoch einen Namen, Nomi. Eine helle, niedliche Stimme begrüßt den Passagier schon beim Einstieg in ein Modell des chinesischen Automobilherstellers Nio. Bislang kannst du aus fünf verschiedenen Nio-Modellen wählen: ET7, EL7, EL6, ET5 und ET5 Touring. Doch der Autobauer hat das Portfolio erweitert. Inmitten des Nio-Hauses in Düsseldorf stehen sechs Elektroautos zum Probesitzen bereit, eins von ihnen ist jedoch mit einem großen schwarzen Stofftuch verhüllt.

Über 600 PS im neuen Modell von Nio

Das mysteriöse Fahrzeug wird enthüllt und Schritt für Schritt erscheint der neue Nio EL8. Klein ist das Flaggschiff mit einer Länge von über fünf Metern und einer Breite von rund zwei Metern nicht. Aber mit solch einer Größe hat der familienfreundliche SUV auch ordentlich was zu bieten. Seine 653 PS bringen das rund 3,2 Tonnen schwere E-Auto innerhalb von 4,1 Sekunden auf Tempo 100. Der Nio EL8 wird in zwei verschiedenen Akku-Varianten angeboten. Die Front und auch das Heck sind schlicht gehalten, doch durch die markanten Designzüge im Bereich des hinteren Kotflügels wirkt das Fahrzeug schon wieder sportlich. Neu sind auch die 22-Zoll-Felgen und das Brembo-Bremssystem. Im Inneren des Nio EL8 finden bis zu sechs Passagiere Platz.

In der „Standard Range“, die einen Startpreis ohne Batterie von rund 95.000 Euro hat, bietet er laut Herstellerangaben eine Reichweite von bis zu 390 Kilometern. Etwa 104.000 Euro in der Grundausstattung werden dann für die „Long Range“-Version fällig. Einmal aufgeladen kannst du dann bis zu 510 Kilometer weit fahren, so Nio. Zudem ist das Laden mit 240 kW möglich, solange die Schnellladestation 660 Amper unterstützt. Solltest du die Batterie dazukaufen, steigt der Kaufpreis um jeweils nochmal 5.000 Euro.

Der Nio EL8 wird in fünf unterschiedlichen Lackierungen angeboten.

Nio EL8: Luxus-Neuzugang bei Nio

Nimmt man auf dem Fahrersitz Platz, wird man von In-Car-Sprachsteuerungsassistentin Nomi begrüßt, die inmitten des Dashboards platziert ist. Der Fahrer erhält ein zwei Speichen Lenkrad, ein virtuelles Cockpit und 6,6 Zoll großes Touchdisplay.

Aich im Innenraum des neuen Nio EL8 ist das Design schlicht gehalten.

Dank des Mittelgangs können auch Erwachsene auf der dritten Sitzbank komfortabel Platz nehmen. Gegen Aufpreis kann der Mittelgang durch eine Mittelkonsole, die als Kühlschrank dient, ersetzt werden. Sie kann aber problemlos elektrisch verstellt werden. An heißen Sommertagen oder auch an kühlen Wintertagen kannst du mithilfe der In-Car-Sprachsteuerungsassistentin Nomi die Fünf-Zonen-Klimaautomatik einschalten und individuell konfigurieren. In der Executive-Ausstattungslinie ist in den Sitzen eine Hot-Stone-Massage verbaut. Das 1,3 Quadratmeter große Panoramaglasdach lässt den Innenraum des E-Autos aufhellen. Somit fühlt man sich auf den hintersten Plätzen nicht eingeengt. Einem Sprecher der Marke zufolge ist der EL8 das bisher luxuriöseste Modell.

Die dritte Sitzreihe lässt sich im Nio EL8 vollelektrisch umklappen.