E-Auto-Akkutausch: Neue Koalition will Ladesäulen-Alternative

Nio ist eine chinesische Premium-Automarke, die im Jahr 2014 gegründet wurde. Zurzeit bietet der Autobauer insgesamt fünf Modelle an. Ein ganz spezielles Angebot macht den Hersteller so besonders, und das ist die sogenannte Batterietauschtechnologie. Hier können Nio-Fahrer zu einer Power-Swap-Station (PPS) fahren und innerhalb von wenigen Minuten die Batterie des Pkw gegen eine voll aufgeladene wechseln lassen. Und jetzt will das Unternehmen seine Batteriewechseltechnologie mit weiteren Herstellern teilen.

Nio: Wird es bald mehr Batteriewechsel-Möglichkeiten geben?

Jedoch lässt sich die Premiummarke nicht nur auf eine einzige Partnerschaft ein, sondern gleich auf zwei. Und diese unterscheiden sich. Denn einer Pressemitteilung von Nio zufolge umfasst die erste Partnerschaft mit Changan Automobile die gemeinsame Entwicklung der Batterietauschtechnologie und den Aufbau dieser. Gleichzeitig wollen sie E-Autos mit Wechselbatterien fördern. Die Geely Holding Group, ein Eigentümer mehrerer führender Marken, ist Nios zweite Partnerschaft. Zusammen wollen sie die Standardisierung der jeweiligen Technologie „vorantreiben“, für mehr PPS-Standorte sorgen und die Autoindustrie schneller vollelektrisch machen.

Bislang ist Nio mit seiner Power-Swap-Station der einzige Hersteller in Europa, der eine Alternative zum Aufladen an der herkömmlichen Ladesäule anbietet. Weltweit werden laut dem Fachmagazin kfz-betrieb 2.100 Stück betrieben, davon sind 28 in der EU platziert. Hierzulande gibt es ganze acht von ihnen. Doch schon bald will Nio eine neue PPS auf den Markt bringen. Diese soll dann bis zu 408 Batterien wechseln können. Die aktuellen PPS schaffen nur 13 solcher sogennanter Swaps.

So läuft der Wechsel der Batterie ab

Die Power-Swap-Station funktioniert vollautomatisch, du musst nicht mal aus deinem Fahrzeug aussteigen und der Vorgang dauert nur wenige Minuten. Sobald das Auto in der Nio-Garage steht, wird es minimal angehoben. Im nächsten Schritt nimmt eine Art Roboter den Tausch vor und rund sieben Minuten später kannst du mit einem voll aufgeladenen Akku die Weiterfahrt antreten.