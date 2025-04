E-Auto laden günstiger: Neuer Ladetarif ohne Grundgebühr startet

Frohe Kunde zum Monatswechsel für alle Fahrer von E-Autos – und es ist kein Aprilscherz: Das Laden an öffentlichen Ladesäulen wird günstiger. Zumindest wenn man Ladepunkte von Europas führendem Anbieter für ultraschnelle Ladeinfrastruktur, IONITY, ansteuert. Denn wer auf seinem Smartphone die aktuellste Version der IONITY-App installiert, kann ab sofort auch den neuen Tarif IONITY Go nutzen. Der reduziert den Preis pro geladener Kilowattstunde (kWh) gegenüber dem bisher von einer Grundgebühr befreiten und nach wie vor erhältlichen Basistarif um immerhin knapp sechs Prozent.

IONITY Go macht Autostrom günstiger

Der Basistarif IONITY Direct lässt sich ab sofort ohne App, also ohne Registrierung, nutzen. Mit ihm ist es auch möglich, kontaktlos direkt an der Ladestation zu bezahlen. Dann gilt ein Preis von 69 Cent pro kWh. Wer stattdessen auf den neuen Tarif IONITY Go umsteigt, zahlt nur 65 Cent pro kWh. Dafür ist nicht mehr notwendig als eine Registrierung und die anschließende Nutzung der App des Ladestromanbieters. Über die App läuft dann auch die Bezahlung; zum Beispiel über Apple Pay oder Google Pay.

Ergänzend dazu stehen auch zwei Tarife mit monatlicher Grundgebühr zur Verfügung. Im Tarif IONITY Motion sinkt der kWh-Preis auf 49 Cent. Dafür musst du eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 5,99 Euro bezahlen. Für Vielfahrer bietet sich der Tarif IONITY Power an. Der kostet zwar 11,99 Euro monatlich, dafür muss man pro kWh aber auch nur 39 Cent bezahlen. Beide Tarife mit Grundgebühr kannst du jederzeit zum nächsten Rechnungsdatum kündigen. Eine lange Vertragslaufzeit gibt es also nicht.

Ab sofort stehen bei IONITY vier Tarife für das öffentliche Aufladen von E-Autos zur Verfügung.

Insgesamt stehen bereits 4.800 IONITY-Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 kW zur Verfügung. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und ist ein Joint Venture der Pkw-Hersteller BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz und Volkswagen (einschließlich Audi und Porsche) sowie der Investmentgesellschaft BlackRock. Mit der neuesten Version der IONITY-App soll es künftig einfacher sein, Routen zu planen, Ladestationen zu finden, den Ladevorgang zu verfolgen und in 24 europäischen Ländern zu bezahlen.

Was kostet Ladestrom? Wir zeigen es dir!

IONITY ist aber nur einer von vielen Anbietern, die das Aufladen deines E-Autos an öffentlichen Ladepunkten möglich machen. Auch bekannte Marken wie EnBW, EWE, Shell oder Aral bieten spezielle Tarife für das Laden von E-Autos unterwegs an. Die Preise unterscheiden sich teilweise aber enorm voneinander. Wir geben dir einen Überblick im Tarifdschungel. Denn in unserem Ladestrom-Ratgeber findest du alle Informationen zu den Konditionen der zahlreichen verfügbaren Ladestrom-Tarife.