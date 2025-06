Audi Q3 (2025) ist da: Schnittiger Teilzeit-Stromer

Gegenüber der zweiten Generation des Audi Q3, die seit 2018 produziert wird, finden unter anderem zahlreiche weitere Digitalfunktionen Einzug ins Cockpit. Auch ein adaptives Fahrwerk ist jetzt Teil der Ausstattung. Und natürlich hat Audi die Antriebe verbessert. Zwar gibt es den Q3 auch in der neuen Modellgeneration nicht als reines E-Auto (BEV) zu kaufen, immerhin aber als Plug-in-Hybrid (PHEV). Bis zu 119 rein elektrische Reichweite stellt der Hersteller nach WLTP-Norm über die verbaute Batterie mit einer Kapazität von 25,7 kWh in Aussicht; wiederaufladbar mit einer Ladeleistung von bis zu 50 kW. An der heimischen Wallbox sind per Wechselstrom bis zu 11 kW abrufbar.

Audi Q3 (2025): Der sportliche Tiguan

Optisch fällt bei dem 4,53 Meter langen Derivat des Volkswagen Tiguan besonders ein breiter Singleframe-Grill an der Front ins Auge. Gleiches gilt für die frech designten LED-Scheinwerfer, die sich aus jeweils 25.600 einzelnen LEDs pro Seite zusammensetzen. Am Heck kommt ein durchgehendes LED-Leuchtenband zum Einsatz, das sich optional durch OLED-Heckleuchten ergänzen lässt. Dass die Audi-Ringe am Heck bei eingeschaltetem Licht auf Wunsch beleuchtet sind, ist in der Gegenwart fast schon keine Besonderheit mehr, sondern bei immer mehr Herstellern moderner Marketing-Standard. Im Kompakt-Segment von Audi sind die „Leuchtringe“ aber eine Premiere.

Audi Q3 (2025): Neuer Kompakt-SUV mit sportlichen Genen.

Im Inneren finden bis zu fünf Personen im neuen Audi Q3 Platz. Das Cockpit des Mittelklasse-SUV ist modern gestaltet und wird von einem leicht gebogenen und horizontal ausgerichteten Toch-Display (12,8 Zoll) dominiert. Dazu gesellt sich ein 11,9 Zoll großes Kombiinstrument hinter dem Lenkrad plus Head-up-Display. Der Kofferraum lässt sich dank serienmäßig verschiebbarer Rückbank mit einem Ladevolumen von 488 bis 575 Litern nutzen. Durch Umlegen der Rücksitze ist eine Erweiterung auf bis zu 1.386 Liter möglich.

Modernes Cockpit im Audi Q3 2025.

Bei der Leistung der Benziner-Varianten besteht zunächst die Auswahl zwischen zwei Varianten mit Frontantrieb und 1,5 Litern Hubraum. Sie bieten wahlweise 110 kW (150 PS) oder 150 kW (204 PS). Das Modell mit 2,0 Liter TFSI bringt per Allradantrieb mit 195 kW (265 PS) noch etwas mehr Leistung auf die Straße. Und auch einen Diesel kannst du dir sichern: mit 110 kW (150 PS) starkem Frontantrieb. Das neue Plug-in-Hybrid-Modell bietet eine Systemleistung von 200 kW (272 PS). Zudem besteht grundsätzlich die Wahl zwischen einem Standard- und einem Sportfahrwerk. Wer einen Anhänger ziehen möchte, darf auf eine Anhängelast von bis zu 2,1 Tonnen zählen.

Was kostet der Audi Q3 (2025)?

Angeboten wird der Audi Q3 (2025) in elf Lackierungen. Unterwegs bist du auf Rädern, die je nach Ausstattung zwischen 17 und 20 Zoll groß sind. Der Preis? Los geht es in Deutschland bei 44.600 Euro für den Audi Q3 SUV TFSI 110 kW. Der Preis für den Plug-in-Hybrid Audi Q3 SUV e-hybrid 200 kW beginnt bei 49.300 Euro. Bestellungen sollen im Sommer starten, die Markteinführung beginnt nach dem aktuellen Stand der Dinge im Oktober. Kommendes Jahr dürften noch leistungsfähigere S- und RS-Versionen folgen.

Wer es etwas größer mag: Erst kürzlich hatte Audi auch den Audi Q5 e-hybrid (2025) neu vorgestellt. SUV und Sportback stehen mit 220 und 270 kW Systemleistung zur Verfügung und fahren rein elektrisch bis zu 100 Kilometer weit. Die Preise liegen je nach Modell zwischen 63.400 und 74.300 Euro. Bestellungen sind ab Juni möglich, die Markteinführung startet im Laufe des dritten Quartals. Und auch der beliete Audi A6 (2025) steht als neues Plug-in-Hybrid-Modell zur Verfügung.