E-Autos: Ein Kleinwagen stürmt die Charts

Dass der Volkswagen ID.7 das aktuell beliebteste E-Auto der Deutschen ist, sorgt längst für keine Überraschung mehr. Die Elektro-Limousine ist bereits den fünften Monat in Folge das am häufigsten neu zugelassene E-Auto in Deutschland, wie neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) zu entnehmen ist. Danach folgen mit dem ID.3 von VW ein klassischer Kompaktwagen und mit dem Skoda Elroq ein typischer Kompakt-SUV, der ganz neu erhältlich ist.

Hyundai Inster stürmt in die Top 10 der beliebtesten E-Autos in Deutschland

Auffällig: Acht der im Mai hierzulande beliebtesten Elektroautos gehören zu einer Marke des Volkswagen-Konzerns. Denn auch Audi und Cupra sind mit Modellen in den Top 10 der am stärksten nachgefragten E-Autos vertreten. Komplettiert wird die Bestenliste für den vergangenen Monat von BMW mit dem iX1 und dem Kleinwagen Hyundai Inster. Der hat es zum ersten Mal überhaupt in die Liste der in deutschen Landesbreiten beliebtesten Stromer geschafft.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Mai 2025)

Das einst beliebteste E-Auto der Deutschen, das Tesla Model Y, hat unterdessen den zweiten Monat in Folge die Top 10 der beliebtesten E-Autos in Deutschland verfehlt. Und auch mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf ist das Tesla Model Y nicht mehr in den Top 10 zu finden; zum ersten Mal seit Februar 2022.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Januar bis Mai 2025)

Volkswagen ID.7 (15.615 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4/5 (12.717) Volkswagen ID.3 (12.102) Skoda Enyaq (11.051) Cupra Born (8.585) Skoda Elroq (6.957) BMW iX1 (5.579) Audi Q4 e-tron (5.473) Cupra Tavascan (5.208) Audi Q6 e-tron (5.033)

Welche Hersteller sind Marktführer bei Elektroautos in Deutschland?

Marktführer unter den E-Auto-Herstellern bleibt in Deutschland VW. Allein 22 Prozent der E-Neuwagen entfielen im bisherigen Jahresverlauf auf den Hersteller aus Wolfsburg. Mit weitem Abstand folgen BMW (9 Prozent), Skoda (8,9 Prozent), Audi (8,1 Prozent) und die Seat-Schwestermarke Cupra (6,8 Prozent). Auf den weiteren Plätzen landen Mercedes-Benz (5,9 Prozent), Hyundai (5,1 Prozent), Tesla (3,5 Prozent), Opel (3,3 Prozent) und Kia (2,9 Prozent).

In Summe wurden im Mai 2025 übrigens 239.297 neue Pkw in Deutschland zugelassen. E-Autos erreichten mit 43.060 Einheiten einen Marktanteil von 18 Prozent.