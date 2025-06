Spritpreis-Schock an der Tankstelle: So teuer werden Diesel und Benzin jetzt

Hat der Liter Benzin im Februar dieses Jahres noch rund 1,75 Euro gekostet, ist der Preis in den vergangenen Monaten um 10 Cent auf derzeit etwa 1,65 Euro gesunken. Der Diesel-Preis ist sogar noch deutlicher gefallen – von fast 1,70 Euro auf 1,50 Euro pro Liter. Doch Sprit-Experten warnen jetzt vor steigenden Preisen. Und an der einen oder anderen Tankstelle schießen die Preise bereits hoch – teils um 15 Cent pro Liter innerhalb weniger Stunden.

Diesel und Benzin: Preise an Tankstellen steigen

„Autofahrerinnen und Autofahrer, die zu den aktuell noch kaum veränderten Kraftstoffpreisen tanken wollen, sollten dies zeitnah tun“, sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Denn durch den israelischen Angriff auf den Iran ist der Ölpreis gestiegen. Die Folge: Autofahrer müssen sich auf höhere Spritpreise einstellen. Und da Experten davon ausgehen, dass der Konflikt sich noch lange Zeit hinziehen könnte, dürfte der Spritpreis weiter steigen und auch hoch bleiben.

→ An fast allen Tankstellen: So werden Autofahrer abgezockt

Der Ölpreis ist derzeit so hoch wie seit Januar nicht mehr. „In der Regel lässt eine Preisanhebung an den Zapfsäulen nach einer deftigen Ölpreisverteuerung nicht lange auf sich warten“, erklärt der ADAC-Sprecher. Und erste Beobachtungen, etwa bei Clever Tanken, zeigen: Die Preiskurve für einen Liter Diesel oder Benzin zeigt wieder nach oben.

Wie teuer wird der Sprit 2025?

Kostete ein Liter Diesel vergangenen Donnerstag noch 1,53 Euro, kostete er am Samstag im Schnitt bereits 5 Cent mehr. Am Sonntag schoss der Liter mancherorts zeitweise sogar auf 1,65 Euro. Ein Liter Benzin kostete am Sonntag an einigen Tankstellen 1,75 Euro – 10 Cent mehr als noch am vergangenen Donnerstag. Das dürfte nur ein kleiner Vorgeschmack auf das sein, was Autofahrer in Deutschland in den kommenden Wochen und Monaten erwartet. Denn: Nicht selten nutzen Tankstellenbetreiber solche Gelegenheiten, um den Spritpreis kräftig zu erhöhen. In unserem Ratgeber zeigen wir dir, wie du mit 7 einfachen Tricks Sprit und damit auch Geld sparen kannst.