Jackery hat mit der Explorer 3000 v2 eine neue Powerstation vorgestellt, die nicht nur für Outdoor-Abenteuer perfekt ist, sondern auch im Ernstfall als Notstromlösung dienen kann. Im Vergleich zum Industriestandard ist sie laut Jackery ganze 47 Prozent kleiner und 43 Prozent leichter – und das bei gleicher oder sogar besserer Leistung. Ob im Camper, auf dem Festival oder zu Hause beim Stromausfall: Mit dieser Powerstation bist du bestens gerüstet.

Extrem langlebig, leistungsstark und schnell geladen

Wenn du gerne in der Natur unterwegs bist, campst oder einfach unabhängig vom Stromnetz leben möchtest, ist eine zuverlässige Powerstation unverzichtbar. Die neue Explorer 3000 v2 überzeugt mit einer Kapazität von 3.072 Wh und bietet dabei 20 Prozent mehr Leistung als ihr Vorgängermodell. Damit kannst du nicht nur dein Smartphone oder deine Drohne laden, sondern auch Vielverbraucher wie Mini-Kühlschränke, elektrische Kochplatten oder sogar leistungsstarkes Werkzeug betreiben. Dank einer Dauerleistung von 3.600 W und einer Spitzenleistung von 7.200 W können mehrere smarte Geräte gleichzeitig und zuverlässig betrieben werden.

Im Inneren der Explorer 3000 v2 arbeiten moderne LiFePO4-Zellen, die für ihre extreme Langlebigkeit bekannt sind. Laut Jackery hält der Akku bis zu 4.000 Ladezyklen aus – genug für viele Jahre Nutzung. Über die Steckdose ist die Powerstation in unter zwei Stunden wieder vollständig geladen. Aber auch unterwegs bleibst du unabhängig. Mit einem kompatiblen Solarpanel lädt die Station mit bis zu 1.000 Watt – und ist damit in etwa dreieinhalb Stunden wieder voll einsatzbereit. Ideal also auch für längere Outdoor-Trips mit eigener Stromversorgung.

Transparent und jederzeit bereit

Ein besonderes Highlight ist die geringe Selbstentladung. Selbst wenn du die Powerstation ein Jahr lang ungenutzt im Schrank lagerst, soll laut Hersteller bis zu 95 Prozent der Ladung erhalten bleiben. Das macht die Explorer 3000 v2 zu einer top Notstromlösung für zu Hause. Fällt der Strom aus, kannst du deine wichtigsten Geräte weiterhin betreiben – egal ob Router, Kühlschrank oder medizinische Geräte.

Mit deinem Smartphone hast du von zu Hause oder unterwegs stets den Überblick. Wie hoch ist der Ladestand oder die Ausgangsleistung und wie viel Strom produziert gerade deine Mini-Solaranlage? Nutzt du dynamische Stromtarife, kannst du außerdem in Zeiten, in denen Strom günstig ist, die Batterie aufladen und später nutzen, wenn die Preise wieder höher sind. Dadurch lässt sich bares Geld sparen.

Jackery Explorer 3000 v2 Powerstation: Günstiger zum Verkaufsstart

Die Jackery Explorer 3000 v2 ist noch ganz frisch auf dem Markt, wodurch du zum Verkaufsstart von coolen Early Bird Angeboten profitieren kannst. Die Powerstation selbst geht mit einem UVP von 2.499 Euro an den Start, du kommst in der Early Bird Phase (16. bis 30. Juni) aber schon für 1.999 Euro dran. Dazu bekommst du gerade noch ein Autoladekabel sowie eine Jackery Extreme Guard Tragetasche im Wert von knapp 130 Euro geschenkt.

Im Bundle mit einem faltbaren Solarpanel (Jackery SolarSaga 200W) zahlst du normalerweise 2.949 Euro (UVP). In der aktuellen Frühbestellerphase kannst du jedoch schon für 2.299 Euro zuschlagen und bist so für sämtliche Outdoor-Abenteuer ausgerüstet. Auch hier erhältst du ein Autoladekabel sowie die Jackery Tragetasche aktuell als Geschenke dazu.