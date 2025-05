Im Auto ist es wenigstens warm Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Über 40 Stunden stehen die Deutschen pro Jahr im Stau. Umgerechnet verbringt also jeder von uns so viel Zeit in seinem Auto, wie 27 Fußballspiele dauern. Doch warum tun wir das? Vielleicht, weil die Alternative 6 Fußballspiele länger dauert.