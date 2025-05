Citroën ë-Berlingo MPV (2025): E-Auto mit Platz für die ganze Famile

Der Markt für vollständig elektrifizierte Familien-Transporter bekommt Zuwachs. Mit dem Citroën ë-Berlingo MPV ist in der jetzt vorgestellten Längenvariante M ein 4,40 Meter langer Familien-Pkw erhältlich, der mit einem gewieften Raumkonzept alternativ auch Gewerbetreibende überzeugen möchte; oder auch als Shuttle-Fahrzeug einsetzbar ist. Erst vor wenigen Wochen überraschte der französische Hersteller mit dem Citroën ë-C3 VAN, der mit besonders viel Laderaum hinter den vorderen beiden Plätzen punkten möchte. Der Citroën ë-Berlingo MPV bietet mit einem ähnlichen Ansatz nun Platz für bis zu fünf Personen und hinter der Sitzbank bis zu 775 Liter Kofferraumfassungsvermögen.

Citroën ë-Berlingo MPV: Fünf Sitzplätze und viel Platz im Kofferraum

Wer in der zweiten Sitzreihe des sogenannten Multi Purpose Vehicle (MPV) mit Nutzfahrzeugzulassung und knapp 2,79 Metern Radstand Platz nehmen möchte, kann über eine manuelle Schiebetür auf der rechten Seite zusteigen. Optional gibt es dieses Feature für den komfortablen Einstieg auch links. Der Kofferraum ist mit einer Gepäckraumtrennung ausgestattet und für Sicherheit beim Rangieren sorgt eine Einparkhilfe hinten. Ebenfalls Teil der Serienausstattung sind eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorn und Fahrerassistenzsysteme wie ein Spurassistent, ein Notbremsassistent und eine Verkehrszeichenerkennung.

Passagierkabine und Kofferraum sind im Citroën ë-Berlingo MPV per Gepäcknetz voneinander getrennt.

Ein Leistungswunder ist der neue Citroën ë-Berlingo MPV aber nicht. Ein Elektromotor mit 100 kW (136 PS) muss für den Frontantrieb reichen. Das reicht in der Spitze für eine Geschwindigkeit von 132 km/h. Auch für lange Strecken ist das neue MPV-Modell eher nicht gedacht. Denn die Batterie ist mit 50 kWh vergleichsweise klein und ermöglicht unter optimalen Bedingungen eine WLTP-Reichweite von 334 Kilometern. Auf der Autobahn dürfte dementsprechend schon nach 200 bis 250 Kilometern der erste Ladestopp anstehen. Da verwundert es wenig, dass Citroën den Wagen „für tägliche Fahrten im urbanen und suburbanen Umfeld“ anpreist.

DC-Ladeanschluss nur gegen Aufpreis

Das Aufladen an einer Wallbox oder Normalladesäule ist serienmäßig per Wechselstrom mit bis zu 11 kW möglich. Ein Upgrade auf 22 kW gibt es nicht. Wer unterwegs eine Schnellladesäule ansteuern möchte, um den Wagen mit einer Gleichstrom-Ladeleistung von bis zu 100 kW aufzuladen, muss laut Mitteilung von Citroën einen Aufpreis bezahlen. Im Innenraum ist serienmäßig eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung an Bord. Auch ein digitales Kombiinstrument (monochrom) lässt sich nutzen.

Was kostet der Citroën ë-Berlingo MPV?

Erhältlich ist der Citroën ë-Berlingo MPV ab sofort zu einem Preis ab 34.390 Euro (Variante You) wobei die Standardfarbe Eis-Weiß ist. Optional sind die Farben Perla-Nera-Schwarz, Stahl-Grau, Kiama-Blau sowie Sirkka-Grün erhältlich . Wer sich eine bessere Ausstattung wünscht, kann sich auch für die Plus-Variante des neuen E-Autos entscheiden, die in Deutschland ab 37.140 Euro erhältlich ist. Dann sind unter anderem eine Wärmepumpe, ein 10-Zoll-Touchscreen und kabelloses Android Auto und Apple CarPlay ab Werk an Bord.