Citroën ë-C5 (2025): Komfort-SUV kommt erstmals auch als E-Auto

Opel Grandland Electric (Test) und Peugeot E-3008 (Test) bekommen Konkurrenz aus eigenem Hause. Stellantis bringt nämlich eine Neuauflage des Citroën C5 Aircross an den Start. Zusätzlich zu der zweiten Generation des Autos mit Verbrennungsmotor und Plug-in-Hybrid-Antrieb kommt das optisch ansprechende SUV-Modell demnächst auch als E-Auto unter dem Namen Citroën ë-C5 in den Handel. Es baut auf der STLA-Medium-Plattform von Stellantis auf.

Citroën ë-C5 (2025): Neues Design für zwei E-Auto-Varianten

Die gute Nachricht vorweg: Die Neuauflage des C5 Aircross wird länger und misst in Zukunft 4,65 Meter. In Kombination mit einem um sechs Zentimeter auf knapp 2,79 Meter gewachsenen Radstand sorgt das primär in der zweiten Sitzreihe für mehr Platz. Die eher rundlichen Formen des Vorgängers sind mit dem Citroën C5 Aircross weitgehend Geschichte. Es geht stattdessen viel kantiger zu. Auffällig am Heck: sogenannte „Light Wings“. Zwei Lichtpunkte heben sich von der eigentlichen Lichtsignatur ab und wirken wie zwei Licht-Flügel, um die der Luftstrom herumgeleitet wird.

Der Citroën e-C5 Aircross kommt mit einer modernen Lichtsignatur in den Handel.

Hinsichtlich der Leistung stattet Citroën das Standard-Range-Basismodell des ë-C5 Aircross mit 157 kW (210 PS) und einer 73 kWh großen Batterie aus. Die Long-Range-Variante bietet hingegen 170 kW (230 PS) und eine 97 kWh große Batterie. Beim Standard-Range-Modell gibt der französische Hersteller eine WLTP-Reichweite von bis zu 520 Kilometern an, beim Long-Range-Modell sollen bis zu 680 Kilometer drin sein. Auf der Langstrecke dürften aber eher rund 400 Kilometer mit der kleinen und etwa 550 Kilometer mit der großen Batterie zu erzielen sein; unter optimalen Bedingungen.

Citroën ë-C5 Aircross: Ein neues Komfort-SUV aus Frankreich kommt nach Deutschland.

Bis zu 160 kW Schnellladeleistung

Drei Fahrmodi (Eco / Normal / Sport) und drei Rekuperationsstufen sind Teil der Serienausstattung des neuen Citroën ë-C5 Aircross. Ebenso eine Wärmepumpe. Mit 11 kW wird das neue E-Auto an einer Wechselstrom-Ladesäule oder der heimischen Wallbox aufgeladen. Ab 2026 sollen optional auch 22 kW möglich sein, was im Alltag einen echten Mehrwert darstellt. An einer Schnellladesäule lassen sich bis zu 160 kW Ladeleistung erzielen. Eine Aufladung von 20 auf 80 Prozent soll im Sommer bei der kleinen Batterie 30 Minuten dauern, bei der großen 27 Minuten.

Eine Einführung in Deutschland ist für das neue Citroën-Flaggschiff im zweiten Halbjahr 2025 geplant. Der Preis ist offiziell noch nicht bekannt, dürfte aber bei mindestens rund 45.000 Euro liegen.