Citroën: Kniff macht Kleinwagen ë-C3 zum praktischen E-Auto

Citroën bringt ein weiteres E-Auto nach Deutschland. Nachdem bereits Ende 2023 der Citroën ë-C3 vorgestellt wurde, folgt jetzt der Citroën ë-C3 VAN. Dabei handelt es sich um einen Zweisitzer, der für Menschen konzipiert wurde, die viele Güter transportieren müssen. Das kann einerseits natürlich auf gewerblicher Ebene der Fall sein, unter Umständen aber auch auf privater. Dafür ist der ë-C3 VAN nicht mit einer zweiten Sitzreihe ausgestattet, sondern stattdessen mit einer fest eingebauten Laderaumerweiterung. Sie bietet ein Ladevolumen von 1.220 Litern und wird von einer Trennwand und einem Gepäcktrenngitter hinter den Vordersitzen ergänzt.

Citroën: Aus ë-C3 wird der ë-C3 VAN

Im Kern basiert das Nutzfahrzeug auf dem ë-C3 in der Ausstattungsversion Plus. Das E-Auto bietet eine Leistung von 83 kW (113 PS) und ist rund vier Meter lang. Bis zu 302 Kilogramm Zuladung sind hinten auf einer Fläche von 1.130 mm Länge, 1.006 Millimeter Breite und 935 mm Höhe zugelassen. Bei der Batterie fiel die Wahl auf eine 44-kWh-Variante, die eine WLTP-Reichweite von bis zu 323 Kilometern erlaubt. An Schnellladesäulen ist eine Ladeleistung von bis zu 100 kW abrufbar, an Normalladesäulen und an einer Wallbox ist bereits bei 7 kW Schluss. Gegen Aufpreis ist aber ein Upgrade auf 11 kW AC-Ladeleistung möglich.

Nur zwei Sitzeplätze vorn, dafür aber mit einer großen Ladefläche hinten ausgestattet: der Citroën ë-C3 VAN.

Für lange Strecken ist die mit 17-Zoll-Stahlfelgen ausgestattete Transport-Kutsche somit nicht gemacht. Das unterstreicht auch die Höchstgeschwindigkeit, die bei nur 132 km/h liegt. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt laut Hersteller aufgrund der beschränkten Leistung in rund elf Sekunden. Für den Stadt- und Regionalverkehr ist all das aber in aller Regel ausreichend. Teil der Serienausstattung ist unter anderem eine Einparkhilfe hinten. Im Innenraum sind zudem ein 10,25 Zoll großer Touchscreen und ein einfach gehaltenes Head-up-Display nutzbar. Android Auto und Apple Carplay sind kabellos nutzbar.

Was kostet der neue Kleintransporter?

Angeboten wird der Citroen ë-C3 VAN in sechs Lackierungen. Optional ist es möglich, die Dachlackierung von der eigentlichen Wagenfarbe abweichen und in Weiß oder Schwarz glänzen zu lassen. Der Listenpreis des kompakten Vans im Format eines Elektro-Kleinwagens startet bei 22.800 Euro. Das Auto ist damit eine praktische und preislich attraktive Alternative zu einem deutlich wuchtigeren Kastenwagen.